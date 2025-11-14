https://ukraina.ru/20251114/1071570524.html

Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя

Любое подразделение беспилотных войск действует в интересах мотострелковых подразделений. Понятно, что у мотострелков есть свои операторы ударных и разведывательных дронов. Но если батальон операторов будет работать в интересах мотострелковой бригады, это увеличит возможности разведывательно-ударного контура самой бригады

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий и тесно контактирует с военнослужащими на передовой.Ранее Минобороны РФ официально подтвердило, что группировка войск "Восток" за относительно короткий срок заняла Даниловку – крупный укрепрайон ВСУ, который находится на трассе между Покровским и Гуляйполем.- Владимир, как вы полагаете, станет ли Украина перебрасывать сюда резервы с относительно спокойных участков фронта, чтобы не дать нам развить этот успех?- Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление. И на Покровско-Гуляйпольском направлении эта нехватка личного состава у Украины явно ощущается.К тому же, противник в основном выстраивает свою оборону на населенных пунктах. Чем крупнее населенный пункт, тем проще там оборудовать огневые позиции и точки взлета для БПЛА. А в Запорожской и Днепропетровской областях, где сейчас проходит линия фронта, населенные пункты небольшие и друг от друга разнесены.Из больших населенных пунктов – это именно Орехов, Гуляйполе и Покровское, к которым мы как раз приближаемся.За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя. От них до города порядка 8 километров. Фактически мы его начинам поджимать с двух сторон. С южной, где линия фронта была в спокойном режиме, и с северо-востока, где мы активно продвигаемся.И освобождение Даниловки сыграет важную роль как при наступлении на Гуляйполе, так и при наступлении к Покровскому с юга.- Как быть с тем, что ВСУ к югу от Гуляйполя накопали серьезные оборонительные позиции? Как быть с тем, что противник попытается занять оборону по реке Гайчур?- Реку Янчур мы уже форсировали. Сейчас укрепляем плацдарм на западном берегу и выдавливаем противника к реке Гайчур. Конечно, эта естественная водная преграда поможет немного замедлить наше продвижение. Но я бы отметил один немаловажный момент.Судя по кадрам Минобороны из освобожденных Успеновки и Даниловки, эти населенные пункты относительно целые. То есть ВСУ долго за них не держатся. Как только они чувствуют серьезный натиск ВС РФ (артиллерия, авиация, беспилотники), то из них уходят. Это не Марьинка, где за каждый дом разворачивалась целая война.Повторюсь, населенные пункты в Запорожской области разнесены друг от друга, а забрасывать подкрепления по "открытке" чревато. Тем более, у ВСУ там дефицит личного состава, чтобы постоянно насыщать линию обороны и не давать нам двигаться. Поэтому я не думаю, что сдача Ровнополья и Яблоково – это какой-то хитрый план командования противника, как об этом думают некоторые коллеги.- Минобороны также подтвердило, что к югу от Красноармейской агломерации мы зачистили Сухой Яр. Правильно ли я понимаю, что пятачок, на котором толпится окруженная группировка ВСУ, теперь стал совсем маленьким, а мы их сможем спокойно разносить ФАБами?- Освобождение Сухого Яра – это часть зачистки небольших населенных пунктов вокруг Димитрова, где ВСУ оказались в окружении. Да, у них еще есть к северу от Димитрова небольшое пространство для выхода в районе Светлого (в Ровное мы зашли, там идет зачистка), но это пространство не больше километра, и постоянно находится под наблюдением и огнем дронов и артиллерии.При этом мы находимся в самом Димитрове и пытаемся рассечь его на две части. Южная часть группировки ВСУ уже не имеет возможности выхода даже в это узкое горлышко на севере. Северная часть пока еще может, но это дело бесполезное. Все, что движется, все уничтожается.Единственный вариант, на который они еще надеются – расширить это горлышко со стороны Родинского, где ВСУ уже вторую неделю предпринимают безуспешные контратаки.Отмечу также, что недавно была большая сдача в плен по меркам СВО, когда сложили оружие 25 украинских морпехов. Как это было? Наши разведчики с помощью средств РЭР определили, что эта группа уже долго была без снабжения. Часть из них была ранена. Никакого настроения продолжать бои в окружении у них не было. Поэтому мы залистовали с помощью беспилотников этот сектор, после чего противник сдался. Наши дроны вывели их в безопасное место. При этом у ВСУ не удалось нанести удар по своим, как они это любят делать, когда кто-то из их личного состава пытается сдаться.Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт.- Насколько с логистическое точки зрения нам будет легко после освобождения Красноармейской агломерации насытить войсками Добропольский выступ, чтобы потом наступать сразу в нескольких направлениях?- После освобождения агломерации с логистикой на этом направлении станет легче.Во-первых, мы сможем использовать многоэтажки. Во-вторых, сам по себе Красноармейск находится на возвышенности по отношению к западным (Днепропетровская область) и северным районам от себя (оккупированная часть ДНР). Эта территория будет освоена нами в военном отношении.Мы уже насыщаем город. Все же видели кадры с колонной нашей техники. Туда заходят не только штурмовые группы, но и те, кто их поддерживает: дроноводы, снабженцы, медики.Кстати, мы уже начинаем движение из Красноармейска в сторону Гришино. Ранее ВСУ оттуда активно контратаковали, чтобы хоть как-то показать свое присутствие в застройке Красноармейска и готовы кого-то там деблокировать. Но даже если кому-то удавалось добираться до северных и западных окраин Красноармейска, были уничтожены в жилой застройке, если им удавалось преодолеть открытую местность.- Вы в одном из выступлений, комментируя кадры с нашей колонной на мотоциклах и легковых автомобилях, говорили, что лично ездили на "Улане". Это такой армейский вездеход на базе "Нивы", который пришел на смену фронтовым грузовикам. Расскажите об этом подробнее.- Есть "Улан-1" и "Улан-2"."Улан-1" тоже сделали на базе "Нивы", но почти сразу же наши военнослужащие отмечали, что ему не хватало мощности, чтобы с большим грузом преодолеть все препятствия на линии фронта. А теперь появились "Уланы-2" на базе "Газели". У них движок мощнее и кузов больше. Ничего лишнего в машине нет. Кузов открыт. У водителя в кабине и еще пары человек с ним прекрасный обзор местности на 360 градусов.Для штурмовых действий она вряд ли подходит. Разве что в исключительных ситуациях. Но это самый оптимальный вариант для логистики вблизи переднего края.Мы прекрасно помним "Буханку", которая ранее эти функции исполняла. Мы видели ее в разных исполнениях от наших военных. Спиленный кузов, наваренные "мангалы". А "Улан-2" — это такая модификация модифицированной "буханки", которые мы привыкли видеть на фронте. Сейчас войска насыщаются такими машинами.- Вообще по поводу этого видео развернулась дискуссия, что двигаться на легком транспорте все равно негоже, поэтому для безопасной логистики и доставки пехоты нам нужно создавать БТРы на готовых танковых шасси. Возможно ли это в принципе?- Возможно. У нас есть много модификаций БТР на базе танков и самих танков. В зоне СВО бойцы максимально увеличивают их защиту. Танк давно уже не выходит на прямую наводку. Они используются как снайперская винтовка для ударов с закрытых огневых позиций. Но даже в этом случае они находятся под ударом вражеских дронов. Поэтому их пытаются обезопасить, наваривая на них максимальное количество железа.Более того, как только машина в этом исполнении проходит обкатку на конкретном участке, она так или иначе начинает выполнять задачи по логистике – завоз личного состава в зону штурма. То есть БТР или танк с большим количеством брони, способный преодолевать всевозможные препятствия по дороге и выдерживать не одно попадание дрона, становится тяжелобронированной машиной обеспечения.Они жизненно необходимы на фронте, чтобы насыщение войсками линии фронта, закрепление и дальнейший штурм не было как сейчас: постоянные переходы в 10-20 километров группами по два-три человека, которых ведут наши беспилотчики. Много груза на себе они унести не могут. Им надо сперва преодолеть это расстояние, что занимает несколько дней, а потом вступать в огневой контакт с противником или закрепляться. Для этого каким-то роботом надо быть.Повторюсь, чтобы увеличить насыщение и уменьшить время, такие машины нам просто необходимы. И не в исполнении фронтовых кулибиных, а в заводской норме, чтобы грузы и личный состав можно было туда загрузить. А наши танки умеют быстро ездить по пересеченной местности.Возьмем то же Запорожское направление, где каждый день мы продвигаемся на километр. Эти километры надо насыщать войсками. В пешем порядке это не всегда быстро можно производить. И штурмовые действия не всегда предполагают пешие заходы малыми группами. Где-то нужно и на броне залететь, быстро высадить личный состав, поработать орудием, которое есть на вооружении у этой брони.- Вчера мы отмечали день войск РХБЗ. Доводилось ли лично вам как военкору наблюдать за работой тяжелых огнеметных систем и расчетов БПЛА с термобарическими боеприпасами?- Большая часть работы войск РХБЗ придется как раз на работу "Солнцепеков" и "Тосочек". Это грозное оружие, которое применяется еще с 2022 года. Но по мере того, как дроны захватывали поле боя, нашим огнеметным системам становилось тяжелее работать, потому что их дальность стрельбы была слишком маленькой. Сначала это было 5-7 километров, теперь ее увеличили до 12-15. Это все равно небольшая дистанция по сравнению с беспилотниками.Поэтому каждый выезд огнеметов на боевую работу – это целая спецоперация. Прокладывание маршрута, подготовка эвакуационных групп, прикрытие малого неба, посты наблюдения.Термобарические боеприпасы наши беспилотчики тоже используют. Первые кадры их работы я увидел еще у бывшего батальона "Спарта". Это был снаряд размером с ВОГ, который сбрасывался с "Мавиков" и наносил серьезный урон противнику. Одно дело, когда прилетает обычный ВОГ, у которого небольшая взрывная часть и обычные алюминиевые осколки, поражающие не такую большую площадь, как хотелось бы. Учитывая, что довести "Мавик" до точки сброса – это серьезная угроза для самого "Мавика". А небольшой термобарический снаряд, когда он залетает в блиндаж, способен разнести там все.Мне кажется, со временем мы сможем разработать термобарические боеприпасы для дронов на оптоволокне. Это будет как снайперская винтовка. Они увеличат возможности наших пилотов по нанесению удара по противнику.- Сейчас на фронте применяются тяжелые беспилотники от компании "Гроза" (ударный квадрокоптер "Заноза", грузовой квадрокоптер "Слон", гексакоптер "Ночная Ведьма"), которые тоже могут управляться с помощью оптоволокна. Судя по отзывам с фронта, результат работы у них есть, но и потерь среди "птиц" очень много. Как обычно у нас поступают в таких случаях?- И продукция народного ВПК, (от "Кулибин клуба" Народного фронта тоже поступает много различных беспилотников), и техника от Минобороны проходит обкатку в боевых действиях. Я лично видел, что есть прямая связь между военными и конструкторами. Конструктора едут на СВО, чтобы на месте оценить эффективность техники. Военные едут на заводы и полигоны, чтобы дать рекомендации из практики.Что касается больших гексакоптеров, нам их катастрофически не хватает. А гексакоптер на оптоволокне – это отличная инициатива. Если он появится в массовом количестве на линии фронта, это в разы облегчит нашу логистику, потому что сможет нести в разы больше грузов, чем "Мавик" или fpv. А если он будет на оптоволокне, мы будем уверены в устойчивости связи и четкой картинке. Снабжение войск в радиусе 10-15 километров улучшится.Я уже говорил, что когда группа в два-три человека уходит на задание, им приходится преодолевать эти 15 километров по жидким лесопосадкам налегке с минимальным запасом провизии и боекомплекта. А когда они приходят на точку, с которой надо начинать штурм, им гексакоптер сможет забросить все необходимое. Штурм прошел. Надо закрепляться. Гексакоптер опять прилетел и сбросил груз.Сами понимаете, какой будет результат, если войска насытить такими беспилотниками. Особенно на оптоволокне.- Было официально объявлено, что у нас-таки создали войска беспилотных систем. Стало ли более понятно, кто кому должен подчиняться, учитывая, что в каждом подразделении и так есть операторы, и, учитывая, что у разных дронов совершенно разный функционал?- Я уже был в одном из полков беспилотных систем и могу сказать, что это работает.Любое подразделение беспилотных войск действует в интересах мотострелковых подразделений. Понятно, что у мотострелков есть свои операторы ударных и разведывательных дронов. Но небо будет насыщаться дронами. И если батальон операторов будет работать в интересах мотострелковой бригады, это увеличит возможности разведывательно-ударного контура самой бригады.У нее будут глаза на "360" и "24 на 7". У нее будет возможность запрашивать дополнительные удары БПЛА.Помимо каких-то точечных задач, идет развитие беспилотных систем в нашей армии. И благодаря созданию отдельного рода войск это будет только улучшаться. "Рубикон" - прекрасный тому пример. Мы видим его результат и отзывы противника. С отдельным родом войск будет то же самое.- Как вы в целом оцениваете ситуацию с людьми на фронте? Задал этот вопрос, поскольку в девяти регионах страны снизили разовые выплаты за подписание контракта с формулировкой, что "местные бюджеты не выдерживают столько желающих пойти на СВО".- Про сокращение выплат ничего не могу сказать. Про сокращение выплат ничего не могу сказать. Но там, где я был, дефицита личного состава я ни разу не видел за время СВО. У нас есть два способа набора людей: есть добровольцы, есть контрактная служба в Минобороны. В частности, когда нам на полигоне показывали первые "Уланы", я познакомился с водителем, который на тот момент подписал контракт две недели назад. Везде есть и старослужащие с серьезным опытом, и новобранцы, которые проходят подготовку и этот опыт впитывают. Так что с этим все нормально.

