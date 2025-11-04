https://ukraina.ru/20251104/prodleniya-ofac-dlyatsya-ne-pervye-mesyatsy--gusev-o-srokakh-prodazhi-aktivov-lukoyla-1070983095.html

"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"

"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла" - 04.11.2025 Украина.ру

"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"

Реализовать планы по продаже зарубежных активов "Лукойла" в установленный OFAC срок маловероятно, учитывая практику постоянных продлений сроков со стороны США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

2025-11-04T04:00

2025-11-04T04:00

2025-11-04T04:00

новости

украина

сша

европа

украина.ру

активы

нефть

сербия

экономика

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/15/1056386297_0:462:2819:2047_1920x0_80_0_0_8e95df9e5939a4c1bbf66a5c58e4edc8.jpg

Реализовать планы по продаже зарубежных активов "Лукойла" в установленный OFAC срок до 21 ноября представляется маловероятным, учитывая сложившуюся практику постоянных продлений таких сроков со стороны американских властей, считает эксперт.Эксперт привел конкретный пример из недавней практики: "У нас перед глазами пример с предприятием "Нефтяная индустрия Сербии" [серб. — Нафтна индустрија Србије — Ред.]. Собственно, эти продления уже длятся не первые месяцы, и, думаю, что это и дальше будет продолжаться".Гусев подчеркнул, что подобная практика стала стандартной процедурой при введении санкций. По его словам, это позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям и найти оптимальные решения в сложившейся ситуации."Поэтому и в нашем случае скорее всего продления, и достаточно долгие, будут иметь место", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251024/sanktsii-zapada-protiv-rossiyskoy-nefti-mogut-navredit-samim-ssha--eksperty-1070599124.html

украина

сша

европа

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, европа, украина.ру, активы, нефть, сербия, экономика, главное, энергетика, санкции, антироссийские санкции