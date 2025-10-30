https://ukraina.ru/20251030/dmitriy-gusev-samyy-silnyy-uscherb-energetike-ukrainy-nanesli-ee-vlasti-a-ne-russkie-iskandery-1070924749.html

Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры"

Военные силы и флот РФ, Китая и Индии могут обеспечить любые товарные потоки, не обращая внимания на какие-либо санкции. И корабли смогут ходить спокойно. Главное дело — договориться о цене и об обеспечении.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.Компания "Лукойл" в связи с введением санкций в отношении нее и дочерних предприятий объявила о намерении продать свои зарубежные активы. По информации пресс-службы, на сворачивание операций с "Лукойлом" Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control — OFAC) дало срок до 21 ноября.Тем временем ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики Украины.— Дмитрий, реально ли за такой короткий срок решить вопрос продажи активов "Лукойла"?— Я думаю, что не реально. Как показывает практика, постоянные продления OFAC продолжаются, поэтому это как первое предупреждение, а дальше, видимо, будет взаимодействие уже компаний и продление всех сроков под необходимые нужды. У нас перед глазами пример с предприятием "Нефтяная индустрия Сербии" [серб. — Нафтна индустрија Србије — Ред.]. Собственно, эти продления уже длятся не первые месяцы, и, думаю, что это и дальше будет продолжаться. Поэтому и в нашем случае скорее всего продления, и достаточно долгие, будут иметь место.— Можно ли рассматривать объявление о продаже активов "Лукойл" маневром, направленным на то, чтобы "купить время" до возобновления активной фазы переговоров по Украине?— С одной стороны, можно рассчитывать на это — на время. С другой стороны, американская страна может менять свою позицию по 10 раз на дню. Мы видим господина Трампа, который сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных", потом "за белых".Поэтому, если говорить о некой покупке времени, о чем вы упомянули, да, это можно сделать, но только на два года, пока не сменится Трамп. Дальше вопрос: кто встанет на пост после него и будет ли нам легче. Ни один президент США особой любовью к России не отличался, несмотря на какие-то внешние проявления. Все они решают свои вопросы и задачи, зарабатывают деньги для своей страны. Поэтому, думаю, что можно решать вопросы одновременно, а покупка времени здесь ничего не даст.— Мы, кстати, говорили с экспертом по энергетике Константином Симоновым, который отметил, что Болгария и Румыния нацелились на кражу активов "Лукойла". Дескать, они хотят сделать так, чтобы “Лукойл” сам продал завод за 2 копейки, тем самым сделка будет якобы легальная. То есть американские санкции — это мандат Болгарии и Румынии на кражу. Что вы об этом думаете?— Вы знаете, Восточная Европа всегда отличалась особыми отношениями с Россией. С одной стороны, мы с ними всегда вроде бы как дружили, они наши близкие соседи, Болгария и Румыния являются православными странами. Но ведут они себя порой хуже даже, чем прибалтийские государства.Да, безусловно, они хотят все получать бесплатно, но даже если это произойдет, кто будет заниматься этими заводами, кто будет осуществлять поставки нефти? Боюсь, ситуация в Восточной Европе с нефтеперерабатывающими активами, с их явной "привлекательностью" может повторить ту, что получилась на Украине. Последняя до начала спецоперации обладала значительным количеством нефтеперерабатывающих заводов. Но как только предприятия уходили из рук российских собственников под тем или иным предлогом, они переставали работать.Собственно, и здесь будет та же самая картина. Потому что, конечно, любой НПЗ приносит деньги, но там необходимо работать, нужно вкладывать в завод инвестиции. Кто этим будет заниматься, особенно с учетом того, что арабов и турок [Болгария и Румыния] не особо хотят видеть в качестве акционеров, а американским компаниям вряд ли это интересно?— Теперь о ситуации в нашей экономике, которая в усиленном режиме работает из-за ведения Россией СВО. Насколько серьезный удар нефтяные санкции нанесли нам?— В классике менеджмента говорится о том, что любой кризис — это возможности, в первую очередь: мы можем посмотреть на себя, сократить затраты и так далее. Считать удары и говорить, как нам плохо, можно, конечно, но вряд ли стоит слепо надеяться на чье-то сочувствие и помощь.Поэтому следует не пропускать удары, заниматься собственной экономикой и наращивать переработку. Как отметил наш президент, хорошо иметь инвестиции за рубежом, но вкладываться нужно все-таки в Россию. Если бы деньги, вложенные в зарубежные активы, изначально были использованы для строительства новых НПЗ в РФ, значительной доли проблем мы бы сейчас не имели.— Какие еще у нас есть способы выхода из ситуации?— В целом, рынок должен находиться в балансе: если что-то где-то пропало, то что-то где-то должно появиться, чтобы уход значительной части объемов не влиял на мировую экономику. Это возможно только в случае глобального мирового финансового кризиса, до которого мы пока еще вроде как не дошли.Поэтому мы работаем и следим за происходящим, ищем альтернативные регионы поставок, и главное — формируем собственную систему торговли нефтью и нефтепродуктами; формируем собственный флот, который почему-то называют "теневым". Важно организовать свою систему, свой контур торговли энергоресурсами и в целом всей продукцией.У нас должна быть альтернатива, чтобы можно было торговать не только по британским и европейским правилам, а по нашим собственным котировкам и в нашей валюте.— Западные СМИ сообщают об отказе госкомпании Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть", "Лукойл" из-за санкций США. Насколько экономика (точнее угроза санкций экономике) может оказаться сильнее наших политических связей с Индией и КНР?— Есть экономическая целесообразность, а есть — политическая. Политика по классике жанра — это квинтэссенция экономики, но по факту получается иначе: политические решения на сегодня принимаются, не базируясь на экономическом смысле. Поэтому, безусловно, коллеги возьмут паузу на какой-то непродолжительный период, а далее поставки продолжатся.Это необходимо для того, чтобы посмотреть, как в очередной раз перенастроить данные системы и платежи, как уйти от какого-то взаимодействия. Кроме того, военные силы и флот РФ, Китая и Индии могут обеспечить любые товарные потоки, не обращая внимания на какие-либо санкции. И корабли смогут ходить спокойно. Главное дело — договориться о цене и об обеспечении.Я думаю, это произойдет, потому что каких-то альтернатив или желающих снизить цену, как это было в конце 80-х, нет. А что касается заявлений Bloomberg и Reuters, о чем вы упомянули — они подсвечивают то, что интересно правящему классу на Западе. Соответственно, делают акценты там, где их на самом деле нет.— Виктор Орбан собирается обсудить санкции США против РФ на встрече с Трампом в Вашингтоне. В чем интерес Венгрии на этом поле сейчас?— В целом Венгрия совместно со Словакией и частично с Сербией формирует некий отдельный блок, который говорит о том, что современная политика Евросоюза не вполне адекватна и устраивает не все государства.Другой вопрос, насколько Орбан в принципе уполномочен говорить о санкциях против России, и будут ли его слушать. Он может заявлять только о себе и о разумности поведения ЕС (которой вряд ли мы можем ожидать). Поэтому Орбан, безусловно, отметит, что существование Венгрии зависит в том числе от энергоресурсов из России. Но он все-таки будет защищать свою позицию.Да, финно-угорская группа в России немаленькая, но и венгры — самостоятельная нация, которая заботится в первую очередь о своих интересах. Орбан выглядит чуть ли не самым адекватным политиком Европы, но его полномочий и возможностей на сегодня не хватает на то, чтобы полностью поменять всю политику ЕС.Для нас же каждый союзник — как дополнительный патрон в обойме создания альтернативного западному мирового устройства.— А как вы относитесь к действиям Трампа, в том числе к его давлению на энергетический сектор России, особенно на фоне развития переговорного процесса по Украине?— Видимо, во-первых, он чувствует слабость своей позиции. Второй момент — не забывайте, что позиция Трампа первоочередно заточена на американских избирателей, которым нужно показать силу. Поэтому он пытается выступать как миротворец, вводит различные ограничения против Китая, и так далее. То есть он постоянно соблюдает баланс между разумностью поведения и необходимостью поддержки внутри. Трамп прекрасно понимает, что если станет вести себя положительно по отношению к России, то и избиратель его не поймет, и те же демократы сразу выскочат с лозунгами "Трамп пророссийский", "Трамп — человек Путина", и так далее. С другой стороны, Трамп действует в стиле шаг вперед, два назад, не боится делать яркие заявления и после откатывать решения назад. А наша цель, повторюсь, добиваться своего контура торговли и решать задачи, поставленные в рамках ведения специальной военной операции. Все остальные проблемы будем решать по мере поступления.— Так вроде решаем… Согласно сводкам, Россия вывела из строя до 60% объектов газовой инфраструктуры на Украине. Но вопрос в том, насколько вообще отрасль там работала. То есть насколько серьезный урон мы нанесли нашему противнику этим?— Я, как уже говорил вам в интервью, придерживаюсь мнения, что большего урона ТЭК, чем сами украинцы и их правительство, не нанес никто. Причем, это было еще до начала спецоперации. Большая часть заводов, за исключением Кременчуга, стояли. Газовые объекты — вы сами видели ситуацию.То есть все функционирование украинского ТЭК существовало на одном: на договоренностях с РФ о том, что цены на топливо будут ниже, чем мировые. Как только эти договоренности перестали работать, все остальное проржавело и начало умирать само. А в рамках мировых цен на топливо не думаю, что экономика и граждане Северного Черноморья смогут выжить или существовать.Поэтому, да, безусловно, удары армии России по основным ключевым энергетическим объектам Украины ухудшают взаимодействие, и даже если у них появятся деньги, они уже какие-то объемы не смогут купить. Но, повторюсь, позиция руководства Украины и его отношение к ТЭК нанесли гораздо больший ущерб, нежели наши "Искандеры".— Переживет ли Украина зиму?— А почему нет — проживут. В конце концов, дрова никто не отменял, тем более это экологичный вид топлива. Собственно, сто лет назад на этих территориях жили и без газа, и без бензина. Другой вопрос — как Украина переживет зиму и что будет с ее экономикой, производством и социальной инфраструктурой. То есть речь целесообразно вести о качестве жизни простого украинца этой зимой.Однако есть мнение, что мирный договор не за горами, и Будапештский меморандум всё же будет составлен. При этом к тому времени ситуация изменится настолько, что Трампу останется только принять ее к сведению и подмахнуть свою витиеватую подпись. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих".

