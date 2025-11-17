https://ukraina.ru/20251117/fpv-drony-stanovyatsya-glavnoy-udarnoy-siloy-bpla-rossiyskoy-armii-v-zone-spetsoperatsii-1071708281.html

FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации

FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации - 17.11.2025 Украина.ру

FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации

Тяжелый FPV-дрон "Заноза" - модульный аппарат, управление которым осуществляется по оптоволокну, и обеспечивает защиту от перехвата. Также аппарат позволяет работать на радиоуправлении с различными модулями. Это дает возможность переходить с одной частоты управления на другую.

2025-11-17T06:25

2025-11-17T06:25

2025-11-17T06:25

россия

запорожское направление

белгородская область

вооруженные силы украины

минобороны

квн

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071708467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_221e413d1eca2b72c443ccfee68388a5.jpg

"Заноза" уже показала высокую эффективность в реальных боях. Офицеры на фронте отмечают, что аппарат позволяет наносить удары там, где противник этого не ожидает, в том числе в тыловых районах. Так, благодаря большой дальности полёта, нашим бойцам удалось с помощью этих дронов поразить несколько целей в глубине обороны противника (сообщается об удачных атаках на полевые склады горючего и техники).Но самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что тяжёлый многоцелевой FPV-дрон "Заноза" полностью создан российскими инженерами с нуля и, по оценкам военных, превосходит зарубежные аналоги. Из открытых официальных источников и демонстрационных кадров известны основные технические характеристики тяжелого FPV-дрона "Заноза". Например, грузоподъёмность: до 20 кг полезной нагрузки. Изначально заявлялась грузоподъёмность порядка 10 кг, однако в новейшей версии дрон способен нести до 20 кг боезарядов или грузов, что вдвое превосходит предыдущие модели. Такая высокая грузоподъёмность выделяет "Занозу" среди других FPV-дронов и позволяет использовать широкий спектр тяжёлых боеприпасов.В зависимости от задач дрон может оснащаться различными боеприпасами – минами, фугасами, авиабомбами небольшого калибра. Конструкция предусматривает системы подвески и сброса грузов, что даёт возможность доставлять полезный груз по назначению и сбрасывать его точно на цель. Помимо боевой нагрузки, дрон способен транспортировать контейнеры с материально-техническим снабжением (патроны, продовольствие, медикаменты и т.п.). Также при необходимости аппарат можно оснастить съёмным оборудованием – например, тепловизионной камерой для разведки ночью, или другими датчиками наблюдения.Дальность полёта: около 12 километров в обе стороны. Формулировка "в обе стороны" указывает, что дрон способен преодолеть порядка 12 км и вернуться обратно к оператору, что эквивалентно боевому радиусу около 6 км (либо 12 км однократно при полёте в одну сторону). Тем не менее разработчики постоянно улучшают характеристики – по данным уральских производителей, новейшие версии "Занозы" могут летать на расстояния до 20-23 км в зависимости от условий.Дрон управляется оператором в режиме реального времени с видом от первого лица через камеру на борту. На носу аппарата установлена FPV-камера и передатчик видеосигнала. Оператор, надевая специальные видеоочки или используя монитор, видит картинку с дрона и может точно направлять его к цели. Управление по радиоканалу; частоты и сигналы шифруются и адаптируются, чтобы противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника. Разработчики отмечают, что каждая новая партия дронов дорабатывается с учётом боевого опыта: параметры частот, высоты полёта и другие настройки оперативно корректируются, поэтому каждая следующая версия более приспособлена к условиям боя.На текущий момент, как отмечают военные специалисты, FPV-дроны "Заноза" фактически стали частью арсенала российских войск на нескольких направлениях фронта. Первые опытные партии дронов были опробованы в боевых условиях ещё в 2024 году, а к началу 2025-го их применение носило уже массовый характер. Минобороны РФ уже не раз сообщало, что тяжелые коптеры "Заноза" стоят на вооружении подразделений группировки "Днепр" (Херсонское направление), успешно эксплуатируются на Запорожском направлении, а также применялись для усиления охраны границы в Курской и Белгородской областях. Такая широкая география говорит о том, что дроны передаются различным частям и быстро осваиваются в войсках. Тяжёлый ударный FPV-дрон открывает новые возможности на тактическом уровне. В зоне боевых действий "Заноза" применяется, как правило, на малоэкранных высотах – в нескольких метрах над землёй – чтобы оставаться незаметной для РЛС и ПВО противника.При ударах по бронированной технике применяется тактика наведения с верхней полусферы. Оператор, обнаружив цель (например, танк), направляет дрон в пикирование сверху, стараясь попасть по крыше башни – наиболее уязвимому месту. 20-килограммовый боезаряд при точном попадании способен вывести из строя даже современный танк. Если же цель – скопление пехоты или склад боеприпасов, дрон может сбросить заряд с небольшой высоты, обеспечивая необходимое рассев осколков. Возможность оперативно сменить боевую нагрузку (например, установить осколочную или кумулятивную боеголовку) делает применение "Занозы" очень гибким.А еще эту новинку называют- дрон-кабелеукладчик "Заноза", который способен прокладывать линии связи. "Теперь связисты не ползут под обстрелом – задачи перенесены на дрон. Даже если по кабелю проедет техника, он не пострадает", – рассказали разработчики. Ранее командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Деревин рассказал, что операторы БПЛА ВС РФ перед штурмом Богдановки в Донецкой Народной Республике сбрасывали также аудиоколонки на позиции противника. По его словам, устройства озвучивали призыв сдаться в плен. Словом, производство не стоит на месте, данные, связанные с частотами, высотой передаются на производство практически в режиме онлайн, в результате чего каждая партия выходит все более приспособленной для ведения боевых действий.Российский FPV-дрон "Бумеранг" успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи. По словам наших экспертов, FPV-дрон "Бумеранг" продемонстрировал рекордную дальность применения, поразив объект ВСУ на расстоянии до 57 километров. Своеобразный рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи", – сообщили специалисты. Данное техническое решение только начинает применяться в зоне боевых действий. Усиленные "Бумеранги" с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов.По словам наших экспертов, практически идеальными средствами поражения на небольшие дальности стали FPV-дроны коптерного типа. Как правило, их полезной нагрузкой являются снаряды от РПГ-7 и противотанковой мины ТМ-62. Мощности этих боеприпасов достаточно для вывода из строя любой техники ВСУ и разрушения полевых фортификаций. "Как правило, FPV-дроны тягают от 1 до 3 кг. Но где-то с 2024 года для фронта изготавливаются и коптеры с более широкой рамой. Они предназначены для применения ТМ-62. Одна такая мина почти гарантированно уничтожает любую огневую точку и блиндаж", — пояснил военкор Алексей Кожевников. По способу передачи сигнала FPV-коптеры подразделяются на две категории. Первая представлена классическими камикадзе на радиоуправлении, вторая — дронами на оптоволокне. Одним из широко распространённых аппаратов первой категории является барражирующий боеприпас "Овод", который был разработан тульскими специалистами.Одним из самых эффективных камикадзе эксперты считают "Князь Вандал Новгородский" (КВН) разработки НПЦ "Ушкуйник" (Новгородская область). Максимальная дальность полёта составляет 15—23 км. "Да, хороший дрон "КВН" на 23 км, есть также на 15. По весу кумулятив, фугас, что нужно — всё таскает. Замечаний особо нет. Хорошая машинка", — цитирует Минобороны оператора БПЛА с позывным Туман.В ходе СВО Россия наладила производство целой линейки эффективных и качественных по своим характеристикам ударных дронов, приспособленных к поражению неприятеля на самых разных дистанциях. Разработчики и государство проделали колоссальную работу. В арсенале нашей армии теперь есть как небольшие коптеры, так и тяжёлые камикадзе. Причём мы наращиваем их производство. Такое обилие ударных дронов позволяет дотягиваться до врага в любом месте и экспериментировать с тактикой их применения.Многие военные и волонтеры из тех, с кем приходилось общаться, уверяли, что в последние полгода FPV-дроны превратили жизнь вблизи передовой в настоящий ад: они охотятся за всеми транспортными средствами и техникой, поражают скопления людей, залетают в блиндажи и т. д. Массированное использование FPV-дронов позволяет почти полностью изолировать тот или иной участок фронта. Они делают невозможной любую активность в светлое время суток – ротацию войск, эвакуацию раненых, подвоз продуктов, боеприпасов. А что значит, например, вовремя не вывезти раненых? Среднее ранение за несколько часов без врачебной помощи станет тяжелым, а бойцы, получившие тяжелые ранения, скорее всего, умрут…Английская аббревиатура FPV означает First Person View – вид от первого лица. Оператор, или, как его часто называют, пилот БПЛА наблюдает и контролирует полет через носовую камеру дрона, словно из кабины самолета. Обычно для управления в режиме FPV используются очки виртуальной реальности. Функция полета "от первого лица" есть у большинства современных дронов, например, у DJI Mavic, но в зоне спецоперации FPV-дронами называют дешевые самодельные аппараты с минимумом электроники, без функций автопилота и, как правило, с аналоговым сигналом.Понятно, что такая технология не могла остаться незамеченной военными. Если маленький скоростной дрон способен на крутых виражах пролетать в маленькие воротца, значит, сможет и влететь в укрытие противника или атаковать движущуюся технику. Мощные моторы позволяют нести полезную нагрузку весом 1,5–2 кг. Собственно, применение FPV-дронов началось чуть ли не с первых дней конфликта (первенство здесь поначалу было за ВСУ), но носило весьма ограниченный характер: как уже говорилось, для управления ими нужны хорошо подготовленные пилоты, а также специалисты, способные такие дроны собирать.Уже на втором году СВО выяснилось, что именно самодельные FPV могут стать главной силой беспилотной ударной авиации. Почему так? Прежде всего из-за цены: любое оружие эффективно, если его можно применять массово.Угнать или подавить FPV-дрон гораздо сложнее: он может прошиваться как любым из доступных на рынке, так и самодельным ПО. Последний вариант используется все чаще (пользователь сам задает свойства, режимы полета и т. д.). Это позволяет обходить системы глушения, предназначенные для коммерческих БПЛА. Кроме того, из конструкции самодельных FPV-дронов исключаются узлы, наиболее уязвимые к воздействию систем РЭБ и РЭР (радиоэлектронной разведки), – модули GPS, системы стабилизации и ориентации в пространстве. В общем, попробуй перехвати.О ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи под Купянском и Покровском и усиление ВС РФ на южном фронте"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

запорожское направление

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

россия, запорожское направление, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны, квн, эксклюзив