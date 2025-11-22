https://ukraina.ru/20251122/voennyy-analitik-eranosyan--o-novoy-ugroze-proshedshie-ukrainu-kolumbiytsy-razvernut-setevuyu-voynu-1071744083.html

Военный аналитик Ераносян — о новой угрозе: "Прошедшие Украину колумбийцы развернут сетевую войну"

Колумбийские боевики, проходящие подготовку на Украине, представляют новую угрозу для стабильности латиноамериканского региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

Эксперт указал на долгосрочные последствия участия наемников в украинском конфликте. "Если эти боевики вернутся с Украины подготовленными к сетецентрическим боевым действиям, то развернут в Колумбии и Венесуэле гражданскую войну", – заявил Ераносян.Он также отметил сложную расстановку сил в преступном мире, где сталкиваются интересы разных группировок. "Против отправки колумбийских боевиков на Украину выступают несколько наркокартелей Мексики, потому что они выиграли конкурентную борьбу у колумбийских наркокартелей за трафик наркотиков в США", – пояснил собеседник Украина.ру.По словам Ераносяна, после возвращения с Украины колумбийские боевики смогут воевать против мексиканских картелей. "Поэтому мексиканцы тоже оказываются на Украине, в том числе в 13-й бригаде "Хартия" в Харьковской области, чтобы получить навыки сетецентрической войны", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

