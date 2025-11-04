"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"
Реализовать планы по продаже зарубежных активов "Лукойла" в установленный OFAC срок до 21 ноября представляется маловероятным, учитывая сложившуюся практику постоянных продлений таких сроков со стороны американских властей, считает эксперт.
"Я думаю, что не реально. Как показывает практика, постоянные продления OFAC продолжаются, поэтому это как первое предупреждение, а дальше, видимо, будет взаимодействие уже компаний и продление всех сроков под необходимые нужды", — заявил Гусев.
Эксперт привел конкретный пример из недавней практики: "У нас перед глазами пример с предприятием "Нефтяная индустрия Сербии" [серб. — Нафтна индустрија Србије — Ред.]. Собственно, эти продления уже длятся не первые месяцы, и, думаю, что это и дальше будет продолжаться".
Гусев подчеркнул, что подобная практика стала стандартной процедурой при введении санкций. По его словам, это позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям и найти оптимальные решения в сложившейся ситуации.
"Поэтому и в нашем случае скорее всего продления, и достаточно долгие, будут иметь место", — резюмировал собеседник издания.
