Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти

Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти

Посмотрел фильм Андрея Кончаловского "Хроники русской революции". Костюмное кино, хорошо показаны Санкт-Петербург, Цюрих и другие города, связанные с русскими революционерами. Но моя статья не об этом.

На мой взгляд, тайный месседж авторов фильма – аналогия между событиями начала ХХ века и современностью. В данном случае речь – не об исторической правде, а именно о месседже авторов фильма российским властям.Если говорить кратко, то суть в следующем. Лондон жизненно заинтересован в ослаблении континентальных держав и разжигает между ними военный конфликт. В фильме - в России военное производство находится в частных руках коррумпированных дельцов, которых поддерживают высшие чины государства. Это ведет к снижению боеспособности армии, а результат – революция и падение режима. Причем, фабриканты до последнего сопротивляются инициативе патриотически настроенных военных провести национализацию ВПК.Перебрасывая мостик в современность, напрашиваются выводы, что место Лондона занял Вашингтон, но суть политики "морских" держав относительно "континентальных" остается прежней, будучи, разве что, еще более хитроумной. Однако цель фильма – не указать на нового Ленина, а предотвратить его появление, пока не поздно, через национализацию ВПК. Ну и через соответствующие меры контрразведки.Главный герой фильма, полковник Михаил Прохоров (актер - Юрий Борисов), возглавляет особый отдел полиции по охране общественного порядка. Он беззаветный патриот, служит отечеству не за страх, а за совесть. Лично мне этот образ напоминает главу особого отделения департамента полиции Сергея Зубатова, также работавшего с революционерами и выступавшего, образно говоря, "за монархию без коррумпированного капитализма". Не удивительно, что он был, в конечном счете, уволен со службы в результате интриг "высоких" недоброжелателей. Они же и устроили потом, в своих корыстных целях, крушение монархии.А вот главная героиня, Ариадна Славина (Юлия Высоцкая), вызывает ассоциации с Марией (Мурой) Закревской Будберг – богемной тусовщицей, дружившей и с Максимом Горьким, и с Гербертом Уэллсом, и с британским посланником Брюсом Локкартом. Вообще, богема, с ее музыкальными и поэтическими вечерами, показана в фильме сочно и весьма натуралистически. Интерьеры, рестораны, столы и напитки – все как надо.Я уже сказал, что фильм при этом не претендует на документальную достоверность, его задача, как мне кажется, передать общую ауру эпохи, включая атмосферу, царившую в кругах профессиональных революционеров. Тут, конечно, к создателям фильма можно было бы предъявить претензии, показавших вождей революции разве что не клоунами. Но это – лишь в некоторых сценах, зато в других все очень натурально. Прямо как в машине времени.Чем закончится сериал – пока никому неизвестно. Вероятно, будет отснят еще десяток серий, не менее ярких и зрелищных. Там не менее, до февральской революции и октябрьского переворота мы уже дожили (досмотрели). Поэтому рассмотрим исторические обстоятельства, предшествовавшие драматическому крушению Российской империи.Институциональные корни русской революцииФинансовая система царской России во второй половине XIX — начале XX века была преимущественно ориентирована на поддержку промышленного капитала, особенно в рамках политики индустриализации и модернизации национальной экономики. Финансовый капитал играл при этом вспомогательную роль. Кредитная система (включая Государственный банк и коммерческие банки) предоставляла ссуды преимущественно под промышленные проекты, а не под спекулятивные операции. В этом состояло отличие России от более зрелых капиталистических стран, где финансы становились к тому времени самостоятельной силой. Именно финансовые круги, включая международные, и стали главным спонсором русской революции, используя марксистских пропагандистов среднего и низового звена втемную. Но в какой-то момент все пошло наперекосяк...Тема о спонсировании большевиков западными банками, как и о сотрудничестве Ленина с германским Генштабом, считается конспирологической. Хотя роль Парвуса в качестве посредника представляется уже доказанной. Но ведь он мог просто все украсть, как украл гонорары Горького за постановку его пьес в Германии, а потом, как утверждают злые языки, поехал на эти деньги путешествовать по Европе вместе с Розой Люксембург. Но это – лишь малый эпизод во всей колоссальной истории русской революции. А вот роль фининтерна здесь, да и вообще в вопросах поддержки им социал-демократии как могильщика институтов промышленного капитализма, требует своей разработки. Ведь что мы видим в конечном счете?Сначала – создание Первого и Второго интернационалов, появление социалистических партий по всей Европе и даже в мире, русская революция и триумфальное шествие советской власти от Ирландии (да, там тоже была образована советская республика в Лимерике) до Дальнего Востока. А потом – Третий интернационал и образование социалистического лагеря на большей части территории Евразии, в который помимо СССР входили страны Восточной Европы, Китай, а также отдельные государства Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь везде основы промышленного капитализма, включая национальные рынки, были полностью зачищены, а средства индустриального производства национализированы. Но потом, как по команде, все начало переходить в руки как из-под земли возникших коммерческих банков, т. е. финансового капитала и его учреждений. Вот и получается, что хорошо смеется тот…Чего бы там ни говорили противники такой интерпретации истории, но факты говорят сами за себя. Сегодня доля собственности, формально и реально находящаяся в руках финансового капитала (банковский сектор, инвестиционные компании) в странах Восточной Европы и постсоветского пространства составляет до 30%, тогда как на Западе доходит до 60–80%. При этом следует учитывать роль неформальной кумовщины и стратегического альянса финансового капитала и административного ресурса, характерного для восточных стран, где еще недавно все официально принадлежало народу.Таким образом, Россия, как и в начале ХХ века, остается страной догоняющего развития, предполагающего усиление власти финансовых структур над национальной экономикой. Достаточно посмотреть на политику ЦБ. Однако, насколько такая модель целесообразна в условиях начинающегося в мире передела глобальных активов – территориальных, ресурсных, технологических? Эта модель ставится под вопрос уже в самих США – эпицентре финансового капитализма. И это при том, что доллар – далеко не рубль, и даже не юань.Так о чем нам говорят "Хроники русской революции"? Может быть, "полицейский социализм", продвигавшийся Зубатовым в опоре на патриотическое чиновничество и офицерство среднего и низшего звена смог бы спасти империю от поражения в войне и последующего развала? И не это ли рецепт "спасения Отечества", который видят в нынешней ситуации авторы фильма, прежде всего Кончаловский, использующий реальные исторические декорации для своих идей, связанных с сугубо современным представлением его нынешней ситуации в России? А пока что запасаемся попкорном и ждем следующих серий.О феномене фильма "Ликвидация" - в статье "Сериал "Ликвидация": развесистая клюква на Приморском бульваре"

