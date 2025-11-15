https://ukraina.ru/20251115/ekho-voyny-v-nyurnberge-evakuirovano-bolee-20-tysyach-chelovek-1071653078.html

"Эхо войны" в Нюрнберге: эвакуировано более 20 тысяч человек

Более 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной неразорвавшейся американской авиационной бомбы времён Второй мировой войны. Об этом в ночь на 15 ноября сообщает РИА Новости

2025-11-15T02:29

новости

украина.ру

германия

бомба

вторая мировая война

сша

бомбардировка

эвакуация

полиция

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071652959_0:106:1224:795_1920x0_80_0_0_4115cd4fd2df301c5772dd1d8a0344af.jpg

Рабочие обнаружили опасный "гостинец" весом 450 килограммов 14 ноября во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт."Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений", — говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.В администрации Нюрнберга отметили, что это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен той войны.Эвакуации жителей проходит с позднего вечера пятницы. После её завершения начнётся операция по обезвреживанию бомбы. В связи с произошедшим объявлено о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 метров.В настоящее время на месте опасной находки работают около 900 специалистов, в том числе почти 500 пожарных, сотрудники служб спасения, полиции и технической помощи.Напомним, именно в Нюрнберге победителями во Второй мировой войне был вынесен приговор гитлеровскому нацизму.Ранее мы сообщали, что США традиционно проголосовали в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Но, при этом, впервые не поддержали антироссийскую поправку к ней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

германия

сша

2025

новости, украина.ру, германия, бомба, вторая мировая война, сша, бомбардировка, эвакуация, полиция