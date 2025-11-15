"Эхо войны" в Нюрнберге: эвакуировано более 20 тысяч человек - 15.11.2025 Украина.ру
"Эхо войны" в Нюрнберге: эвакуировано более 20 тысяч человек
"Эхо войны" в Нюрнберге: эвакуировано более 20 тысяч человек - 15.11.2025 Украина.ру
"Эхо войны" в Нюрнберге: эвакуировано более 20 тысяч человек
Более 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной неразорвавшейся американской авиационной бомбы времён Второй мировой войны. Об этом в ночь на 15 ноября сообщает РИА Новости
Рабочие обнаружили опасный "гостинец" весом 450 килограммов 14 ноября во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт."Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений", — говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.В администрации Нюрнберга отметили, что это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен той войны.Эвакуации жителей проходит с позднего вечера пятницы. После её завершения начнётся операция по обезвреживанию бомбы. В связи с произошедшим объявлено о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 метров.В настоящее время на месте опасной находки работают около 900 специалистов, в том числе почти 500 пожарных, сотрудники служб спасения, полиции и технической помощи.Напомним, именно в Нюрнберге победителями во Второй мировой войне был вынесен приговор гитлеровскому нацизму.Ранее мы сообщали, что США традиционно проголосовали в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Но, при этом, впервые не поддержали антироссийскую поправку к ней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Более 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной неразорвавшейся американской авиационной бомбы времён Второй мировой войны. Об этом в ночь на 15 ноября сообщает РИА Новости
Рабочие обнаружили опасный "гостинец" весом 450 килограммов 14 ноября во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт.
"Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений", — говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.
В администрации Нюрнберга отметили, что это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен той войны.
Эвакуации жителей проходит с позднего вечера пятницы. После её завершения начнётся операция по обезвреживанию бомбы. В связи с произошедшим объявлено о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 метров.
В настоящее время на месте опасной находки работают около 900 специалистов, в том числе почти 500 пожарных, сотрудники служб спасения, полиции и технической помощи.
Напомним, именно в Нюрнберге победителями во Второй мировой войне был вынесен приговор гитлеровскому нацизму.
Ранее мы сообщали, что США традиционно проголосовали в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Но, при этом, впервые не поддержали антироссийскую поправку к ней.
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
12 ноября, 12:54
Война, к которой готовятся все. Что ждет Россию и ЕвропуОчередной всплеск разговоров о возможной войне Европы с Россией. На этот раз такую возможность не исключил президент Сербии Александр Вучич
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния