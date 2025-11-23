https://ukraina.ru/20251123/do-20-kg-smertelnogo-gruza-ekspert-alekhin-rasskazal-o-noveyshey-versii-drona-zanoza-1071864194.html

До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза"

До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза" - 23.11.2025 Украина.ру

До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза"

Грузоподъемность новейшей версии российского дрона "Заноза" достигла 20 килограммов, что вдвое превышает показатели первоначальных моделей и позволяет применять широкий спектр боеприпасов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

2025-11-23T04:30

2025-11-23T04:30

2025-11-23T04:30

новости

геннадий алехин

украина.ру

дроны

беспилотники

бпла

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

мины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071708467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_221e413d1eca2b72c443ccfee68388a5.jpg

На вопрос о ключевых характеристиках, выделяющих "Занозу" среди других БПЛА, Алехин указывает на возросшую грузоподъемность. Такая высокая грузоподъемность открывает новые тактические возможности. "В зависимости от задач дрон может оснащаться различными боеприпасами – минами, фугасами, авиабомбами небольшого калибра", — уточняет Алехин. Конструкция предусматривает системы подвески и сброса, что дает возможность доставлять полезный груз по назначению и сбрасывать его точно на цель. Помимо боевой нагрузки, аппарат способен транспортировать контейнеры с материально-техническим снабжением – патроны, продовольствие, медикаменты. "Также при необходимости аппарат можно оснастить съемным оборудованием – например, тепловизионной камерой для разведки ночью, или другими датчиками наблюдения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геннадий алехин, украина.ру, дроны, беспилотники, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, мины, продовольствие, бпла сегодня, новости сво россия, новости сво, спецоперация, техника, военная техника, оружие, вооружения, военный эксперт