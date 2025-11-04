Успехи ВС РФ в Днепропетровской области - 04.11.2025 Украина.ру
Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об успехах российских военных в Днепропетровской области
2025-11-04T08:42
2025-11-04T08:42
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
🟥 С раннего утра наша авиация и артиллерия наносят удары по резервам ВСУ в районе населенного пункта Покровское. 🟥 Штурмовики и бронетехника ВС РФ громят противника на подступах к населенному пункту Андреевка.🟥 К тому же ВС РФ уничтожают личный состав ВСУ на тыловых полигонах, расположенных в Днепропетровской области.🟥 ОТРК "Искандер" ударил по 35-й отдельной бригаде морской пехоты во время награждения.О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровская область
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Успехи ВС РФ в Днепропетровской области

08:42 04.11.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об успехах российских военных в Днепропетровской области
🟥 С раннего утра наша авиация и артиллерия наносят удары по резервам ВСУ в районе населенного пункта Покровское.
🟥 Штурмовики и бронетехника ВС РФ громят противника на подступах к населенному пункту Андреевка.
🟥 К тому же ВС РФ уничтожают личный состав ВСУ на тыловых полигонах, расположенных в Днепропетровской области.
🟥 ОТРК "Искандер" ударил по 35-й отдельной бригаде морской пехоты во время награждения.
О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
