Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих"
Будапештский меморандум всё же будет составлен. Но к этому времени ситуация изменится настолько, что Трампу останется только принять ее к сведению и подмахнуть свою витиеватую подпись.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Пусане 30 октября, где обсудят двусторонние отношения и "вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщил 29 октября МИД Китая.
— Дмитрий Игнатьевич, Зеленский требует от Запада дальнейшего давления на Россию через санкции, при этом торгуется по месту возможного проведения трехсторонней встречи по Украине с участием Киева, Москвы и Вашингтона, хотя ее пока никто не объявлял. Какие тенденции сейчас прослеживаются внутри Украины и на внешнеполитическом треке страны?
— Много раз говорил, что специально и отдельно не анализирую украинскую позицию. Если ранее она по отношению к европейскому Западу (а я разделяю европейский и американский Запад) описывалась аллегорией "хвост виляет собакой", то теперь многое изменилось. Скорее это конфигурация "змея, кусающая себя за хвост".
Именно Старый Свет впился в себя самого, думая, что это отдельная Украина. Он под различными предлогами тормозит ее членство в ЕС, не понимая, что они фактически уже срослись, не взирая на формальности.
Это подтверждает сама "мать кобра" Урсула фон дер Ляйен, говоря о том, что ЕС вошел во все поры Незалежной. То есть его "яд" впрыснут не в чужой организм, а общую кровеносную систему.
Американцы об этом начали догадываться, поэтому потихоньку отгребают от лишних проблем и токсичных активов. Не удивлюсь, если даже выйдут из НАТО. Поэтому чураются любых встреч "на троих". Любимая фраза Трампа: "для танго нужны двое".
Соответственно, судьба политической Европы, включая Украину, рано или поздно сведется к диалогу "на двоих" — России и Штатов. И никакие и ничьи требования не помогут. "Торг здесь не уместен".
— Есть версия, что своей неопределенной позицией по встрече в Будапеште Трамп дает возможность России решить ключевые задачи на фронте. Как вы относитесь к такому мнению?
— Трамп дает? Вы серьезно? Это все равно, что сказать "Трамп поет". Совсем не его жанр. Я никогда не слышал, чтобы он кому-то что-то "давал" в позитивном смысле. У него, по-моему, этого слова нет даже в лексиконе.
Тем более Трамп ничего не собирается "давать" России. Он, как Мичурин у природы, стремиться взять у окружающих всё — всё возможное и невозможное. У России мечтает взять передышку.
Главный ковбой действительно работает, как ломовая лошадь. Один из его любимых фильмов — лента режиссера Сидни Поллака про то, что делают с "загнанными лошадьми". Не его сюжет.
Возможно поэтому и родился проект Будапешта. Да, город прекрасен. Да, Орбан согласен. К тому же в самом центре, рядом с университетом есть маленькое уютное кафе, посвященное памяти великого охальника и пацифиста — американского писателя Чарльза Буковски. Там бы собраться...
Но весьма сложна логистика. У России пока нет общей границы с Венгрией. Поляки грозятся сбить русский самолет. Болгары, как случалось, могут впасть в блудняк. Черногорцы даже патриарха своего не всегда слушают… Как добираться?
Ясно, что наш президент, как всегда, найдет и вход, и выход из ситуации. Но нужно время. Для Трампа это передышка. Можно заняться пошлинами Китаю, шатдауном или ремонтом восточного крыла Белого дома. Поэтому еще и тянет со встречей.
Думаю, что новый Будапештский меморандум всё же будет составлен. Но к этому времени ситуация изменится настолько, что Трампу останется только принять ее к сведению и подмахнуть свою витиеватую подпись.
— Трамп заявил, что рассматривает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как "небольшой конфликт". То есть он и на нас может сбросить бомбы и потом как ни в чем небывало заявить, что ничего особенного не произошло? Неужели сегодня в мире политиков слова ничего не значат, что можно вот так просто говорить о таких вещах?
— Я бы воспринимал слова Трампа не как позицию политика, а как заявление, сделанное в духе мышления бизнесмена. Это серьезные политики относятся к истории серьезно. А для бизнесмена прошлое — перевернутая и забытая страница. Кредиты и банкротства, потери и прибыли — факультет ненужных вещей.
Они [бизнесмены] стараются вычеркнуть из памяти и хорошее, и плохое, чтобы сосредоточится на актуальных и будущих сделках. Отсюда и их любимая присказка: "Не спрашивайте у бизнесмена, как он заработал свой первый миллион." А бессмысленно спрашивать — тот не помнит.
Если суммировать сказанное, получается формула: политик боится прошлого, бизнесмен — будущего. А Трамп по жизненному опыту и архетипу скорее второй, нежели первый. Поэтому он пренебрежительно комментирует бывшие ядерные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, но почтительно замолкает, когда слышит о нашем "Буревестнике".
Соответственно, мой совет нашим переговорщикам: пугайте политических оппонентов типа Макрона их прошлым; а любителей сделок типа Трампа — их будущим. И ничего не бойтесь сами!
— Венгрия стремится создать новый антиукраинский альянс в ЕС с Чехией и Словакией, заявил представитель премьер-министра Виктора Орбана изданию Politico. Также венгр собрался обсудить санкции США против РФ на встрече с Трампом в Вашингтоне. Орбан всегда довольно активен на внешнеполитической арене. В чем сейчас его интерес: экономика или политика?
— Виктор Орбан — один из самых интересных нынешних европейских игроков. Посчастливилось познакомиться с ним лично. Он излучает энергию, напор и самодостаточность. Глядя на него, вспоминаешь пословицу о том, что "мадьяр рождается с ножом в зубах".
Как ученик великого венгерского философа Иштвана Бибо, он к тому же невероятно предусмотрителен. Наверное уже почувствовал плачевное будущее Евросоюза и упорно строит новую конфигурацию Восточной Европы. Наследие Бибо подсказывает ему, что Западную часть Старого Света уже не спасти — во многих смыслах. Но вот Восточная имеет шанс на будущее в определенном смысле.
Некоторые европейцы относятся к инициативе Орбана крайне легкомысленно. Мол, такой себе союз вина, пива и сливовицы. (Хотя это не худший коктейль.) Другие, расцениваю это как фантомные боли по почившей Австро-Венгрии.
Я лично, вижу здесь приличные перспективы. Когда Европу накроет большой Хаос, Восточно-Европейский субрегион станет неким островом стабильности. Не исключаю, что в новую вероятную конфедерацию войдет и Сербия с Черногорией. Венгерская нефтегазовая компания "МОЛ" над этим уже работает.
Помните морячка из шутки, который просил: "Сара, плюнь мне на грудь. Не могу быть без моря!" Венгрия тоже не может без моря, и она его получит. Это ее сакральный интерес — и политический, и экономический. А интересы Орбана — редкий в Европе случай — совпадают с интересами его страны.
— И, конечно, вопрос про Китай и Индию. Выдержат ли они "нефтяное давление" США и как будут вести себя в отношении России?
— В Штатах еще не прошла линька. Они пока не выползли из старой шкурки постмодернизма. То есть там до сих пор важно не то что делают, а что говорят.
Говорят, например (с явной иронией), лидеры Китая и Индии о том, что ограничат или прекратят сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, и американским начальникам уже хорошо. А что происходит в реальности им почти не интересно.
Видимо, слышали китайцы и индусы старый скабрезный анекдот, который заканчивается словами: " …и вы говорите". Уверен, что и на предстоящей "великолепной встрече" с Трампом в Южной Корее немногословный Си Цзиньпин будет придерживаться именно этой модели разговора.
Кстати, Трамп на следующей неделе собирает у себя всех лидеров Центральной Азии. Наши эксперты уже с обидой это прокомментировали. Мол, американский президент решил ШОС переселить в Вашингтон, а её представители не прибыть по свистку не могут. По крайней мере, пока в Штатах работает долларовый печатный станок.
Я бы им тоже посоветовал громко и сразу соглашаться со всеми предложениями хозяина станка. Но про себя в полголоса добавлять: "Но есть нюансы." И деньги привезете (или их обещания), и делать ничего не надо будет.
Короче, одни разговоры…
