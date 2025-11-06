https://ukraina.ru/20251106/golodnaya-smert-v-okruzhennoy-kreposti-chto-proiskhodit-v-pokrovske-1071179076.html

Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске

Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске - 06.11.2025 Украина.ру

Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске

Неумолимо приближается окончательное освобождение Покровска (Красноармейска) в ДНР. Неизбежный крах обороны ВСУ на этом участке фронта признают все, даже сами украинские военнослужащие, однако Владимир Зеленский и Генштаб продолжают делать вид, что ничего страшного не происходит

2025-11-06T11:11

2025-11-06T11:11

2025-11-06T11:11

эксклюзив

россия

украина

купянск

владимир зеленский

александр сырский

владимир путин

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058517120_189:0:3500:1863_1920x0_80_0_0_4db6e7f2512fecb86e99e21c1fe283c1.jpg

Либо сдаться, либо голодная смертьВ последние недели ВС РФ усилили наступление в районе Покровска, бои в окрестностях которого идут уже некоторое время. Министерство обороны России ранее сообщило, что в окружение в этом населенном пункте попали порядка 5,5 тыс. украинских военных.Похожая ситуация и в Купянске Харьковской области, где часть города также контролируется российскими подразделениями. Там в окружение попали 5 тыс. военнослужащих Украины.Согласно распоряжению главы государства Владимира Путина, для желающих сдаться в плен бойцов ВСУ будет предоставлена такая возможность. Судя по всему, кто-то уже так и поступил, однако соответствующей команды, насколько известно, от Киева своим военным в окружении не поступало.В четверг, 6 ноября, Минобороны РФ опубликовало кадры с пленными 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые добровольно сдались в Покровске. Они рассказали, что их бросило командование.По их словам, в окружении нет подвоза провизии и медикаментов, даже при помощи беспилотников. Они голодали неделю и питались тем, что находили в подвалах домов."Ни еды, ни медикаментов, ничего. Кому-то, может, там где-то и попадало, но далеко не всем. Поэтому как бы либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Ну, перспектива одна – лечь в землю", - приводит Минобороны слова другого пленного.Два объяснения про "зачистку" от ЗеленскогоУкраинские власти продолжают пиар-кампанию, призванную прикрыть истинное положение дел в Покровске. Один из сценариев – вытеснить плохие новости про ситуацию в Донбассе хорошими новостями с других направлений.Проблема в том, что таких новостей тоже нет, поэтому их приходится буквально сочинять на ходу. Так, на днях Зеленский вдруг заявил, что в Купянске, который также находится под окружением, якобы идет "зачистка" российских военных, которых в городе будто бы остается порядка 60 человек.В Минобороны РФ рассказали, что данное заявление говорит о двух вещах. Первое – это то, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, опирается на лживые доклады главкома Александра Сырского и совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле."Либо напротив, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков", - отмечает министерство.Там добавили, что сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Покровска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен.Вопрос днейПока украинское командование делает обнадеживающие заявления, западная пресса, обычно комплиментарно настроенная к Украине, транслирует совсем другие настроения.Французское издание Le Monde приводит диалог с украинскими военными из Покровска, которые признают, что вопрос сдачи города – только во времени, причем говорят о днях, максимум – двух неделях."Снабжения нет уже несколько недель, последние дни все полностью перекрыто. Ни одна машина не проходит. Город, как Покровск, с его высотками и заводами, мог бы держаться месяцами, даже годами — это настоящая крепость", - рассказал украинский офицер, который воюет на этом направлении весь последний год.Le Monde и другие СМИ обращают внимание, что в рядах ВСУ усиливается критика в адрес Зеленского и Сырского.Газета Bild пишет, что украинские военные обсуждают между собой "ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно".В публикации немецкого издания также приводится мнение неназванного военного, который подтвердил, что положение ВСУ в Покровске аховое."Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80% города. Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены", - заявил он.Почему Украина так вцепилась в ПокровскНесмотря на то, что украинское командование может принять решение и дать своим военным в Покровске команду сдаваться в плен, либо же попробовать отступить, этого скорее всего не будет.Популярный в украинских медиа эксперт по дронам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш сообщает, что принято военно-политическое решение упираться в Покровске до последнего."Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы", - написал он в своих соцсетях.По его мнению, такая неуступчивость ВСУ на данном участке объясняется тем, что после взятия Покровска перед армией России будет простираться практически ровная территория Днепропетровской области, а с высот Покровска также удобно будет запускать беспилотники на большие расстояния.Важность Покровска для Украины заключается еще и в том, что это был серьезный укрепрайон на пути к Славянску и Краматорску, после его потери оборона для ВСУ в оставшейся под их контролем части Донбасса усложнится.Кроме того, падение Покровска станет серьезным имиджевым ударом для украинских властей, особенно в контексте взаимоотношений Киева с администрацией США, которую Зеленский пытается убедить в том, что ВСУ побеждают.Вероятно, что в ближайшие дни киевский режим может предпринять новые провокации или действия, нацеленные на максимальный медийный эффект, чтобы отвлечь внимание населения и мирового сообщества от неизбежного поражения ВСУ в Покровске и Купянске.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации - об этом в материале издания Украина.ру Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска.

https://ukraina.ru/20251104/1071045510.html

россия

украина

купянск

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, купянск, владимир зеленский, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, сво