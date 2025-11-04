https://ukraina.ru/20251104/uspekhi-vs-rf-v-dnepropetrovskoy-oblasti--1071092773.html

Успехи ВС РФ в Днепропетровской области

Успехи ВС РФ в Днепропетровской области - 04.11.2025 Украина.ру

Успехи ВС РФ в Днепропетровской области

Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об успехах российских военных в Днепропетровской области

2025-11-04T08:42

2025-11-04T08:42

2025-11-04T08:42

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_079fe0275f472c8422fc412fd691eddf.jpg

🟥 С раннего утра наша авиация и артиллерия наносят удары по резервам ВСУ в районе населенного пункта Покровское. 🟥 Штурмовики и бронетехника ВС РФ громят противника на подступах к населенному пункту Андреевка.🟥 К тому же ВС РФ уничтожают личный состав ВСУ на тыловых полигонах, расположенных в Днепропетровской области.🟥 ОТРК "Искандер" ударил по 35-й отдельной бригаде морской пехоты во время награждения.О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.

россия

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины