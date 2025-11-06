Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске - 06.11.2025 Украина.ру
Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске
Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске - 06.11.2025
Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске
Неумолимо приближается окончательное освобождение Покровска (Красноармейска) в ДНР. Неизбежный крах обороны ВСУ на этом участке фронта признают все, даже сами украинские военнослужащие, однако Владимир Зеленский и Генштаб продолжают делать вид, что ничего страшного не происходит
Либо сдаться, либо голодная смертьВ последние недели ВС РФ усилили наступление в районе Покровска, бои в окрестностях которого идут уже некоторое время. Министерство обороны России ранее сообщило, что в окружение в этом населенном пункте попали порядка 5,5 тыс. украинских военных.Похожая ситуация и в Купянске Харьковской области, где часть города также контролируется российскими подразделениями. Там в окружение попали 5 тыс. военнослужащих Украины.Согласно распоряжению главы государства Владимира Путина, для желающих сдаться в плен бойцов ВСУ будет предоставлена такая возможность. Судя по всему, кто-то уже так и поступил, однако соответствующей команды, насколько известно, от Киева своим военным в окружении не поступало.В четверг, 6 ноября, Минобороны РФ опубликовало кадры с пленными 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые добровольно сдались в Покровске. Они рассказали, что их бросило командование.По их словам, в окружении нет подвоза провизии и медикаментов, даже при помощи беспилотников. Они голодали неделю и питались тем, что находили в подвалах домов."Ни еды, ни медикаментов, ничего. Кому-то, может, там где-то и попадало, но далеко не всем. Поэтому как бы либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Ну, перспектива одна – лечь в землю", - приводит Минобороны слова другого пленного.Два объяснения про "зачистку" от ЗеленскогоУкраинские власти продолжают пиар-кампанию, призванную прикрыть истинное положение дел в Покровске. Один из сценариев – вытеснить плохие новости про ситуацию в Донбассе хорошими новостями с других направлений.Проблема в том, что таких новостей тоже нет, поэтому их приходится буквально сочинять на ходу. Так, на днях Зеленский вдруг заявил, что в Купянске, который также находится под окружением, якобы идет "зачистка" российских военных, которых в городе будто бы остается порядка 60 человек.В Минобороны РФ рассказали, что данное заявление говорит о двух вещах. Первое – это то, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, опирается на лживые доклады главкома Александра Сырского и совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле."Либо напротив, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков", - отмечает министерство.Там добавили, что сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Покровска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен.Вопрос днейПока украинское командование делает обнадеживающие заявления, западная пресса, обычно комплиментарно настроенная к Украине, транслирует совсем другие настроения.Французское издание Le Monde приводит диалог с украинскими военными из Покровска, которые признают, что вопрос сдачи города – только во времени, причем говорят о днях, максимум – двух неделях."Снабжения нет уже несколько недель, последние дни все полностью перекрыто. Ни одна машина не проходит. Город, как Покровск, с его высотками и заводами, мог бы держаться месяцами, даже годами — это настоящая крепость", - рассказал украинский офицер, который воюет на этом направлении весь последний год.Le Monde и другие СМИ обращают внимание, что в рядах ВСУ усиливается критика в адрес Зеленского и Сырского.Газета Bild пишет, что украинские военные обсуждают между собой "ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно".В публикации немецкого издания также приводится мнение неназванного военного, который подтвердил, что положение ВСУ в Покровске аховое."Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80% города. Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены", - заявил он.Почему Украина так вцепилась в ПокровскНесмотря на то, что украинское командование может принять решение и дать своим военным в Покровске команду сдаваться в плен, либо же попробовать отступить, этого скорее всего не будет.Популярный в украинских медиа эксперт по дронам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш сообщает, что принято военно-политическое решение упираться в Покровске до последнего."Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы", - написал он в своих соцсетях.По его мнению, такая неуступчивость ВСУ на данном участке объясняется тем, что после взятия Покровска перед армией России будет простираться практически ровная территория Днепропетровской области, а с высот Покровска также удобно будет запускать беспилотники на большие расстояния.Важность Покровска для Украины заключается еще и в том, что это был серьезный укрепрайон на пути к Славянску и Краматорску, после его потери оборона для ВСУ в оставшейся под их контролем части Донбасса усложнится.Кроме того, падение Покровска станет серьезным имиджевым ударом для украинских властей, особенно в контексте взаимоотношений Киева с администрацией США, которую Зеленский пытается убедить в том, что ВСУ побеждают.Вероятно, что в ближайшие дни киевский режим может предпринять новые провокации или действия, нацеленные на максимальный медийный эффект, чтобы отвлечь внимание населения и мирового сообщества от неизбежного поражения ВСУ в Покровске и Купянске.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации - об этом в материале издания Украина.ру Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска.
Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске

11:11 06.11.2025
 
© Украина.руКоллаж: Покровск, ВС РФ, танк
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Украина.ру
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Неумолимо приближается окончательное освобождение Покровска (Красноармейска) в ДНР. Неизбежный крах обороны ВСУ на этом участке фронта признают все, даже сами украинские военнослужащие, однако Владимир Зеленский и Генштаб продолжают делать вид, что ничего страшного не происходит
Либо сдаться, либо голодная смерть
В последние недели ВС РФ усилили наступление в районе Покровска, бои в окрестностях которого идут уже некоторое время. Министерство обороны России ранее сообщило, что в окружение в этом населенном пункте попали порядка 5,5 тыс. украинских военных.
Похожая ситуация и в Купянске Харьковской области, где часть города также контролируется российскими подразделениями. Там в окружение попали 5 тыс. военнослужащих Украины.
Согласно распоряжению главы государства Владимира Путина, для желающих сдаться в плен бойцов ВСУ будет предоставлена такая возможность. Судя по всему, кто-то уже так и поступил, однако соответствующей команды, насколько известно, от Киева своим военным в окружении не поступало.
В четверг, 6 ноября, Минобороны РФ опубликовало кадры с пленными 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые добровольно сдались в Покровске. Они рассказали, что их бросило командование.
"К своим обратно не пошел, бросили. Попали в окружение. Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, все. В небе летают, птички. Ноги болят, некуда идти. Пошел сдаваться, шел в поле. Встретил ваших. Мы шли напротив. Спросили, куда я иду? Сдаваться. Забрали. Пацаны, идите сдавайтесь. Выжить можно здесь, а иначе никак. Страшно", - рассказал один из пленных.
По их словам, в окружении нет подвоза провизии и медикаментов, даже при помощи беспилотников. Они голодали неделю и питались тем, что находили в подвалах домов.
"Ни еды, ни медикаментов, ничего. Кому-то, может, там где-то и попадало, но далеко не всем. Поэтому как бы либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Ну, перспектива одна – лечь в землю", - приводит Минобороны слова другого пленного.
Два объяснения про "зачистку" от Зеленского
Украинские власти продолжают пиар-кампанию, призванную прикрыть истинное положение дел в Покровске. Один из сценариев – вытеснить плохие новости про ситуацию в Донбассе хорошими новостями с других направлений.
Проблема в том, что таких новостей тоже нет, поэтому их приходится буквально сочинять на ходу. Так, на днях Зеленский вдруг заявил, что в Купянске, который также находится под окружением, якобы идет "зачистка" российских военных, которых в городе будто бы остается порядка 60 человек.
В Минобороны РФ рассказали, что данное заявление говорит о двух вещах. Первое – это то, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, опирается на лживые доклады главкома Александра Сырского и совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле.
"Либо напротив, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков", - отмечает министерство.
Там добавили, что сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Покровска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен.
Вопрос дней
Пока украинское командование делает обнадеживающие заявления, западная пресса, обычно комплиментарно настроенная к Украине, транслирует совсем другие настроения.
Французское издание Le Monde приводит диалог с украинскими военными из Покровска, которые признают, что вопрос сдачи города – только во времени, причем говорят о днях, максимум – двух неделях.
"Снабжения нет уже несколько недель, последние дни все полностью перекрыто. Ни одна машина не проходит. Город, как Покровск, с его высотками и заводами, мог бы держаться месяцами, даже годами — это настоящая крепость", - рассказал украинский офицер, который воюет на этом направлении весь последний год.
Le Monde и другие СМИ обращают внимание, что в рядах ВСУ усиливается критика в адрес Зеленского и Сырского.
Газета Bild пишет, что украинские военные обсуждают между собой "ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно".
В публикации немецкого издания также приводится мнение неназванного военного, который подтвердил, что положение ВСУ в Покровске аховое.
"Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80% города. Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены", - заявил он.
Почему Украина так вцепилась в Покровск
Несмотря на то, что украинское командование может принять решение и дать своим военным в Покровске команду сдаваться в плен, либо же попробовать отступить, этого скорее всего не будет.
Популярный в украинских медиа эксперт по дронам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш сообщает, что принято военно-политическое решение упираться в Покровске до последнего.
Спиридон Килинкаров интервью - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
4 ноября, 07:00
Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетикеИз-за потерь на фронте на Украине ужесточилась мобилизация. Отсутствует тепло во многих регионах, в том числе в Киеве. И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Режиму Зеленского надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают
"Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы", - написал он в своих соцсетях.
По его мнению, такая неуступчивость ВСУ на данном участке объясняется тем, что после взятия Покровска перед армией России будет простираться практически ровная территория Днепропетровской области, а с высот Покровска также удобно будет запускать беспилотники на большие расстояния.
Важность Покровска для Украины заключается еще и в том, что это был серьезный укрепрайон на пути к Славянску и Краматорску, после его потери оборона для ВСУ в оставшейся под их контролем части Донбасса усложнится.
Кроме того, падение Покровска станет серьезным имиджевым ударом для украинских властей, особенно в контексте взаимоотношений Киева с администрацией США, которую Зеленский пытается убедить в том, что ВСУ побеждают.
Вероятно, что в ближайшие дни киевский режим может предпринять новые провокации или действия, нацеленные на максимальный медийный эффект, чтобы отвлечь внимание населения и мирового сообщества от неизбежного поражения ВСУ в Покровске и Купянске.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации - об этом в материале издания Украина.ру Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска.
