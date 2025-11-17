https://ukraina.ru/20251117/vs-rf-byut-po-tselyam-v-pavlograde-1071719343.html

ВС РФ бьют по целям в Павлограде

ВС РФ бьют по целям в Павлограде

Российские военные наносят удары по целям в Павлограде Днепропетровской области, передает 17 ноября телеграм-канал Украина.ру

В городе гремят взрывы. Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне также нанесли многочисленные удары по целям в Одесской области. Местные каналы сообщали, в том числе, о взрывах в Измаиле и в районе аэропорта "Школьный" в Одессе.Без внимания ВС РФ не осталась и Сумская область. Ударные БПЛА в несколько заходов поразили объекты противника в Шостке, Ахтырке и в Сумах.Кроме того, "Герани" работали по целям в Харьковской (Изюм, Балаклея), Черниговской (Новгород-Северский) областях. В Харьковской области по объектам противника также был нанесён ракетный удар.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

