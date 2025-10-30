https://ukraina.ru/20251030/dmitriy-vydrin-sudba-politicheskoy-evropy-vklyuchaya-ukrainu-v-itoge-svedetsya-k-dialogu-na-dvoikh-1070882030.html

Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих"

Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих"

Будапештский меморандум всё же будет составлен. Но к этому времени ситуация изменится настолько, что Трампу останется только принять ее к сведению и подмахнуть свою витиеватую подпись.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Пусане 30 октября, где обсудят двусторонние отношения и "вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщил 29 октября МИД Китая.— Дмитрий Игнатьевич, Зеленский требует от Запада дальнейшего давления на Россию через санкции, при этом торгуется по месту возможного проведения трехсторонней встречи по Украине с участием Киева, Москвы и Вашингтона, хотя ее пока никто не объявлял. Какие тенденции сейчас прослеживаются внутри Украины и на внешнеполитическом треке страны?— Много раз говорил, что специально и отдельно не анализирую украинскую позицию. Если ранее она по отношению к европейскому Западу (а я разделяю европейский и американский Запад) описывалась аллегорией "хвост виляет собакой", то теперь многое изменилось. Скорее это конфигурация "змея, кусающая себя за хвост".Именно Старый Свет впился в себя самого, думая, что это отдельная Украина. Он под различными предлогами тормозит ее членство в ЕС, не понимая, что они фактически уже срослись, не взирая на формальности. Это подтверждает сама "мать кобра" Урсула фон дер Ляйен, говоря о том, что ЕС вошел во все поры Незалежной. То есть его "яд" впрыснут не в чужой организм, а общую кровеносную систему.Американцы об этом начали догадываться, поэтому потихоньку отгребают от лишних проблем и токсичных активов. Не удивлюсь, если даже выйдут из НАТО. Поэтому чураются любых встреч "на троих". Любимая фраза Трампа: "для танго нужны двое".Соответственно, судьба политической Европы, включая Украину, рано или поздно сведется к диалогу "на двоих" — России и Штатов. И никакие и ничьи требования не помогут. "Торг здесь не уместен".— Есть версия, что своей неопределенной позицией по встрече в Будапеште Трамп дает возможность России решить ключевые задачи на фронте. Как вы относитесь к такому мнению?— Трамп дает? Вы серьезно? Это все равно, что сказать "Трамп поет". Совсем не его жанр. Я никогда не слышал, чтобы он кому-то что-то "давал" в позитивном смысле. У него, по-моему, этого слова нет даже в лексиконе.Тем более Трамп ничего не собирается "давать" России. Он, как Мичурин у природы, стремиться взять у окружающих всё — всё возможное и невозможное. У России мечтает взять передышку.Главный ковбой действительно работает, как ломовая лошадь. Один из его любимых фильмов — лента режиссера Сидни Поллака про то, что делают с "загнанными лошадьми". Не его сюжет.Возможно поэтому и родился проект Будапешта. Да, город прекрасен. Да, Орбан согласен. К тому же в самом центре, рядом с университетом есть маленькое уютное кафе, посвященное памяти великого охальника и пацифиста — американского писателя Чарльза Буковски. Там бы собраться...Но весьма сложна логистика. У России пока нет общей границы с Венгрией. Поляки грозятся сбить русский самолет. Болгары, как случалось, могут впасть в блудняк. Черногорцы даже патриарха своего не всегда слушают… Как добираться?Ясно, что наш президент, как всегда, найдет и вход, и выход из ситуации. Но нужно время. Для Трампа это передышка. Можно заняться пошлинами Китаю, шатдауном или ремонтом восточного крыла Белого дома. Поэтому еще и тянет со встречей.Думаю, что новый Будапештский меморандум всё же будет составлен. Но к этому времени ситуация изменится настолько, что Трампу останется только принять ее к сведению и подмахнуть свою витиеватую подпись.— Трамп заявил, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как "небольшой конфликт". То есть он и на нас может сбросить бомбы и потом как ни в чем небывало заявить, что ничего особенного не произошло? Неужели сегодня в мире политиков слова ничего не значат, что можно вот так просто говорить о таких вещах?— Я бы воспринимал слова Трампа не как позицию политика, а как заявление, сделанное в духе мышления бизнесмена. Это серьезные политики относятся к истории серьезно. А для бизнесмена прошлое — перевернутая и забытая страница. Кредиты и банкротства, потери и прибыли — факультет ненужных вещей.Они [бизнесмены] стараются вычеркнуть из памяти и хорошее, и плохое, чтобы сосредоточится на актуальных и будущих сделках. Отсюда и их любимая присказка: "Не спрашивайте у бизнесмена, как он заработал свой первый миллион." А бессмысленно спрашивать — тот не помнит.Если суммировать сказанное, получается формула: политик боится прошлого, бизнесмен — будущего. А Трамп по жизненному опыту и архетипу скорее второй, нежели первый. Поэтому он пренебрежительно комментирует бывшие ядерные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, но почтительно замолкает, когда слышит о нашем "Буревестнике".Соответственно, мой совет нашим переговорщикам: пугайте политических оппонентов типа Макрона их прошлым; а любителей сделок типа Трампа — их будущим. И ничего не бойтесь сами!— Венгрия стремится создать новый антиукраинский альянс в ЕС с Чехией и Словакией, заявил представитель премьер-министра Виктора Орбана изданию Politico. Также венгр собрался обсудить санкции США против РФ на встрече с Трампом в Вашингтоне. Орбан всегда довольно активен на внешнеполитической арене. В чем сейчас его интерес: экономика или политика?— Виктор Орбан — один из самых интересных нынешних европейских игроков. Посчастливилось познакомиться с ним лично. Он излучает энергию, напор и самодостаточность. Глядя на него, вспоминаешь пословицу о том, что "мадьяр рождается с ножом в зубах".Как ученик великого венгерского философа Иштвана Бибо, он к тому же невероятно предусмотрителен. Наверное уже почувствовал плачевное будущее Евросоюза и упорно строит новую конфигурацию Восточной Европы. Наследие Бибо подсказывает ему, что Западную часть Старого Света уже не спасти — во многих смыслах. Но вот Восточная имеет шанс на будущее в определенном смысле.Некоторые европейцы относятся к инициативе Орбана крайне легкомысленно. Мол, такой себе союз вина, пива и сливовицы. (Хотя это не худший коктейль.) Другие, расцениваю это как фантомные боли по почившей Австро-Венгрии.Я лично, вижу здесь приличные перспективы. Когда Европу накроет большой Хаос, Восточно-Европейский субрегион станет неким островом стабильности. Не исключаю, что в новую вероятную конфедерацию войдет и Сербия с Черногорией. Венгерская нефтегазовая компания "МОЛ" над этим уже работает.Помните морячка из шутки, который просил: "Сара, плюнь мне на грудь. Не могу быть без моря!" Венгрия тоже не может без моря, и она его получит. Это ее сакральный интерес — и политический, и экономический. А интересы Орбана — редкий в Европе случай — совпадают с интересами его страны.— И, конечно, вопрос про Китай и Индию. Выдержат ли они "нефтяное давление" США и как будут вести себя в отношении России?— В Штатах еще не прошла линька. Они пока не выползли из старой шкурки постмодернизма. То есть там до сих пор важно не то что делают, а что говорят.Говорят, например (с явной иронией), лидеры Китая и Индии о том, что ограничат или прекратят сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, и американским начальникам уже хорошо. А что происходит в реальности им почти не интересно.Видимо, слышали китайцы и индусы старый скабрезный анекдот, который заканчивается словами: " …и вы говорите". Уверен, что и на предстоящей "великолепной встрече" с Трампом в Южной Корее немногословный Си Цзиньпин будет придерживаться именно этой модели разговора.Кстати, Трамп на следующей неделе собирает у себя всех лидеров Центральной Азии. Наши эксперты уже с обидой это прокомментировали. Мол, американский президент решил ШОС переселить в Вашингтон, а её представители не прибыть по свистку не могут. По крайней мере, пока в Штатах работает долларовый печатный станок.Я бы им тоже посоветовал громко и сразу соглашаться со всеми предложениями хозяина станка. Но про себя в полголоса добавлять: "Но есть нюансы." И деньги привезете (или их обещания), и делать ничего не надо будет.Короче, одни разговоры…О том, собирается ли Трамп восстановить военное присутствие США в Центральной Азии или его больше интересуют логистические маршруты в этом регионе, в интервью Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине.

