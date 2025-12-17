https://ukraina.ru/20251217/ot-integratsii-do-polnoy-likvidatsii-ischenko-nazval-tri-vozmozhnykh-stsenariya-dlya-ukrainy-1073202918.html

От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины

От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины - 17.12.2025 Украина.ру

От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины

У России есть несколько сценариев для обеспечения своей безопасности в украинском вопросе, и ни один из них не исключается. Москва сохраняет за собой полную свободу действий, сочетая переговорный процесс с военным давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-17T06:00

2025-12-17T06:00

2025-12-17T06:00

новости

украина

россия

ростислав ищенко

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066861302_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52c2782866c927a90b508cf38b940bd8.jpg

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, эксперт перечислил возможные пути. "Для России на Украине свет клином не сошелся. Ей можно обеспечить безопасность, сохранив Украину. Можно обеспечить безопасность, интегрировав Украину в Россию. Можно обеспечить безопасность, просто ликвидировав Украину", — заявил Ищенко. Он подчеркнул, что Москва сохраняет все варианты на столе, действуя комплексно.Комментируя демографические потери Украины, обозреватель сделал жесткий прогноз. "Если Украина уже потеряла миллион человек, то психологический рубеж уже давно пройден. Где миллион — там и десять. Где десять — там и 50", — констатировал эксперт. Он отметил, что текущее население Украины составляет меньше 35 миллионов человек.На этом основании Ищенко пришел к прагматичному выводу. "То есть решить вопрос по принципу "до последнего украинца" — это не проблема. Да, это время и затраты, но это тоже решение вопроса", — указал он."И когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США. А сейчас мы сами кого угодно прокормим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростислав ищенко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, потери, потери всу, потери украины, война на украине, чем закончится война на украине, главные новости, новости россии, новости украины