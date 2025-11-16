https://ukraina.ru/20251116/zelenskiy-podstavlyaet-vsekh-evreev-ukrainy-i-budit-dukh-pogromov-eksperty-i-politiki-o-proiskhodyaschem-1071682976.html

"Зеленский подставляет всех евреев Украины и будит дух погромов". Эксперты и политики о происходящем

В экспертном сообществе обсуждают, чем грозит Зеленскому скандал с "плёнками Миндича" и гадают, кто сегодня на Украине больше способен на восстание — гражданские или военные?

2025-11-16T06:00

События последних лет показывают, что с украинцами можно делать что угодно, они будут молчать, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. По его словам, случаи сопротивления людоловам из ТЦК имеют место, однако - они спорадические, какого-то организованного сопротивления нет. Но если говорить о военных, то есть нюансы.Эксперт напомнил о ситуации в России 1917 года, когда тоже была война, когда была "мафия великих князей" и когда миллионная вооружённая крестьянская масса — то есть, армия - вышла из-под контроля.Тут, что говорится, напрашиваются аналогии."Представьте себе, что огромное количество людей, которые четыре года уже воюют — кого-то схватили и отправили на фронт, над кем-то издеваются офицеры, кого-то лишают возможности получить свои кровные. Обирают у него, своя система поборов и все прочее… И тут они узнают, что творится в Киеве — вот это, я думаю, что может стать катализатором. Я не говорю, что это станет катализатором, но это может стать", - сказал политолог в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Под тем, что творится, подразумевается коррупция, масштаб которой высветил скандал с "плёнками Миндича". Впрочем, сам благополучно отбывший за границу Миндич вовсе не создатель коррупционной схемы, но лишь оператор, которого посадили принимать и выдавать деньги, полагает Кость Бондаренко.Что до военных, то, по словам политолога, "когда у нас 20 или 25 процентов армии в бегах, это тоже форма протеста", добавил эксперт.Затронули в беседе и тему национальной принадлежности правящей банды коррупционеров и грабителей. Шелест* даже вспомнил в связи с этим о погромах во времена Богдана Хмельницкого, что будто бы стало одним из факторов, способствовавших процессу воссоединения Украины с Россией.А Бондаренко на правах биографа Зеленского рассказал, что когда тот был избран президентом, один из раввинов сказал ему, что ошибки и преступления могли совершать и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко*. Но любой проступок Зеленского подставит всех евреев Украины."И я слышал эту фразу, мне пересказывали её, потом, соответственно, я неоднократно слышал от евреев, моих друзей евреев, слышал, что — извините, но Зеленский просто подставляет нас… Дай Бог, чтобы нынешний уровень образованности, мировоззрения, толерантности и т.д., в украинском обществе не вызвал дух Гонты или Хмельницкого, чтобы у нас всё-таки все поняли, что существуют те, кто должны персонально отвечать. А коллективная ответственность точно не должна иметь места", - сказал политолог.О назревающем недовольстве в украинской армии рассказал на том же канале и украинский психоаналитик Спартак Суббота, сославшийся на разговор со своим товарищем, который служит в ВСУ. Тот сказал, что мотивацию у военных очень сильно подорвала ситуация с Покровском (Красноармейском) и то, что "выложили" (речь об обнародовании "плёнок Миндича" - ред.) в Киеве.Военные начинают задавать себе вопрос, за что же они воюют, почему их родные дома вынуждены не жить, а выживать, кто в этом виноват? И приходят к выводу, что "Зеленский причина всего", сказал психоаналитик.Конечно, добавим от себя, это упрощение, Зеленский лишь "деталь" преступной системы и далеко не самая важная. Его могут заменить, скажем, на Кличко или на Залужного — что-то изменится?Коррупционный скандал тем временем разгорается, начались задержания. Зеленский в этот день пропустил своё традиционное обращение к гражданам. По мнению ряда экспертов, в ОП паникуют, поскольку не знают, как правильно реагировать.А реагировать есть на что. В одной популярной на Украине (но запрещенной в РФ) соцсети ширится акция под общим названием "Зелю – геть!". Такие посты собирают тысячи лайков, а в комментариях требуют импичмента, рассказал украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук. Даже на улице Банковой у здания ОП прошёл небольшой пикет против коррупции, и никто никого там не стал разгонять и задерживать.Блогер напомнил, что одна их участниц этого маленького пикета ранее одобряла незаконные действия ТЦК и хвалила скандально известного националиста Демьяна Ганула* (уже ликвидированного).В общем, по поводу этой акции есть вопросы. Особенно, если учесть тот факт, что, например, любые протесты против действий ТЦК пресекаются немедленно и жёстко - а тут…Юрист также отметил, что в связи с нынешним коррупционным скандалом изменили позицию некоторые журналисты-"соросята", прежде только хвалившие Зеленского.Вообще-то одних только "хрипящих" записей недостаточно, чтобы так испугать украинскую власть. По всей видимости, людей на Банковой пугает тот факт, что за записями стоят США, стоит Дональд Трамп, который хочет, чтобы на Украине был мир (по крайней мере, так считает украинский адвокат — ред.) – поэтому-то и производятся определённые действия, "которые приведут к смене власти и к тому, чтобы пришёл тот человек, который способен заключить мир для Украины".Все происходящее в Киеве вызывает достаточно живой отклик в украинской армии. Бывший командир группы спецназа ВСУ, снайпер с позывным "Дед" Константин Прошинский в эфире интернет-канала Politeka заявил, что коррупционный скандал будет "многосерийным", будут ещё и ещё всплывать разные сенсационные моменты и имена.Однако, по мнению Прошинского, американцы и так знают всё про украинских коррупционеров, для них это просто компромат, который позволяет им сейчас и позволит в будущем влиять на украинскую власть – "мы (киевский режим – ред.) полностью зависимы от определенных структур и определенных стран, это очевидно".Вот и в этой истории "найдут какого-нибудь козла отпущения", посадят вдобавок еще пару советников, на том дело закончится, полагает военный.Что до ситуации на фронте, то украинский снайпер считает, что ситуация в Покровске (Красноармейске) для ВСУ крайне тяжелая, "орки продолжают заходить" ("орками" нацисты окрестили русских – ред.), вероятно, будет приказ о выходе из города – "ради того, чтобы спасти пацанов". Такая же ситуация в Мирнограде. В случае выхода ВСУ из этих городов возникнет угроза для всей Покровской агломерации – и "это очень опасная ситуация", сказал Прошинский.По его словам, на Запорожском направлении обвала фронта для ВСУ пока нет, но - "есть отходы" украинских сил. Причина простая – нехватка личного состава, бойцов "катастрофически мало".Комментируя ситуацию с уходящими в СЗЧ (самовольное оставление части — ред.) военнослужащими, Прошинский назвал источником проблемы "тот вид мобилизации, который сейчас происходит" - попросту, воевать заставляют тех, кто воевать совсем не хочет.Ранее экс-депутат Рады, командир подразделения БПЛА Игорь Луценко заявил, что из ВСУ "каждые две минуты уходит человек", при этом многие случаи даже не фиксируются официально.По мнению Прошинского, работа ТЦК (по отлову людей – авт.) в том виде, в каком она сейчас проводится, вовсе не приносит пользы фронту. Людей можно загнать в ВСУ силком, но воевать они не станут – уйдут либо в СЗЧ, либо "на больничку", причем "без всяких взяток, по объективным показателям".Такую ситуацию настоящие хозяева киевского режима планируют исправить путём депортации украинцев призывного возраста. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев готовит информационные провокации для принудительного возвращения потенциальных рекрутов из Европы, куда они в своё время сумели сбежать. Цель понятна - направление возвращенных граждан в "несущие большие потери личного состава передовые подразделения ВСУ".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Даниил Туленков: Новое русскоязычное поколение бандеровцев - что-то более мрачное и зловещее, чем Фарион Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Плёнки Миндича" и "начало конца Зеленского". Эксперты и политики о ситуации в стране

Сергей Зуев

Сергей Зуев

