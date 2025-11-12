https://ukraina.ru/20251112/1071452036.html

Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее

Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее

На многих участках ВСУ терпят операционный кризис, который со временем перерастет в стратегический. Готовность их личного состава и общества воевать падает. А по многим аспектам беспилотной авиации, на которую они делали ставку для противостояния с нами, мы впереди. Небо будет за нами. Победа тоже

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064554802_67:1:891:464_1920x0_80_0_0_e763c306f3d589bf8f4342e4a174e67b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский- Андрей, в последний раз мы с вами общались в июле. Вы тогда сказали, что дроны на оптоволокне, как и любое новшество в сфере БПЛА, может продержаться максимум полгода, после чего нам предстоит придумывать что-то новое. Тем не менее, мы в этом направлении продолжаем развиваться. На фронте появились разведывательные БПЛА "Князь Вещий Олег" (КВО), который летает на 45 километров и помогает "Князю Вандалу Новгородскому" (КВН). Почему же все получилось гораздо лучше, чем вы предполагали?- Я тогда говорил, что звездный час любого такого решения – это полгода. Это не значит, что технология испарится. Война беспилотников и все ее подразделы останутся. Сначала были коммерческие дроны, потом fpv, теперь оптоволокно. Если ящик Пандоры открыли, его уже не закроют. И понятное дело, что теперь оптоволокно будет выполнять новые и новые задачи. Мы еще не знаем всех аспектов этого вида вооружения и каждый раз будем открывать для них новые горизонты.Напомню, что первыми по оптоволокну стала компания "Ушкуйник" (Алексей Чадаев и правительство Новгородской области). Они сильно заранее начинали производство КВН, хотя сама технология – это не что-то сверхъестественное. Просто они довели ее до массового производства и использования на фронте. А теперь мы добавляем к этой истории КВО.Смысл его названия прост. Сам Чадаев говорил, что Вещий Олег объединил Новгород и Киев, создав единую Русь вокруг крупных речных магистралей и "Пути из варяг в греки". И вот это движение на юг – это наша база. Мы тоже движемся к Киеву, который обязательно вернется в родную гавань, а судьба заезжих Аскольда и Дира будет незавидной (смеется).- И все-таки, почему дроны на оптоволокне не стали бесполезными?- Они и не могли быть бесполезными, потому что уже отвоевали свой плацдарм в пространстве войны – использование дронов в условиях регулярной работы РЭБ и сложного участке местности, когда невозможно залететь за радиотень и какие-то низины. А теперь все видят эти прекрасные кадры, когда КВН или "Упырь" на оптоволокне буквально пролезают сквозь угольное ушко и поражают закрытые защищенные цели.Конечно, такие дроны ограничены дистанцией. Тем не менее, у нас появляются катушки на 25 километров. Причем ребята говорят, что количество обрывов у них такое же, как и у катушки на 10-13 километров. Это большой прорыв. Потому что обрывы связаны не с физическим повреждением оптоволокна, а с тем, что оно очень длинное. Есть много моментов, из-за которых оно может переломиться.- Честно говоря, я не могу даже представить катушку на 10 километров. У меня это в голове не укладывается.- Сама-то она небольшая. Тут все зависит от того, как она намотана. Волокно очень тонкое. Кстати, сейчас используется армированное оптоволокно, которое позволяет сделать его намного крепче. Благодаря этому дрон можно использовать не только для ударов, но и как способ проложить на позиции интернет и высокоскоростную связь. Он не врезается, приземляется на нужной точке, вы отцепляете коннектор оптоволокна и втыкаете в приемник.Когда мы говорим о применении ударных дронов, возникает очень важный вопрос - как сделать так, чтобы оператор знал, куда лететь. Ведь навигации нет, а "Старлинк" ты не засунешь на маленький ударный дрон, потому что всю полезную нагрузку занимает боевая часть. Приходится ориентироваться при помощи визуальных объектов и штурмана, который ориентируется на карту AlpineQuest, открытую на планшете. Вероятность успешно поразить противника вырастает в зависимости от того, видишь ты картинку, которую тебе дает разведчик, или ты ее на словах слышишь.В 2023 году иногда доходило до смешного, когда мы пытались найти цель в большой 5-километровой посадке:- Где цель?- Где белый пакет.- (Мы даже не отвечаем. Молча летим к цели. Думаем, что сами что-то найдем).- Да большой пакет, не переживайте. Вы его увидите.- (Прошло еще пару минут)- Ну как большой? Ну, не очень.То есть у штурмана есть возможность смотреть на картинку в высоком разрешении на очень большом зуме. Он видит этот пакет, который не видим мы на такой дистанции. Мы ориентировались только по выгоревшим участкам на местности, разбив эту посадку на какие-то куски (более зеленый или более серый). Людей этому надо учить, а словами это не всегда передашь.Поэтому наша цель - убрать человеческий фактор при передаче информации от разведывательного дрона к ударному. Для этого надо сделать так, чтобы оператор ударного дрона сам видел картинку. Поэтому ребята из "Ушкуйника" произвели "Вещего Олега".Это БПЛА самолетного типа. Он небольшой и дешевый. При этом у него оптика сравнима с "матрасом". Это дрон коммерческого типа из серии Matrice – старший брат "Мавика". У него хорошая камера с многократным зумом и возможностью добавить туда тепловизор. Ее можно нести в руке одному бойцу. Запускать ее можно без "рогатки" - поставить на землю или с руки. И диаметр рабочей зоны в 45 километров.Это серьезное подспорье для ударников. Ударный расчет может получать картинку с этого дрона на свою систему наземного управления без каких-либо костылей. Значит, у них есть объективный контроль. Ты понимаешь, что не просто картинка пропала, а то, нужно ли добивать цель. Потому что для поражения техники требуется 4-5 дронов. Уверен, что КВО у нас будет больше и что они покажут свою эффективность.Тем не менее, звездный час дронов на оптоволокне прошел со времен Курской авантюры, когда мы наколотили кучу украинской техники, и противник не знал, что с этим делать. Теперь киевский режим перестраивает свою логистику, опасаясь этой угрозы. Но сама по себе технология никуда не уйдет и будет развиваться.- Еще одно наше новшество – дроны с термобарическими боеприпасами. Насколько я понимаю, их применяют войска РХБЗ. Наверняка они требуют особых условий хранения и доставки.- Войска РХБЗ тут впереди планеты всей, потому что у них эти боеприпасы есть в наличии. Но, как мы помним, беспилотная революция развивалась не столько сверху, сколько снизу, благодаря инициативе отдельных подразделений и расчетов, которые делали это все на коленке и отвертками.Самый классический термобарический боеприпас – боеприпас к РПГ-7 под названием ТБГ-7В. За внешний вид его прозвали "поросенок". Это достаточно тяжелый цилиндр, гораздо тяжелее осколочного снаряда от РПГ или самодельных взрывных устройств, которые ребята изготавливали на месте из пластида. Аккумулятор у него садился гораздо быстрее.- Сейчас их "Молнии" таскают?- Часто "Молнии".То есть, линейные подразделения, у которых нет в штатном вооружении термобарических боеприпасов специально для fpv, до сих пор переделывают тех же "поросят". Еще ребята разбирают ручные огнеметы "Шмель". Но это действительно рискованное занятие. Переделка штатного боеприпаса должна выполняться только в крайнем случае и подготовленными профессионалами.А использованием специализированных боеприпасов занимаются войска РХЗБ. На них работают отдельные институты, которые работали еще до СВО. В начале СВО они дали свой продукт на фронт – отдельный боеприпас для использования расчетов fpv. Они повышенной мощности и компактные по размеру. Грубо говоря, они меньше "поросенка", но по мощности больше. Различные смеси испытываются. Занимается этим Военная академия войск РХБЗ имени Тимошенко.Более того, с 1 сентября открылось второе училище, которое готовит специалистов по этому направлению - Саратовское высшее военное инженерное училище РХБЗ. Его воссоздание успел инициировать погибший в результате теракта генерал Кириллов. Мы уже набрали туда ребят. Это действительно перспективное направление. Мы сможем загрузить на борт дрона боевую часть повышенного могущества, чтобы выкурить противника из укрепрайонов. А уж если мы повесим ТБГ на оптоволоконный дрон, мы сможем пролететь даже хорошо оборудованные позиции в плане защиты от БПЛА и нанести серьезный урон ВСУ. Потому что в закрытых помещениях объем детонации термобарического боеприпаса гораздо серьезнее.С точки зрений технологий ничего нового в этом нет. А с точки зрения наполнения этих боеприпасов каждый день что-то новое ребята на фронте испытывают, а потом производят у себя и могут за два месяца применять это мелкими партиями.- Все мы видели кадры, как колонна бойцов российской армии на мотоциклах зашла в восточные окраины Покровска под плотным туманом. Почему они не боятся передвигаться колонной вблизи линии боевого соприкосновения? Это связано с тем, что мы отогнали украинских операторов БПЛА на большое расстояние?- Наши бойцы, конечно, ничего не боятся. При этом они не лишены чувства страха. Видно, что они не стоят, а двигаются, чтобы как можно скорее проникнуть в город, закрепиться в зданиях и накопиться для дальнейшего продвижения.Да, ребята полностью моторизированы совершенно разными средствами передвижения. Это примета времени. Пехота своими ногами уже не двигаются, потому что "килл-зоны" растут и скорость важна. У них уже индивидуальные средства передвижения. Штурмовики уже часто на электросамокатах заезжают. Удивляться тут нечему.Хорошо, что украинские операторы стали нашей приоритетной целью. Если раньше наиболее лакомой добычей для наших ударных расчетов была тяжелая техника противника, то сейчас мы понимаем, что борьба за небо – это регулярные удары по пунктам управления вражескими БПЛА. Потому что работать без подвоза новых дронов и подготовленных боевых частей сложно.Когда мы говорим про окружение Покровска и Мирнограда, надо понимать, что сегодня физического контроля на земле не нужно, чтобы обрушить логистику. Это действительно можно сделать за счет большого количества разведывательных и ударных БПЛА. Приведу несколько цифр."Молния" может поразить цель на дистанции в 80 километров при правильно подготовленной наземной станции управления, подходящих условиях ландшафта и опытных операторах. Но средняя дистанция наземного расчета – 20 километров, которая раньше была предельной. И если у нас это горлышко окружения, это значит, что дроны там могут летать без остановки. Все мы видели прекрасные и страшные кадры, когда на глубине в 1,5 километра и высоте в 150 метров туда-обратно летят 7-8 машин. При такой плотности какое-либо снабжение Покровска и Мирнограда почти невозможно.И поскольку вражеские расчеты тоже вынуждены отходить подальше от города, то наши войска могут туда спокойно заходить. Это прямо вайбы 2022 года, когда мы тоже в города заходили колоннами.И если в Покровске еще кто-остался, он точно обречен.- Также хотел поговорить про наши наиболее раскрученные беспилотники – "Герани" и "Ланцеты". Есть мнение, что "Герань" сейчас сможет охотиться за бронетехникой, как это делал "Ланцет", а "Ланцет" сможет поражать объекты инфраструктуры, как это делает "Герань". Так ли это?- Мы уже обсуждали, что дальность действия дронов серьезно увеличивается. Первые fpvлетали на 2 километра, а сейчас они на мультироторном дроне могут поражать цели на 50 километров. Раньше такие дистанции были доступны только "Ланцетам". То есть fpv заняли зону ответственности "Ланцета". Следовательно, "Ланцет" надо либо использовать против тех же целей, либо увеличивать его дистанцию и искать ему другую нишу.Что касается "Гераней", то чем более массово их производство, тем дешевле становится одно такое изделие. Оно становится орудием не только стратегического поражения на 1000 километров, но и в ближнем диапазоне. Это уже экономически целесообразно.Любая дроновая война экономически выгодна, потому что обычная техника в тысячи раз дороже чем один дрон, который может ее вывести из строя.Таким образом, "Ланцету" предстоит увеличить дальность поражения, а "Герани" ее надо как раз уменьшать.- Можем ли мы рассчитывать, что в эту осенне-зимнюю кампанию ВСУ из-за распутицы будут привязаны к асфальтированным дорогам, а мы за счет превосходство в разведывательных и ударных БПЛА им всю логистику выжжем, после чего они много откуда уйдут?- Конечно, мы "поймаем врага за руку как дешевку", но шапками закидывать его не надо. Беспилотные технологии на Украине развиты. На них работает целая коалиция дронов. Причем эти технологии у них накладываются на русскую военную смекалку. Это наш темный двойник – поэтому мы так долго с ними боремся. И все же, несмотря на стены дронов, наши войска двигаются вперед. Следовательно, позиционный тупик преодолен. На многих участках ВСУ терпят операционный кризис, который со временем перерастет в стратегический. Готовность их личного состава и общества воевать падает. А по многим аспектам беспилотной авиации, на которую они делали ставку для противостояния с нами, мы впереди. Небо будет за нами. Победа тоже.О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность

