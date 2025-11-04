"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла" - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/prodleniya-ofac-dlyatsya-ne-pervye-mesyatsy--gusev-o-srokakh-prodazhi-aktivov-lukoyla-1070983095.html
"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"
"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла" - 04.11.2025 Украина.ру
"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"
Реализовать планы по продаже зарубежных активов "Лукойла" в установленный OFAC срок маловероятно, учитывая практику постоянных продлений сроков со стороны США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2025-11-04T04:00
2025-11-04T04:00
новости
украина
сша
европа
украина.ру
активы
нефть
сербия
экономика
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/15/1056386297_0:462:2819:2047_1920x0_80_0_0_8e95df9e5939a4c1bbf66a5c58e4edc8.jpg
Реализовать планы по продаже зарубежных активов "Лукойла" в установленный OFAC срок до 21 ноября представляется маловероятным, учитывая сложившуюся практику постоянных продлений таких сроков со стороны американских властей, считает эксперт.Эксперт привел конкретный пример из недавней практики: "У нас перед глазами пример с предприятием "Нефтяная индустрия Сербии" [серб. — Нафтна индустрија Србије — Ред.]. Собственно, эти продления уже длятся не первые месяцы, и, думаю, что это и дальше будет продолжаться".Гусев подчеркнул, что подобная практика стала стандартной процедурой при введении санкций. По его словам, это позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям и найти оптимальные решения в сложившейся ситуации."Поэтому и в нашем случае скорее всего продления, и достаточно долгие, будут иметь место", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251024/sanktsii-zapada-protiv-rossiyskoy-nefti-mogut-navredit-samim-ssha--eksperty-1070599124.html
украина
сша
европа
сербия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/15/1056386297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_857f2415cc8ef94beba5898cded8c030.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, европа, украина.ру, активы, нефть, сербия, экономика, главное, энергетика, санкции, антироссийские санкции
Новости, Украина, США, Европа, Украина.ру, активы, нефть, Сербия, экономика, главное, энергетика, санкции, антироссийские санкции

"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"

04:00 04.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт подготовки нефти компании "Лукойл" в районе города Покачи.
Пункт подготовки нефти компании Лукойл в районе города Покачи. - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Реализовать планы по продаже зарубежных активов "Лукойла" в установленный OFAC срок маловероятно, учитывая практику постоянных продлений сроков со стороны США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Реализовать планы по продаже зарубежных активов "Лукойла" в установленный OFAC срок до 21 ноября представляется маловероятным, учитывая сложившуюся практику постоянных продлений таких сроков со стороны американских властей, считает эксперт.
"Я думаю, что не реально. Как показывает практика, постоянные продления OFAC продолжаются, поэтому это как первое предупреждение, а дальше, видимо, будет взаимодействие уже компаний и продление всех сроков под необходимые нужды", — заявил Гусев.
Эксперт привел конкретный пример из недавней практики: "У нас перед глазами пример с предприятием "Нефтяная индустрия Сербии" [серб. — Нафтна индустрија Србије — Ред.]. Собственно, эти продления уже длятся не первые месяцы, и, думаю, что это и дальше будет продолжаться".
Гусев подчеркнул, что подобная практика стала стандартной процедурой при введении санкций. По его словам, это позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям и найти оптимальные решения в сложившейся ситуации.
"Поэтому и в нашем случае скорее всего продления, и достаточно долгие, будут иметь место", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.
Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
24 октября, 09:43
Санкции Запада против российской нефти могут навредить самим США — экспертыКак сообщает британское издание Financial Times, новые санкции США, направленные против российских нефтяных компаний, способны нанести ущерб в первую очередь самим Соединенным Штатам
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЕвропаУкраина.руактивынефтьСербияэкономикаглавноеэнергетикасанкцииантироссийские санкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе
05:53"Русские будут добивать ВСУ хоть на земле, хоть под землёй": украинские эксперты о перспективах
05:45Проект "Золотой флот": Горбачев объяснил, почему США не собираются уступать "пальму первенства"
05:30Стратегическое предполье: Евстафьев о том, почему в мире начался период силового маневрирования
05:20"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания
05:10Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"
05:00"На одном месте не засиживаемся": командир взвода рассказал про тактику борьбы с дронами-ждунами
04:54Позывной "Кедр": Попали под удар FPV-дрона, после чего наш "тяжелый" раненый выскочил из авто и побежал
04:45"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США
04:30"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада
04:15"Это обрушение рынка": Мухин раскрыл, почему Запад не рискнет конфисковать российские резервы
04:00"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"
18:56Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа
18:32Британия передала ракеты для атак на Россию, удар по построению. Итоги 3 ноября
18:08"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог
17:45ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители
17:36Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом
17:18Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
16:45ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
16:36Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
Лента новостейМолния