ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ
ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ
Украинская армия зафиксировала попадания российских ракет и БПЛА в 11 локациях. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-03T11:44
2025-11-03T11:44
Ночью по объектам ВСУ было выпущено 12 ракет и 138 БПЛА , констатировали Воздушные Силы ВСУ.В украинском командовании утверждают, что удары наносились тремя "Кинжалами", четырьмя "Искандерами" и пятью ракетами С-300. Также применено 138 ударных БПЛА. "Зафиксированы попадания ракет и БПЛА в 11 локациях", - уточнили Воздушные Силы ВСУ.. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ

11:44 03.11.2025
 
Запуск новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Украинская армия зафиксировала попадания российских ракет и БПЛА в 11 локациях. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ночью по объектам ВСУ было выпущено 12 ракет и 138 БПЛА , констатировали Воздушные Силы ВСУ.
В украинском командовании утверждают, что удары наносились тремя "Кинжалами", четырьмя "Искандерами" и пятью ракетами С-300. Также применено 138 ударных БПЛА.
"Зафиксированы попадания ракет и БПЛА в 11 локациях", - уточнили Воздушные Силы ВСУ..
Ночью по объектам ВСУ было выпущено 12 ракет и 138 БПЛА
Ночью по объектам ВСУ было выпущено 12 ракет и 138 БПЛА
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
