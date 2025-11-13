https://ukraina.ru/20251113/lavrov-rasskazal-pro-podkovrnye-doklady-pomeshavshie-trampu-vstretitsya-v-vengrii-s-putinym-1071530883.html

Лавров рассказал про "подковёрные доклады", помешавшие Трампу встретиться с Путиным

Президента США настроили против будапештской встречи с коллегой из России "подковёрные доклады". Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera

Интервью Лаврова итальянской газете "Коррьера делла Сера", которое издание отказалось публиковать в полном виде без сокращений и цензуры, министерство представило на своём сайте 13 ноября. В нём глава российской дипломатии рассказал об обстоятельствах срыва встречи Трампа с Путиным в Будапеште.По словам Лаврова, Москва и Вашингтон готовили новую встречу лидеров в столице Венгрии после договорённостей, достигнутых на Аляске. Именно вокруг темы безопасности и территориальных реалий строилась концепция США, которую за неделю до саммита на Аляске привозил в Москву по поручению президента США его спецпредставитель Стив Уиткофф. Эту концепцию в Москве "согласились взять за основу, предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к её практической реализации", рассказал Лавров. Позднее Трамп сообщил, что должен посоветоваться и взял длинную паузу. Москва пыталась прояснить ситуацию по разным каналам."Чтобы помочь американским коллегам определиться по сути с их же собственной идеей мы положили понимания, [достигнутые на] Аляске на неофициальную бумагу и передали в Вашингтон", - продолжил Лавров. Через несколько дней по просьбе Трампа состоялся его телефонный разговор с Путиным. Стороны условились встретиться в Будапеште, предварительно тщательно подготовив саммит. "Откуда и от кого взялись подковёрные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенёс, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа я не собираюсь", - заявил глава МИД РФ.По его мнению, издание Financial Times запустило "лживую версию, переврав суть и последовательность событий, чтобы всё свалить на Москву и сбить Дональда Трампа с предложенного им же пути – именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня, куда его затягивают европейские хозяева Зеленского, одержимые желанием получить передышку и накачать нацистский режим оружием для продолжения войны против России". "Если уж ВВС подделала видео с речью Дональда Трампа, вложив ему в уста призыв штурмовать Капитолий, то Financial Times, тем более, как у нас говорят, соврёт - недорого возьмёт", - добавил Лавров.Он заверил в готовности Москвы провести в Будапеште второй российско-американский саммит "если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски". "Российско-американские контакты продолжаются", - заверил Лавров. Он отметил в интервью, что в Вашингтоне восприняли позицию России по СВО. Министр также рассказал, что целью специальной военной операции являются не территории. Ранее МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с ЛавровымВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

