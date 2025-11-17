https://ukraina.ru/20251117/kak-zelenskiy-prikryvaet-druzey-korruptsionerov-i-reshaet-zadachi-globalistov-eksperty-nedoumevayut-1071709116.html

Как Зеленский прикрывает друзей-коррупционеров и решает задачи глобалистов. Эксперты недоумевают

В экспертном сообществе обсуждают, удастся ли клике Зеленского пережить коррупционный скандал, связанный с обнародованием части "плёнок Миндича". И думают над тем, куда вообще "ведёт нас рок событий".

"Плёнки Миндича" работают, чем всё закончится, пока сказать сложно, но можно утверждать, что запущенный офисом Зеленского "антикриз" не выдерживает никакой критики, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире канала Александра Шелеста*, сделать так, чтобы никто не смотрел наверх, у Офиса президента (ОП) не получится.Не получится убедить всех, что Зеленский будто бы ничего и знать не знал о столь масштабной коррупции. В это никто не поверит, так что "информационно пока офис проигрывает". А если свалят главу ОП Андрея Ермака (один из векторов атаки направлен на него), то - "с ним вместе упадёт и Зеленский".Возможен и новый Майдан (если западные хозяева режима его захотят, так как "кто Майдан заказывает, тот его и танцует"), возможны и другие варианты, ведь всегда любая власть начинает сыпаться изнутри, констатировал эксперт.Он добавил, что глобалисты выступают за продолжение войны, и они постепенно выделяют для этого Киеву деньги, не взирая ни на какие коррупционные разоблачения, а вот Трамп будто бы настроен завершить украинский конфликт, а коррупционный скандал в Киеве он не комментирует просто по той причине, что - "не царское это дело".Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий в очередном выпуске своего видеоблога выразил надежду на то, что возникшие в результате коррупционного скандала проблемы Зеленского - неразрешимы. По его мнению, детективы созданного Штатами НАБУ "независимы" (в комментариях к видеозаписи зрители спрашивают: независимы от кого? - ред.) и потому хорошо сделали своё дело.Обсуждают эксперты и странности санкций, введенных Зеленским против Миндича и Цукермана — они введены не на 10 лет, как против других "проштрафившихся" перед режимом, а только на три года, кроме того, они введены против них как против граждан Израиля, но не Украины.Покинувший страну и сам находящийся под санкциями киевского режима украинский журналист и политолог Александр Лазарев в связи с этим отметил, что, по всей видимости, критика режима рассматривается властями как больший вред, нежели воровство.По мнению политолога, высказанном в эфире канала Шелеста*, "то, что начали делать ФБР и НАБУ — это очень тревожный звонок для всего режима Зеленского, в первую очередь - для него самого".Пока на Украине горячо обсуждают, кто и сколько украл, события в мире развиваются в опасном для всех нас направлении.Российский аналитик, известный нам как Геннадий М., считает, что дела обстоят куда серьёзнее, чем это представляется в СМИ. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, на самом деле вовсе не Китай рассматривается Трампом (и вообще хозяевами Америки, кто бы ни был президентом США) в качестве основного противника, но именно Россия и весь славянский мир, мешающий утверждению нового мирового порядка.При этом славяне сейчас сами себя истребляют на радость глобалистам и по их наущению. Зеленский, например, решает главную задачу — это депопуляция Украины. И решает вполне успешно. Глобалистам украинцы на Украине не нужны, им нужны украинская земля и природные богатства."Такой депопуляции, какая произошла на Украине, не было ни в одной стране мира никогда… Половину населения потеряли", - заявил эксперт.Он продолжил: "Считается, что на Украине осталось 24-25 миллионов населения. Это абсолютная неправда, ложь и провокация. Более трёх миллионов человек только погибли (…). А если сравнить количество записей ОВИРов и ЗАГсов, то есть количество рождённых и количество умерших — сейчас население Украины, в данный момент - составляет менее 18 миллионов человек".Такого сокращения населения на Украине даже Гитлер не смог добиться в своё время, подчеркнул Геннадий М., добавив, что "на самом деле главная задача Зеленского — это "за Украину без украинцев".Пока украинцы выполняют задачу глобалистов, воюют с Россией, и в этой войне "славяне стреляют друг в друга" (с этим утверждением трудно не согласиться — авт.). А внутри страны в настоящее время режим Зеленского пытается "полностью зачистить русские города" (Харьков, Одесса, Николаев), спущены соответствующие распоряжения, там ТЦКашники хватают всех.Что касается главной задачи глобалистов, то это расчленение России и вообще уничтожение славян как таковых. Сейчас с русскими воюют украинцы, они заканчиваются, но через год-полтора подготовят к войне поляков, словаков, сербов. И взаимное уничтожение славян продолжится, сделал прогноз аналитик, отметив, что Россия не должна бы давать Западу время на такую подготовку.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Скотт Риттер и Гарланд Никсон: Украина — тяжелый якорь “на шее” РФ и США, но она обреченаПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Зеленский подставляет всех евреев Украины и будит дух погромов". Эксперты и политики о происходящем

