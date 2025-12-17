От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины - 17.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251217/ot-integratsii-do-polnoy-likvidatsii-ischenko-nazval-tri-vozmozhnykh-stsenariya-dlya-ukrainy-1073202918.html
От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины - 17.12.2025 Украина.ру
От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
У России есть несколько сценариев для обеспечения своей безопасности в украинском вопросе, и ни один из них не исключается. Москва сохраняет за собой полную свободу действий, сочетая переговорный процесс с военным давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-17T06:00
2025-12-17T06:00
новости
украина
россия
ростислав ищенко
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066861302_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52c2782866c927a90b508cf38b940bd8.jpg
Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, эксперт перечислил возможные пути. "Для России на Украине свет клином не сошелся. Ей можно обеспечить безопасность, сохранив Украину. Можно обеспечить безопасность, интегрировав Украину в Россию. Можно обеспечить безопасность, просто ликвидировав Украину", — заявил Ищенко. Он подчеркнул, что Москва сохраняет все варианты на столе, действуя комплексно.Комментируя демографические потери Украины, обозреватель сделал жесткий прогноз. "Если Украина уже потеряла миллион человек, то психологический рубеж уже давно пройден. Где миллион — там и десять. Где десять — там и 50", — констатировал эксперт. Он отметил, что текущее население Украины составляет меньше 35 миллионов человек.На этом основании Ищенко пришел к прагматичному выводу. "То есть решить вопрос по принципу "до последнего украинца" — это не проблема. Да, это время и затраты, но это тоже решение вопроса", — указал он."И когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США. А сейчас мы сами кого угодно прокормим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066861302_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d338a3429d747de1599888b72d3a7d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, ростислав ищенко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, потери, потери всу, потери украины, война на украине, чем закончится война на украине, главные новости, новости россии, новости украины
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, потери, потери ВСУ, потери Украины, война на Украине, чем закончится война на Украине, Главные новости, новости России, Новости Украины

От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины

06:00 17.12.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
У России есть несколько сценариев для обеспечения своей безопасности в украинском вопросе, и ни один из них не исключается. Москва сохраняет за собой полную свободу действий, сочетая переговорный процесс с военным давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, эксперт перечислил возможные пути. "Для России на Украине свет клином не сошелся. Ей можно обеспечить безопасность, сохранив Украину. Можно обеспечить безопасность, интегрировав Украину в Россию. Можно обеспечить безопасность, просто ликвидировав Украину", — заявил Ищенко. Он подчеркнул, что Москва сохраняет все варианты на столе, действуя комплексно.
Комментируя демографические потери Украины, обозреватель сделал жесткий прогноз. "Если Украина уже потеряла миллион человек, то психологический рубеж уже давно пройден. Где миллион — там и десять. Где десять — там и 50", — констатировал эксперт. Он отметил, что текущее население Украины составляет меньше 35 миллионов человек.
На этом основании Ищенко пришел к прагматичному выводу. "То есть решить вопрос по принципу "до последнего украинца" — это не проблема. Да, это время и затраты, но это тоже решение вопроса", — указал он.
"И когда Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, то эти угрозы могли быть действенными, когда Россия жила за счет поставок "ножек Буша" из США. А сейчас мы сами кого угодно прокормим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияРостислав ИщенкоУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОпотерипотери ВСУпотери Украинывойна на Украинечем закончится война на УкраинеГлавные новостиновости РоссииНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе
06:29Сообщается, что за ночь прилёты «Гераней» были во временно оккупированных Славянске и Краматорске
06:26Удар нанесён по Сумам
06:11Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали, — губернатор Слюсарь.
06:00От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
05:50Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
05:42‼ Пилоты частного самолета едва избежали столкновения с самолётом-заправщиком ВВС США близ Венесуэлы, — CNN.
05:40Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины
05:30"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины
05:14‼ Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, — губернатор Гусев.
05:10В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского
05:10Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском
05:01‼ В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова сняты ограничения, — Росавиация.
05:00Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы
05:00"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
04:56Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
04:49В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения, — Росавиация.
04:45Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
04:41Удар нанесён по окраинам Одессы
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния