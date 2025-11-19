https://ukraina.ru/20251119/gazovaya-morkovka-v-kredit-i-proiski-zelenskogo-yuriy-stankevich-o-postavkakh-amerikanskogo-spg-na-1071820455.html

Газовая “морковка” в кредит и происки Зеленского. Юрий Станкевич о поставках американского СПГ на Украину

Некогда богатая республика, добывавшая ежегодно 70 миллиардов кубометров "голубого топлива" и гарантировавшая через единую с Россией трубопроводную систему энергетическую безопасность Евросоюза, доведена Зеленским и Ко до нищеты и отчаяния. США помогут Украине не замерзнуть зимой, но газовая "морковка" вгонит народ в еще большую кабалу.

Об этом заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич рассказал в интервью изданию Украина.ру.16 ноября греческая госкомпания DEPA, занимающаяся распределением газа, и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставкам газа. Согласно плану, американский СПГ пойдет на Украину через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдавию.— Юрий Аркадьевич, я понимаю, что это все пока что планы, но тем не менее мы должны смотреть на вещи объективно и оценивать все возможные варианты. В пресс-релизе на сайте DEPA сообщается, что поставки начнутся в декабре и продолжатся до марта 2026 года. Насколько этот проект осуществим, на ваш взгляд? Что говорит в его пользу, а что против?— Современные технологии позволяют поставлять природный газ различными способами, как с использованием трубопроводной инфраструктуры, так и морского, железнодорожного или автомобильного транспорта. Судя по отзывам, для реализации заявленного плана предлагается частично задействовать трубопроводную систему, построенную для снабжения государств Европы ещё при помощи Советского Союза.Предложенный механизм обеспечения Украины газом в зимний период лишь подчеркивает абсурдность ситуации. Некогда богатая республика, добывавшая ежегодно 70 миллиардов кубометров "голубого топлива"; республика, гарантировавшая через единую с Россией трубопроводную систему энергетическую безопасность Европейского Союза — доведена нынешней правящей кликой до нищеты и отчаяния. И, как следствие, вынуждена идти по миру с протянутой рукой в надежде не замерзнуть зимой.Американцы, возможно, и помогут, предлагая газовую "морковку". Но ее цена окажется на десятки процентов, а то и в разы выше, нежели у получаемого Украиной газа всего несколько лет ранее.Подлость Зеленского и шайки вокруг него, увы, ложится тяжким бременем на многострадальный народ Украины, вгоняя его в кредитную кабалу. Дядя Сэм за свои услуги по традиции запросит сторицей. Это не Россия — матушка с щедрой душой.То есть народ Украины будет платить за это: нынешнее и будущие поколения. Возможно, что и до седьмого колена. В этом замысел кукловодов. Одна надежда, что Россия избавит соседей от скверны и заодно снимет с них кабальные кандалы.— Но как под нашими ударами они собираются перевозить американское топливо?— Как будут перевозить — не наша забота. Мы обязаны бить, бить и бить. Энергетические ресурсы нужны для поддержания живучести военной машины угасающей Украины. Конфликт снял со всех маски, обнажил лицемерие "просвещенного" Запада.Международное право позволяет вводить санкции против суверенного государства только Совету Безопасности ООН. Кто из членов Совбеза сегодня об этом вспоминает? Когда увяла ВТО с его свободой торговли, без пошлин и границ? Европейские шакалы открыто обсуждают варианты дележа (читай — грабежа) золотовалютных резервов России, остающихся в Бельгии. Мы — открытая и миролюбивая нация, и обнажаем свой меч только когда враг игнорирует наши границы. Но только безукоризненная острота и точные разящие удары нашего меча способны сегодня приблизить и обеспечить мир.— Что будут иметь с этого проекта (если его запустят) Греция, Болгария, Румыния и Молдавия?— Буду взимать с Украины свою мзду. Бесплатный сыр, как известно, возможен лишь в одном месте. Перечисленные выше страны сами находятся в глубокой энергетической зависимости. Украина станет ещё одним звеном среди вассалов, покорно взирающих на заокеанского суверена, решающего по настроению "казнить или миловать".Более того, не исключаю, что многосторонние схемы с поставкой энергоресурсов нужны нынешним обитателям Банковой улицы Киева для ловли рыбы в мутной воде. Разворачивающийся на наших глазах коррупционный скандал с участием Зеленского и его окружения лишь подтверждает обоснованность гипотезы.— Как, кстати, этот скандал повлияет на энергетику Украины?— Не исключаю, что история будет набирать обороты и мы увидим иных его участников, включая обитателей брюссельских апартаментов Еврокомиссии. В любом случае финансовые ресурсы, направляемые на поддержку энергосистемы Украины, сократятся. А это напрямую скажется на надёжности и бесперебойности энергоснабжения, усугубляя и без того сложную ситуацию.— Трамп между тем подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение "очень жестких" мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Пойдёт ли он на это? Мы готовы к этому?— За минувшие три с лишним года мы закалились крепко и готовы ко многому. Нет смысла гадать об истинных намерениях американской администрации.Мы видим, что тактика Трампа может быть противоречивой, на первый взгляд: после шага вперёд могут последовать два шага назад. Но очевидное редко бывает истинным. Уверен, что за внешней эмоциональностью и нестабильностью кроется желание Трампа укрепить американскую гегемонию, повторно привести к присяге на верность многие страны мира на разных континентах, как развивающиеся, так и развитые.У России выбор один — быть сильной, готовой к враждебным ударам, проявлять гибкость и хитрость, играя на особенностях, противоречиях, преимуществах и слабостях многополярного мира.— Есть ли у вас какая-то информация, каких ожидать действий от “Лукойла” в связи с санкциями? Что говорят в кулуарах энергетического сообщества?— Допустимый срок операций с зарубежными активами “Лукойла” продлен до декабря. Не исключаю, что и далее он будет меняться.Политика “Лукойла” во всех странах мира строилась на универсальных принципах: честный бизнес, полнота налоговых платежей, лучшие практики корпоративного управления и социальных инвестиций. Компания не уйдёт без борьбы, но сегодня мы видим откровенный захват активов, сродни рейдерству.Главное правило [западной] политики — отсутствие каких-либо правил. Надеюсь застать времена, когда нынешние демиурги геополитических процессов ответят за свои поступки и слова, а Россия вернет свое имущество и приумножит позиции.— Международное энергетическое агентство ранее заявило, что максимум спроса на нефть должен наступить в 2050 году, а после этого ажиотаж начнет спадать. Вы согласны с таким прогнозом? Что он значит для России?— Спрос на нефть может упасть только в случае появления альтернативного ресурса. Пока его нет. При всех разговорах об отказе от углеводородов сегодня нефть, газ и уголь обеспечивают 90% потребностей в энергетических ресурсах. Они востребованы в тысячах наименований готовой продукции — от моторного топлива до медицины.Бояться нужно другого — чрезмерного потребления традиционных углеводородов, при котором их естественное исчерпание не в состоянии будет удовлетворить спрос. К сожалению, через 2-3 поколения планета может столкнуться с дефицитом "чёрного золота". В части природного газа и угля ситуация более предсказуемая с долгосрочной перспективой.Еще обльше о ситуации на энергетических рынках в материале Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике.

