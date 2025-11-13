Лавров рассказал про "подковёрные доклады", помешавшие Трампу встретиться с Путиным - 13.11.2025 Украина.ру
Лавров рассказал про "подковёрные доклады", помешавшие Трампу встретиться с Путиным
Лавров рассказал про "подковёрные доклады", помешавшие Трампу встретиться с Путиным - 13.11.2025 Украина.ру
Лавров рассказал про "подковёрные доклады", помешавшие Трампу встретиться с Путиным
Президента США настроили против будапештской встречи с коллегой из России "подковёрные доклады". Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera
2025-11-13T08:44
2025-11-13T09:05
Интервью Лаврова итальянской газете "Коррьера делла Сера", которое издание отказалось публиковать в полном виде без сокращений и цензуры, министерство представило на своём сайте 13 ноября. В нём глава российской дипломатии рассказал об обстоятельствах срыва встречи Трампа с Путиным в Будапеште.По словам Лаврова, Москва и Вашингтон готовили новую встречу лидеров в столице Венгрии после договорённостей, достигнутых на Аляске. Именно вокруг темы безопасности и территориальных реалий строилась концепция США, которую за неделю до саммита на Аляске привозил в Москву по поручению президента США его спецпредставитель Стив Уиткофф. Эту концепцию в Москве "согласились взять за основу, предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к её практической реализации", рассказал Лавров. Позднее Трамп сообщил, что должен посоветоваться и взял длинную паузу. Москва пыталась прояснить ситуацию по разным каналам."Чтобы помочь американским коллегам определиться по сути с их же собственной идеей мы положили понимания, [достигнутые на] Аляске на неофициальную бумагу и передали в Вашингтон", - продолжил Лавров. Через несколько дней по просьбе Трампа состоялся его телефонный разговор с Путиным. Стороны условились встретиться в Будапеште, предварительно тщательно подготовив саммит. "Откуда и от кого взялись подковёрные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенёс, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа я не собираюсь", - заявил глава МИД РФ.По его мнению, издание Financial Times запустило "лживую версию, переврав суть и последовательность событий, чтобы всё свалить на Москву и сбить Дональда Трампа с предложенного им же пути – именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, куда его затягивают европейские хозяева Зеленского, одержимые желанием получить передышку и накачать нацистский режим оружием для продолжения войны против России". "Если уж ВВС подделала видео с речью Дональда Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий, то Financial Times, тем более, как у нас говорят, соврёт - недорого возьмёт", - добавил Лавров.Он заверил в готовности Москвы провести в Будапеште второй российско-американский саммит "если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски". "Российско-американские контакты продолжаются", - заверил Лавров. Он отметил в интервью, что в Вашингтоне восприняли позицию России по СВО. Министр также рассказал, что целью специальной военной операции являются не территории. Ранее МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с ЛавровымВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, будапешт, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, мид, нато, financial times, москва, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, результаты переговоров путина и трампа, международные отношения, международная политика, дипломаты, дипломатические отношения, венгрия
Новости, Россия, США, Будапешт, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД, НАТО, Financial Times, Москва, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, результаты переговоров Путина и Трампа, международные отношения, Международная политика, дипломаты, дипломатические отношения, Венгрия

Лавров рассказал про "подковёрные доклады", помешавшие Трампу встретиться с Путиным

08:44 13.11.2025 (обновлено: 09:05 13.11.2025)
 
Президента США настроили против будапештской встречи с коллегой из России "подковёрные доклады". Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera
Интервью Лаврова итальянской газете "Коррьера делла Сера", которое издание отказалось публиковать в полном виде без сокращений и цензуры, министерство представило на своём сайте 13 ноября. В нём глава российской дипломатии рассказал об обстоятельствах срыва встречи Трампа с Путиным в Будапеште.
По словам Лаврова, Москва и Вашингтон готовили новую встречу лидеров в столице Венгрии после договорённостей, достигнутых на Аляске. Именно вокруг темы безопасности и территориальных реалий строилась концепция США, которую за неделю до саммита на Аляске привозил в Москву по поручению президента США его спецпредставитель Стив Уиткофф.
Эту концепцию в Москве "согласились взять за основу, предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к её практической реализации", рассказал Лавров.
Позднее Трамп сообщил, что должен посоветоваться и взял длинную паузу. Москва пыталась прояснить ситуацию по разным каналам.
"Чтобы помочь американским коллегам определиться по сути с их же собственной идеей мы положили понимания, [достигнутые на] Аляске на неофициальную бумагу и передали в Вашингтон", - продолжил Лавров.
Через несколько дней по просьбе Трампа состоялся его телефонный разговор с Путиным. Стороны условились встретиться в Будапеште, предварительно тщательно подготовив саммит.
"Откуда и от кого взялись подковёрные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенёс, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа я не собираюсь", - заявил глава МИД РФ.
По его мнению, издание Financial Times запустило "лживую версию, переврав суть и последовательность событий, чтобы всё свалить на Москву и сбить Дональда Трампа с предложенного им же пути – именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, куда его затягивают европейские хозяева Зеленского, одержимые желанием получить передышку и накачать нацистский режим оружием для продолжения войны против России".
"Если уж ВВС подделала видео с речью Дональда Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий, то Financial Times, тем более, как у нас говорят, соврёт - недорого возьмёт", - добавил Лавров.
Он заверил в готовности Москвы провести в Будапеште второй российско-американский саммит "если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски".
"Российско-американские контакты продолжаются", - заверил Лавров.
Он отметил в интервью, что в Вашингтоне восприняли позицию России по СВО. Министр также рассказал, что целью специальной военной операции являются не территории.
Ранее МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
