Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США

Россия и Китай не кровные братья и действуют исключительно в парадигме совпадающих интересов. Китай не хочет вступать в открытое противостояния с США, хотя для нас это было бы выгодно сейчас. Пекин пытается, скажем так, сидеть на нескольких стульях и переиграть США вдолгую.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин.Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином в Пекине 3 ноября. Исходя из совместного коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств РФ и КНР, страны подтвердили, что будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы.В частности, Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", Тайвань является неотъемлемой его частью. А Пекин поддерживает усилия Москвы по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета.Ранее, 2 ноября, после переговоров с министром национальной обороны Китая Донг Цзюнем министр обороны США Пит Хегсет написал в соцсети Х, что Вашингтон и Пекин пришли к соглашению о создании прямых каналов связи между своими вооружёнными силами, чтобы предотвратить возможные конфликты в будущем.— Александр, как на практике будет выглядеть взаимоподдержка Китая и РФ, о которой говорится в коммюнике?— Практически данная встреча обозначает, с одной стороны, что глобальных изменений в отношениях Москвы и Пекина не предвидится. Мы и до этого поддерживали политику "одного Китая", а КНР высказывала положительную коннотацию России, оказывая нам политическую поддержку. То есть у нас с Китаем сохраняются партнерско-союзнические отношения и продолжается взаимодействие по оговоренным ранее направлениям.С другой стороны, это означает, что возможно дальнейшее развитие в плане углубления сотрудничества между странами. Но конкретики, вправду, пока нет, формулировки общие. Это говорит о том, что стороны оставляют себе пространство для маневра.— Как мы пройдем испытание американскими нефтяными санкциями? Например, Индия продолжает закупать нефть из России, меняя поставщиков, а вот некоторые китайские компании отказались от поставок российской нефти.— Пока все не совсем ясно — и на счет Индии, и в отношении Китая. В целом, конечно, новые американские санкции неприятны для нас, есть свои риски, ситуация может усложниться, но глобально для России ничего не изменится.По поводу того, как мы эту ситуацию пройдем конкретно с Китаем, сейчас сказать сложно. Подчеркну, что у нас с Китаем союзническое партнерство, а не крупное братство. Все зиждется на взаимной выгоде. Напомню, что Пекин прежде всего ориентируется на свои интересы, и если увидит, что на чаше весов проблематика закупки российской нефти перевешивает выгоду, то может в той или иной степени от этого отказаться.С другой стороны, исходя из прагматических соображений, скорее всего сейчас этого не произойдет.— Сегодняшние отношения КНР и РФ отличается от связей Китая и СССР в период Сталина и Мао, когда мы называли друг друга товарищами?— Сложно сказать. Во-первых, да, мы называли друг друга товарищами, но потом дело чуть ли не до войны дошло. За несколько десятилетий произошел не просто откат в отношениях стран, а они далеко шагнули в обратную сторону. Поэтому, еще раз подчеркиваю, не должно быть иллюзий.Во-вторых, я считаю, что Китай все-таки планирует быть мировым гегемоном, поэтому конкурирует с США и поэтому ему выгодна сильная Россия, выступающая против Америки. Нам же не нужно, чтобы место одного гегемона занял другой. Россия декларирует принцип многополярного мира.В любом случае, необходимо разделять тактику и стратегию. Тактически мы действуем логично и правильно сейчас: Китай нам союзник и партнер. А дальше — посмотрим. Если же мы говорим про стратегическую ситуацию, то все зависит от будущих отношений США и КНР, Москвы и Вашингтона. Опять же, на фоне того, что у Трампа эмоциональные качели каждый день, не ясно, что от него ждать в следующую минуту.— К слову про будущие отношения. Как нам относиться к восстановлению военных контактов США и Китая? Как расценивать соглашение, о котором писал Хегсет?— Это как раз то, о чем я говорил выше. Россия и Китай не кровные братья и действуют исключительно в парадигме совпадающих интересов. Китай не хочет вступать в открытое противостояния с США, хотя для нас это было бы выгодно сейчас. Пекин пытается, скажем так, сидеть на нескольких стульях и переиграть США вдолгую. У Трампа тоже свои планы, он хочет внести раздрай в Китай санкциями.Вместе с тем, у США и КНР сейчас налаживается не военное взаимодействие (я бы не стал так формулировать), а скорее создается некий консультативный совет, на котором страны станут обмениваться информацией, вырабатывать и согласовывать позиции. Например, по тем конфликтным точкам, по которым у США и Китая нет противоречий или они не ключевые. Допустим, по ситуации в Газе они могут координироваться, и так далее.Естественно, повторюсь, для нас это невыгодно, но мы должны трезво оценивать Китай, без розовых очков.— А на украинском треке чего нам ожидать в свете последних событий?— Помощь и поддержка России со стороны Китая в рамках части СВО заключается, во-первых, в том, что страны ведут торговлю необходимыми товарами. Во-вторых, это политическая позиция, которую заявляет в мировом сообществе Китай. Можно сказать, что у Пекина лояльная, отчасти даже пророссийская, позиция. При этом китайцы выстраивают контакты и с другой стороны.Опять же, такая позиция КНР в целом Россию устраивает, она нам выгодна, но никакой реальной, серьезной военной поддержки от Китая нет — в отличие, например, от Северной Кореи. То есть Пекин открыто не поддержал в военном плане Москву в рамках СВО. Долгое время думали, что вот-вот таковое произойдет, но этого так и не случилось.— Есть ли вероятность, что Китай откажется от поддержки России?— Не думаю, что такое может случиться. Я думаю, что Китаю выгодно на данном этапе поддерживать Россию, потому что она ослабляет НАТО и Запад, с которыми у китайцев серьезная конкуренция. Конфликт на Украине оттягивает внимание американцев, поэтому, думаю, Китай продолжит занимать пророссийскую позицию — повторюсь, исходя не из идеологических, а исключительно из прагматических интересов.— Вы Газу упомянули. Как ситуация будет развиваться на Ближнем Востоке? Сегодня, 4 ноября, в Стамбуле прошла встреча по ситуации с прекращением огня в секторе Газ с участием представителей Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ и Катара.— Пока по этой ситуации сохранился статус-кво, который, наверное, в целом устраивает всех. С одной стороны, ХАМАС так и не разоружили (а в этом заключалась суть плана Трампа); с другой стороны, Израиль продолжил контролировать половину сектора Газа, 53% территории. Пока ХАМАС не разоружится, Израиль, соответственно, не уйдет.То есть израильтяне по итогу получили больше половины сектора, а ХАМАС не получил ничего, а просто сохранился в полуразбитом виде — меньше, чем на половине территории. Таков промежуточный результат. Я думаю, что его никто не станет менять. Глобально израильтяне с удовольствием зашли бы во вторую часть Газы и приступили бы к уничтожению ХАМАС, тем более сейчас там уже нет израильских заложников, а следовательно, движению давить на Израиль не чем. Но Трамп, для которого принципиально важно, чтобы в Газе сейчас не шли активные боевые действия (это будет для него геополитический провал), блокирует Израилю и другим игрокам активность.Но полноценного мира там, конечно, нет. Как только "фактор Трампа" уйдет, все продолжится. Потому что ни одна из сторон не довольна имеющимся промежуточным результатом.И еще важный момент про Ближний Восток. Думаю, в ближайшее время начнется война в Ливане: потому что до конца 2025 года должна была разоружиться Хезболла, согласно внутренним договоренностям, но этого не произошло. У ливанской армии нет сил ДЛЯ разоружения, и израильтяне заявляют, что сами займутся этим.— Кстати, Трамп во время интервью показал рекламную брошюру Госдепа, в которой сказано, что он закончил 8 войн за 8 месяцев. Похоже, он не понимает, насколько странно выглядит со стороны его поведение?— Америке "везет" на возрастных президентов — проклятие, что ли? Человек становится главой США, и сразу у него начинаются ментальные изменения. Трамп, видимо, не очень понимает, что его поведение, выглядит неуместно и несуразно, в том числе противоречивые, порой оскорбительные, посты и заявления. Можно ссылаться на характер Трампа, но, мне кажется, что не только в этом дело.И вот эта история с брошюркой Госдепа, которую он привел в качестве доказательства того, что закончил 8 войн, тому подтверждение. Со стороны выглядит нелепо, что он приводит такое доказательство. С точки зрения геополитики, если ментальное состояние Трампа продолжит развиваться в таком направлении, мир ожидают нескучные 3 года.— И, видимо, не только это. У вас интересный пост в телеграм-канале опубликован. Про то, что Запад в течение многих лет прикрывался как ширмой "зеленой" повесткой, которая позволяла элитам эффективно "пилить" средства, но на само деле была оторвана от реальности и ослабляла Европу и США. Сейчас, как вы пишете, экологическую повестку на Западе отменяют, и это значит, что ускоренными темпами готовятся к глобальной конфронтации с Россией. Расскажите, про это подробнее.— В течение многих лет ученые на Западе говорили, что Антарктида теряет лед быстрее, чем когда-либо, из-за повышения глобальной температуры, и всё это может привести к ужасным последствиям. Однако внезапно все изменилось — в Сети опубликовали, ставшее крайне популярным исследование, основанное на данных спутников, о том, что обнаружилось массовое увеличение количества льда. Согласно его данным, в Антарктиде, вопреки всем прогнозам глобального потепления, прибавилось более 100 миллиардов тонн льда.То есть западные элиты явно отменяют экологическую повестку, поэтому и появились такие сообщения. Неудивительно, что и Грета Тунберг быстро перестроилась на пропалестинскую тематику.Ранее "зеленая" повестка позволяла западным элитам эффективно "пилить" деньги, но была оторвана от реальности и ослабляла Европу с США. А уход от этой повестки обозначает, что на Западе ускоренными темпами готовятся к масштабной эскалации на международном уровне и масштабному противостоянию с Россией. То есть так называемая здравость, которая наступила на Западе при отказе от "зеленой" повестки, для нас негативна.Китай пошел на тактические уступки, но в главных вопросах противостояния с США будет стоять на своем. Об этом в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.

