МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сославшись на необходимость проверки фактов и "множество спорных утверждений". Об этом МИД РФ 13 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2025-11-13T03:45
2025-11-13T03:47
В сообщении ведомства отмечается, что в последние месяцы в итальянских СМИ фиксируется увеличение и без того большого количества фейков о России."Предложили одной из ведущих газет Италии — Corriere della Sera — взять эксклюзивное интервью у Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова... Но издание отказалось от размещения ответов С.В.Лаврова на свои же вопросы", — говорится в публикации ведомства.В качестве причины такого решения итальянское издание ссылается на необходимость проверить факты и "много спорных утверждений" или предоставить "дополнительные прояснения", из-за которых публикация превысила бы разумные объемы."На наше предложение опубликовать в газете сокращённую версию, а на сайте издания — полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой", — отмечается в публикации российского ведомства."Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", — заключили в МИД РФ.Об отказе газеты Corriere della Sera публиковать ответы Лаврова в полном виде без сокращений и цензуры в публикации Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым

03:45 13.11.2025 (обновлено: 03:47 13.11.2025)
 
Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сославшись на необходимость проверки фактов и "множество спорных утверждений". Об этом МИД РФ 13 ноября сообщает в своём телеграм-канале
В сообщении ведомства отмечается, что в последние месяцы в итальянских СМИ фиксируется увеличение и без того большого количества фейков о России.
"Предложили одной из ведущих газет Италии — Corriere della Sera — взять эксклюзивное интервью у Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова... Но издание отказалось от размещения ответов С.В.Лаврова на свои же вопросы", — говорится в публикации ведомства.
В качестве причины такого решения итальянское издание ссылается на необходимость проверить факты и "много спорных утверждений" или предоставить "дополнительные прояснения", из-за которых публикация превысила бы разумные объемы.
"На наше предложение опубликовать в газете сокращённую версию, а на сайте издания — полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой", — отмечается в публикации российского ведомства.
"Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", — заключили в МИД РФ.
Об отказе газеты Corriere della Sera публиковать ответы Лаврова в полном виде без сокращений и цензуры в публикации Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
