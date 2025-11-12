https://ukraina.ru/20251112/sostyazaniya-rossiyskikh-dronschikov-i-ukrainskikh-remontnikov-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-v-1071456548.html

Состязания российских дронщиков и украинских ремонтников. Что говорят на Украине о ситуации в энергетике

На этой неделе большая часть украинских городов погрузилась во мрак, несмотря на относительно тёплую погоду. В столице света нет по 14 часов в сутки.

По данным издания "Экономическая правда", последняя волна российских ударов (8-9 ноября) вывела из строя не менее 1 гигаватта мощностей, а часть объектов энергетической инфраструктуры восстановить быстро невозможно. В результате недавних обстрелов разрушены Трипольская и Змиевская ТЭС в Киевской и Харьковской областях. Также остановилась Углегорская ТЭС в Донецкой области.Украинское издание "Зеркало недели" пишет, что сообщения о поражении электростанций вызвали гнев в Офисе президента, который пытается, по сути, скрыть от украинцев тот факт, что они сидят без света. "Довольно эмоциональный, но по сути правдивый пост "Центрэнерго" в стиле "всё пропало" вызвал настоящую истерику в Офисе президента. Из-за этого руководство госпредприятия имело не самую дипломатичную беседу с представителями ОП", - сообщает "Зеркало недели", уточняя также, что после окрика энергетические компании смягчили формулировки, сделав акцент на обещании всё починить.Однако Украина пытается при этом также устроить блэкаут в российских регионах в рамках инфраструктурной войны. Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный", "ответки" снова прилетят по украинской инфраструктуре, украинцы будут сидеть без света и воды по 20 часов в сутки, а отопление будет роскошью.Власти убеждают украинцев, что скоро электроэнергии будет больше. Министр энергетики Светлана Гринчук убеждает украинцев, что графики отключений сокращаются, но всё может измениться в случае новых обстрелов. В то же время нардеп Сергей Нагорняк говорит, что нынешние графики отключения света останутся как минимум до конца отопительного сезона. Эксперт Юрий Корольчук даже находит в этом некий позитив. По его мнению, чем больше будет отключений света, тем стабильнее Украина пройдет зиму.Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков рассказывает, что украинцы могут вообще остаться без отопления, если будут новые удары по ТЭЦ. "Если электроэнергию можно протранспортировать из Европы, то тепло мы не протранспортируем", — говорит Плачков.Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", спикеры Банковой традиционно пытаются успокоить население разговорами о "контролируемой ситуации", но энергетики предупреждают: готовьтесь к худшему.Еще один экономический эксперт Даниил Монин утверждает на основании неких инсайдов, что ситуация в украинской энергетике не сильно плохая, хотя в целом он считает, что сейчас идёт некое соревнование между россиянами и украинскими ремонтниками.В то же время глава Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко на Киевском форуме по безопасности жалуется на нехватку этих самых ремонтников. "Людей просто невозможно найти для того, чтобы взять их на работу. Плюс объем рынка, потому что за счет того, что часть людей выехала из Украины, часть мобилизована, часть прячется и просто не выходит на улицу", - рассказывает Деревянко со ссылкой на украинские компании. Она также отмечает, что цены на электричество на Украине уже выше, чем в других соседних странах, и это убивает конкурентоспособность украинского производителя.Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказывает, что в стране сейчас недостаточно "малой генерации" электроэнергии, особенно в прифронтовых городах. Однако нардеп Юрий Бойко, играющий в оппозиционера, утверждает, что на фоне отключений света по всей Украине буквально за неделю вдвое подорожало любое энергетическое оборудование – украинские компании успевают делать деньги на кризисной ситуации.Председатель Совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев связывает дефицит электроэнергии с туманом, который сейчас стелется почти по всей территории страны. Из-за этого, по его словам, не работают солнечные электростанции.Однако и в Киеве эксперты признают, что вся энергетика сейчас "дышит на генераторах", поэтому и в Киеве обсуждают внутренние лимиты на потребление света для госучреждений.Ранее вся надежда была на украинские АЭС и импорт электроэнергии. Но эксперт Святослав Павлюк рассказывает изданию "Новое время", что атомные электростанции не справляются с распределением электроэнергии по регионам. Самая сложная ситуация, по его словам, в северных и восточных регионах. "У нас Украина фактически разделена на две части. Западная часть, где стоят две АЭС, и юг, где у нас есть третья АЭС. В общей сложности девять блоков в работе", - подчеркивает эксперт.Павлюк утверждает, что есть определенные ограничения по передаче электроэнергии в восточные региона, так как россияне бьют по магистральным линиям электропередач и по подстанциям "Укрэнерго". Он уверен, что восстановление возможно, но потребует времени.В целом о ситуации в экономике Украины в эти дни - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"

