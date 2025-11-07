https://ukraina.ru/20251107/den-7-noyabrya-1071256176.html

Сегодня 108 годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции. Чуть ли не единственным признаком праздника является… ноябрь. Впрочем, восемь лет назад никто из руководителей России не нашёл слов, чтобы упомянуть о столетии революции. Чего уж говорить о некруглой дате. И всё же кое-что сказать о ней стоит…

Во времена оны СМИ публиковали лозунги и тезисы ЦК КПСС к приближающемуся празднику. Автор не берётся заметить собой Старую площадь, но почему бы не воспользоваться историческим опытом?1. Дорогие товарищи, которые празднуют день 7 ноября и дорогие господа, которые этот день проклинают – вы не правы.Нет, действительно, нынешние коммунисты в 1917 году почти наверняка попали бы в разряд "контры", да и сама ситуация всеобщего развала и бардака им вряд ли бы понравилась.Автор, например, полагая Октябрьскую революцию событием мирового значения, всё же не хотел бы это видеть своими глазами – знаете ли, ему двух майданов и одного распада СССР с головой хватило.Что до тех, кто Октябрь проклинает, мягко скажу – если бы ваши предшественники не потеряли Россию в 1917 году, то откуда бы вы знали, что именно вы потеряли? При отсутствии контраста впечатление совсем не то…2. Дискуссии относительно того, какой путь должна была выбрать Россия и не слишком ли дорого было заплачено за пройденный путь и полученный опыт, лишены какого-либо смысла – другой версии истории у нас нет, как нет и машины времени, которая позволила бы попасть в прошлое и попытаться подшаманить что-то, чтобы сделать её менее плохой и более хорошей (что бы ни имелось в виду).Забавный момент – почитав некоторое количество томов литературы про "попаданцев", где люди пытаются его изменить, то ли не допустив революции, то ли сделав её более мягкой, автор обнаружил, что у таких писателей ничего не выходит. Чтобы на что-то повлиять, даже заняв какие-то высшие позиции в иерархии, герою обязательно требуются сверхспособности. Как минимум – абсолютная память о людях, явлениях и событиях актуальной версии истории (не факт, кстати, что правильно понятых). Иначе поменять не получается.Скорее всего это связано с тем, что задачей писателя является всё же написать развлекательное произведение, а не научный доклад. Но и нельзя забывать о невероятной сложности задачи прогнозирования событий в случае изменения даже мелочей (она принципиально неалгоритмизируема). А возможно, дело в том, что писатели догадываются – история не поезд, простым поворотом стрелки в другом направлении его не направишь. Некоторые из них, впрочем, прямо об этом пишут – правда "сопротивление истории" в их изложении выглядит не менее фантастично, чем само по себе появление "попаданца".Изменение же оценок событий прошлого, как нам уже должно быть понятно из наличного опыта, движение к будущему более ровным не делает. Безусловным достоинством нынешней России как раз и является поддержание баланса между сторонниками разных взглядов на прошлое страны.3. Неизменно восхищают люди, инкриминирующие большевикам работу на немецкий генштаб, а украинским националистам – на австрийский.Спешу напомнить, что остальные генштабы тоже без дела не сидели. Если австрийский поддерживал украинизацию и румынизацию на территории России, то российский – русификацию и молдаванизацию на территории Австро-Венгрии. Второй проиграл, но не от того, что не хотел победить.Те же самые люди почему-то забывают, что февральские заговорщики практически поголовно были масонами. Можно ли предположить, что они не пользовались поддержкой британских и французских спецслужб? Автор статьи такую возможность исключает, как и исключает возможность того, что упомянутые спецслужбы могли работать в интересах России.4. Зрители сериала Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" злорадно или недоумённо констатируют, что Ленин там представлен ну полным ничтожеством.По этому поводу у автора два тезиса:В осуждение Кончаловского хотелось бы сказать, что нынешний режиссёр из тусовки ничего принципиально отличного от фильма "Адмиралъ" Андрея Кравчука снять не может. У него будут вальсы Шуберта, хруст французской булки, а потом бац – невесть откуда являются революционные матросы (как правило – трезвые и не матерящиеся – цензура-с). Попытаться понять, откуда они взялись, режиссёр из тусовки не может – это означало бы предательство идеалов "России, которую мы потеряли".В защиту Кончаловского выскажу мысль, которая возникла у меня ещё при прочтении биографии Ленина Льва Данилкина: а ведь ни он, ни сам великий ИМЭЛ при ЦК КПСС не смогли ответить на вопрос как получилось так, что победили именно Ленин и большевики. Дело не в "немецком золоте", а том, что лозунги большевиков нашли отклик в народном бессознательном…Увы, социологическая наука не даёт нам инструментария для понимания такого рода процессов. Мы можем это только почувствовать, но… мы не можем, просто в силу отсутствия жизненного опыта и представлений об устройстве Вселенной русского народного человека начала прошлого века.5. То, что в российском обществе до сих пор бурлят дискуссии между необольшевиками и неокадетами (первые из которых – не большевики, а вторые – не кадеты) конечно удручает. Однако, мы не можем не отметить, что это, видимо, неизбежное явление.Вспомните, ведь по США только недавно прокатилась волна сноса памятников конфедератам. А ведь гражданская война в США закончилась 160 лет назад.Нет единства и во французском обществе, по отношению к событиям Великой Французской революции и к правлению Наполеона Бонапарта, и в британском – по отношению к Оливеру Кромвелю. Да что там… Даже в Израиле есть разные оценки событий Второй Иудейской войны, которая началась 1910 лет назад. Более того, эти оценки влияют на современный политический климат Израиля (настолько, насколько они связаны с деятельностью харедим – ультраортодоксальных иудеев).Так что с расколом в обществе по отношению к Октябрю придётся смириться. Кстати, молчание власти в 2017 году объясняется как раз признанием факта раскола и пониманием, что занятие ею определённой позиции в этом мировоззренческом конфликте ничего хорошего стране не принесёт. Хотя Владимир Путин, как частное лицо, достаточно определённо даёт понять, на чьей он стороне.О фильме "Хроники русской революции" можно прочитать в статье Владимира Видеманна "Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" – внеисторический контекст и тайное послание власти"

