Более 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной неразорвавшейся американской авиационной бомбы времён Второй мировой войны. Об этом в ночь на 15 ноября сообщает РИА Новости
2025-11-15T02:29
Рабочие обнаружили опасный "гостинец" весом 450 килограммов 14 ноября во время строительных работ в районе Нюрнберга Гроссройт."Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений", — говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.В администрации Нюрнберга отметили, что это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен той войны.Эвакуации жителей проходит с позднего вечера пятницы. После её завершения начнётся операция по обезвреживанию бомбы. В связи с произошедшим объявлено о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 метров.В настоящее время на месте опасной находки работают около 900 специалистов, в том числе почти 500 пожарных, сотрудники служб спасения, полиции и технической помощи.Напомним, именно в Нюрнберге победителями во Второй мировой войне был вынесен приговор гитлеровскому нацизму.Ранее мы сообщали, что США традиционно проголосовали в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Но, при этом, впервые не поддержали антироссийскую поправку к ней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
