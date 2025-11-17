ВС РФ бьют по целям в Павлограде - 17.11.2025 Украина.ру
ВС РФ бьют по целям в Павлограде
ВС РФ бьют по целям в Павлограде
Российские военные наносят удары по целям в Павлограде Днепропетровской области, передает 17 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-17T07:19
2025-11-17T07:19
В городе гремят взрывы. Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне также нанесли многочисленные удары по целям в Одесской области. Местные каналы сообщали, в том числе, о взрывах в Измаиле и в районе аэропорта "Школьный" в Одессе.Без внимания ВС РФ не осталась и Сумская область. Ударные БПЛА в несколько заходов поразили объекты противника в Шостке, Ахтырке и в Сумах.Кроме того, "Герани" работали по целям в Харьковской (Изюм, Балаклея), Черниговской (Новгород-Северский) областях. В Харьковской области по объектам противника также был нанесён ракетный удар.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
ВС РФ бьют по целям в Павлограде

07:19 17.11.2025
 
Российские военные наносят удары по целям в Павлограде Днепропетровской области, передает 17 ноября телеграм-канал Украина.ру
В городе гремят взрывы.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью россияне также нанесли многочисленные удары по целям в Одесской области. Местные каналы сообщали, в том числе, о взрывах в Измаиле и в районе аэропорта "Школьный" в Одессе.
Без внимания ВС РФ не осталась и Сумская область. Ударные БПЛА в несколько заходов поразили объекты противника в Шостке, Ахтырке и в Сумах.
Кроме того, "Герани" работали по целям в Харьковской (Изюм, Балаклея), Черниговской (Новгород-Северский) областях. В Харьковской области по объектам противника также был нанесён ракетный удар.
Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
