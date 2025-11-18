https://ukraina.ru/20251118/energeticheskie-voyny-amerikantsy-khotyat-kupit-aktivy-lukoyla-a-britantsy--zakhvatit-burovye-na-1071769972.html

Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике

Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике - 18.11.2025 Украина.ру

Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике

Минфин США продлил для ЛУКОЙЛа срок продажи зарубежных активов российской компании. Примечательно, что на них претендуют американские структуры: инвестиционный фонд Carlyle и нефтяной гигант Chevron.

2025-11-18T06:45

2025-11-18T06:45

2025-11-18T06:45

сша

россия

германия

петер сийярто

ес

нато

reuters

северный поток

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065794157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea7fe14a97c15f1dbe8bdd67df544418.jpg

Британские морпехи провели учения по захвату нефтяных вышек на БалтикеПодразделения британской морской пехоты в восточной части Балтийского моря отрабатывали операции по захвату нефтяных платформ. Учения проводились в обстановке обострения отношений между Россией и западными странами. Об этом 12 ноября сообщило издание Military Watch Magazine.В публикации сказано, что британцы ныне формируют оперативную группу специального назначения по морским операциям (SOMTG). Эта группа с 2026 года должна будет обеспечивать НАТО группами коммандос, способными к кратчайшему развертыванию для выполнения таких задач, как захват судов и нефтяных вышек, а также скрытные прибрежные рейды для подготовки к высадке десанта союзников.В состав оперативной группы входит ряд специализированных подразделений, привлеченных из Королевского флота и британских коммандос. Каждое из них обладает уникальными навыками: пилоты, абордажные команды, инженеры и операторы катеров, и это лишь некоторые из них.Чтобы подтвердить готовность SOMTG к выполнению задач на передовой в составе Сил реагирования НАТО, базирующиеся в Плимуте коммандос Королевской морской пехоты провели учения по абордажу, спустив на воду небольшие катера с корабля поддержки RFA Lyme Bay. Это была часть совместной рейдовой операции с 3-м рейнджерским полком британской армии на Сааремаа, острове на западном побережье Эстонии.Учения британских морпехов прошли в стратегически важном регионе, где пролегают ключевые маршруты транспортировки российских энергоресурсов. Это может рассматриваться как демонстрация способности воздействовать на критическую инфраструктуру. В Балтийском море, в Калининградской области, неподалеку от острова Сааремаа, находятся и морские платформы компании ЛУКОЙЛа, который уже и так борется с последствиями санкций США.В последнее время Россия фиксирует рекордную активность стран НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс объясняет свои действия необходимостью "сдерживания агрессии". Российская сторона неоднократно выражала беспокойство в связи наращиванием военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности Москвы к равноправному диалогу с НАТО. При этом подчеркивалось, что Западу следует отказаться от курса на милитаризацию континента.ЛУКОЙЛ получил отсрочку санкций. Его зарубежные активы могут купить американцыУправление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 14 ноября выпустило пакет лицензий, связанных с вступлением в силу санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа. Ключевая из них касается продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа, на которые претендуют американские компании.Лицензия GL131 разрешает определенные транзакции по переговорам и заключению условных соглашений на продажу LUKOIL International GmbH (LIG, объединяет зарубежные активы ЛУКОЙЛа) и связанных с этим мероприятий по техническому обслуживанию. Исключение касается ЛУКОЙЛа и/или его аффилированных лиц при проведении операций, необходимых для продажи, отчуждения или передачи LIG или компаний, в которых LIG прямо или косвенно владеет 50% или более акций.Сделки, связанные с продажей LIG, разрешены до 13 декабря 2025 года. При этом OFAC оговаривает, что реализация условных соглашений по продаже LIG будет прямо зависеть от получения отдельного разрешения от OFAC. Также до 13 декабря 2025-го продлен период для сворачивания операций, контрактов и других соглашений с LIG и его структур. Британское издание The Financial Times оценивало стоимость активов LIG в €14 млрд.Напомним, что вокруг зарубежных активов ЛУКОЙЛа (LIG объединяет проекты ЛУКОЙЛа в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Ираке, Египте, в Западной Африке, Мексике, Болгарии, Румынии, Нидерландах и др.) сейчас идет серьезный переговорный процесс, в том числе с участием американских инвесторов. Как сообщало издание Украина.ру, ранее под давлением США от планов приобрести зарубежные активы ЛУКОЙЛа вынужден был отказаться швейцарский трейдейр Gunvor Group ().При этом 13 ноября британское агентство Reuters сообщило, что инвестиционный фонд Carlyle (США) изучает варианты покупки зарубежных активов нефтяной компании ЛУКОЙЛ. По словам одного из собеседников агентства, Carlyle уведомил ЛУКОЙЛ о своих намерениях. По информации Reuters, Carlyle только начал изучать возможности покупки активов, в том числе подачу заявки на получение лицензии в США, позволяющей приобрести активы. Источник агентства добавил, что компания всё ещё может отказаться от своих намерений.Частный инвестфонд Carlyle, основанный в Вашингтоне в 1987 году, управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и альтернативного управления активами.Возможность покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа рассматривает и крупнейшая интегрированная энергетическая компания США Chevron, сообщило агентство Reuters 17 ноября. Однако Chevron изучает варианты покупки не всех активов российской компании, а только тех, которые пересекаются с ее собственными. Сама компания заявила агентству, что соблюдает законы и правила, применимые к ее бизнесу, но не комментирует коммерческие вопросы.Chevron Corporation, штаб-квартира которой в 2024 году была перенесена из Калифорнии в Техас,– одна из крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Ее деятельность охватывает все звенья нефтяного бизнеса от геологоразведки и добычи нефти до переработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов. Корпорация производит моторные и трансмиссионные масла и жидкости, индустриальные и специальные масла и смазки для многих отраслей промышленности. Производственно-коммерческие подразделения компании действуют более чем в 120 странах мира. В портфеле ее активов бренды Chevron, Texaco и Caltex, под каждым из них работают сети АЗС в Европе и США.Венгерские энергетические компании также могут проявить интерес к покупке предприятий ЛУКОЙЛа в Болгарии, заявил 17 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, правительство Венгрии готово поддержать такие переговоры. Министр напомнил, что США предоставили отсрочку от санкций для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа, включая объекты в Болгарии. Это открывает возможности для венгерских энергетических субъектов участвовать в сделке, добавил министр."Если им потребуется поддержка, то мы их поддержим, поскольку эффективное функционирование и региональное укрепление венгерских энергетических компаний можно отнести к национальным экономическим интересам", – сказал Сийярто, говоря об интересе венгерских компаний. Конкретные компании министр не назвал, но опроверг информацию о своих недавних встречах в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым для обсуждения возможной сделки по предприятиям ЛУКОЙЛа.В Германии не теряют надежд на поставки российского газа по "Северным потокам"Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер 16 ноября выступил за возобновление поставок энергоносителей из России в случае установления режима прекращения огня на Украине."Энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации… Мы отказались от своего конкурентного преимущества – низких цен на энергоносители. Мы заинтересованы в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня", – сказал Кречмер в интервью медиагруппе Funke.Кречмер также отметил, что позиция немецких властей, состоящая в полном отказе от сотрудничества с Россией, является ошибочной. По его мнению, в долгосрочной перспективе Москва снова должна стать торговым партнером Берлина.При этом швейцарская компания Pyrit заявила о своей заинтересованности в покупке операторов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, управляющих инфраструктурой газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В компании подчеркивают, что одной из задач потенциальной сделки является исключение сценария, при котором российский газ может поставляться в Германию через газопроводные мощности, контролируемые США. Об этом 14 ноября сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, выступающий доверенным представителем швейцарской компании.По словам Нимайера, соответствующее предложение направлено "Газпрому", и инициаторы ожидают официальной реакции российской компании. Согласно письму о намерениях, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, Pyrit считает возможным получить разрешения, необходимые для транспортировки российского газа в Германию.Напомним, ранее ЕС ввёл санкции, запрещающие любые операции, связанные с инфраструктурой "Северных потоков", включая торговлю газом, поставленным по этим газопроводам. Как считает Нимайер, вывода газопроводов из-под санкций ЕС можно было бы добиться с подачи Берлина, который стал бы продвигать это в Брюсселе, чувствуя на себе давление в связи с покупкой операторов компанией Pyrit. "Мы хотим исключить какую-либо возможность того, что российский газ станет поступать в Германию через принадлежащие США газопроводы", – добавил он.Напомним, что ещё весной 2025 года обсуждалась возможная сделка по покупке компании-оператора Nord Stream 2 AG американским инвестором Стивеном Линчем, которая позволила бы начать поставки газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток – 2" с потенциальным объемом поставок 27,5 млрд кубометров газа год или даже немного выше.Схема предлагалась следующая: поставки газа будут идти от имени компании-посредника, а нахождение газопровода в собственности американского инвестора снимет вопросы с санкциями США и сертификацией газопровода в ЕС, поскольку автоматически исполняются требования 3-го энергопакета.В качестве идеологического обоснования схемы утверждалось, что вхождение в проект американского инвестора усилит западный надзор над продажей газа из России и исключит прямой контакт ЕС с российскими компаниями. Однако ЕС пошел на принцип.О том, кто влияет на настроения и решения Трампа - в статье Евгении Кондаковой ""Выходит шизофрения". Стало известно, кто стоит за резко меняющейся позицией Трампа по России и Украине"

сша

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

сша, россия, германия, петер сийярто, ес, нато, reuters, северный поток, эксклюзив