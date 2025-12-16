https://ukraina.ru/20251216/realnost-pobedila-narrativ-priznanie-trampa-obnazhilo-krakh-proekta-ukraina-1073193892.html

Реальность победила нарратив: признание Трампа обнажило крах проекта "Украина"

Реальность победила нарратив: признание Трампа обнажило крах проекта "Украина" - 16.12.2025 Украина.ру

Реальность победила нарратив: признание Трампа обнажило крах проекта "Украина"

Пока западные лидеры мечутся между бесплодными телефонными переговорами и оторванными от жизни планами "сдерживания", Россия не только уверенно продвигается на... Украина.ру, 16.12.2025

2025-12-16T18:30

2025-12-16T18:30

2025-12-16T18:30

россия

украина

запад

дональд трамп

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073193612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cb1f9d59af2eb01c7feb9d8111518d1.png

Пока западные лидеры мечутся между бесплодными телефонными переговорами и оторванными от жизни планами "сдерживания", Россия не только уверенно продвигается на фронте, но и диктует непреклонные условия будущего мира. Признание Дональдом Трампом потери Украиной территорий — первый трезвый звонок для Запада, который больше не может игнорировать реальность, созданную волей России и её армии.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, запад, дональд трамп, видео, видео