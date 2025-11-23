До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза" - 23.11.2025 Украина.ру
До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза"
До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза" - 23.11.2025 Украина.ру
До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза"
Грузоподъемность новейшей версии российского дрона "Заноза" достигла 20 килограммов, что вдвое превышает показатели первоначальных моделей и позволяет применять широкий спектр боеприпасов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о ключевых характеристиках, выделяющих "Занозу" среди других БПЛА, Алехин указывает на возросшую грузоподъемность. Такая высокая грузоподъемность открывает новые тактические возможности. "В зависимости от задач дрон может оснащаться различными боеприпасами – минами, фугасами, авиабомбами небольшого калибра", — уточняет Алехин. Конструкция предусматривает системы подвески и сброса, что дает возможность доставлять полезный груз по назначению и сбрасывать его точно на цель. Помимо боевой нагрузки, аппарат способен транспортировать контейнеры с материально-техническим снабжением – патроны, продовольствие, медикаменты. "Также при необходимости аппарат можно оснастить съемным оборудованием – например, тепловизионной камерой для разведки ночью, или другими датчиками наблюдения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
новости, геннадий алехин, украина.ру, дроны, беспилотники, бпла, сво, военная техника, оружие, вооружения, военный эксперт
Новости, Геннадий Алехин, Украина.ру, дроны, беспилотники, БПЛА, СВО, военная техника, оружие, вооружения, военный эксперт

До 20 кг смертельного груза: эксперт Алехин рассказал о новейшей версии дрона "Заноза"

04:30 23.11.2025
 
© ФотоТяжелый FPV-дрон "Заноза"
Тяжелый FPV-дрон Заноза - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото
Грузоподъемность новейшей версии российского дрона "Заноза" достигла 20 килограммов, что вдвое превышает показатели первоначальных моделей и позволяет применять широкий спектр боеприпасов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о ключевых характеристиках, выделяющих "Занозу" среди других БПЛА, Алехин указывает на возросшую грузоподъемность.
"Изначально заявлялась грузоподъемность порядка 10 кг, однако в новейшей версии дрон способен нести до 20 кг боезарядов или грузов, что вдвое превосходит предыдущие модели", — констатирует эксперт.
Такая высокая грузоподъемность открывает новые тактические возможности. "В зависимости от задач дрон может оснащаться различными боеприпасами – минами, фугасами, авиабомбами небольшого калибра", — уточняет Алехин.
Конструкция предусматривает системы подвески и сброса, что дает возможность доставлять полезный груз по назначению и сбрасывать его точно на цель. Помимо боевой нагрузки, аппарат способен транспортировать контейнеры с материально-техническим снабжением – патроны, продовольствие, медикаменты.
"Также при необходимости аппарат можно оснастить съемным оборудованием – например, тепловизионной камерой для разведки ночью, или другими датчиками наблюдения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости, Геннадий Алехин, Украина.ру, дроны, беспилотники, БПЛА, СВО, военная техника, оружие, вооружения, военный эксперт
 
