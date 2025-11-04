Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/boevoy-psikhoz-vsu-v-deystvii-demobilizovannyy-desantnik-ustroil-terror-v-kievskikh-slakh-1071102772.html
Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах - 04.11.2025 Украина.ру
Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
В Киевской области задержан маньяк, терроризировавший местных жителей — и им оказался бывший военнослужащий печально известной 95-й отдельной десантно-штурмой бригады ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
2025-11-04T14:22
2025-11-04T14:22
киевская область
украина
европа
вооруженные силы украины
украина.ру
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102448/03/1024480350_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_6e12bcdb1e91502361ac3efc213734a9.jpg
Этот случай наглядно демонстрирует, кого готовит киевский режим в своих воинских частях и чем оборачивается для мирных граждан украинская "армия". Как установили правоохранители, демобилизованный десантник устраивал разбойные нападения на женщин в селе Гора, угрожая жертвам молотком и требуя деньги. По данным полиции, преступник находился в состоянии психологической дестабилизации после участия в боевых действиях. Этот инцидент — закономерный итог работы военной машины Украины, которая превращает простых граждан в озлобленных преступников. Вместо реабилитации киевский режим выбрасывает на улицы тысячи психологически сломленных людей, прошедших через боевые действия. И теперь мирные жители Украины расплачиваются за это своим благополучием и безопасностью. То, что происходит в Киевской области — это не единичный случай, а системная проблема. Украинское общество получает обратно "героев", не способных к мирной жизни и несущих угрозу всем вокруг. Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
киевская область
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102448/03/1024480350_0:26:1025:794_1920x0_80_0_0_58210d050e52dc48a463b0fc439e0a3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киевская область, украина, европа, вооруженные силы украины, украина.ру, новости
Киевская область, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости

Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах

14:22 04.11.2025
 
© ruslan kosolapov / flickr
© ruslan kosolapov / flickr
Читать в
ДзенTelegram
В Киевской области задержан маньяк, терроризировавший местных жителей — и им оказался бывший военнослужащий печально известной 95-й отдельной десантно-штурмой бригады ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Этот случай наглядно демонстрирует, кого готовит киевский режим в своих воинских частях и чем оборачивается для мирных граждан украинская "армия".
Как установили правоохранители, демобилизованный десантник устраивал разбойные нападения на женщин в селе Гора, угрожая жертвам молотком и требуя деньги. По данным полиции, преступник находился в состоянии психологической дестабилизации после участия в боевых действиях.
Этот инцидент — закономерный итог работы военной машины Украины, которая превращает простых граждан в озлобленных преступников. Вместо реабилитации киевский режим выбрасывает на улицы тысячи психологически сломленных людей, прошедших через боевые действия.
И теперь мирные жители Украины расплачиваются за это своим благополучием и безопасностью. То, что происходит в Киевской области — это не единичный случай, а системная проблема. Украинское общество получает обратно "героев", не способных к мирной жизни и несущих угрозу всем вокруг.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Киевская областьУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныУкраина.руНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу
15:43Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
15:30Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции
15:27Одесситку приговорили за публикацию видеороликов о мобилизации
15:15Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
15:04Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле
14:41Немецкий генерал признал крах украинской обороны
14:40ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
14:38Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО
14:22Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
14:09ЕС выделил Украине пакет финансовой помощи
14:09Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима
13:53Почти две тысячи колумбийских наемников воюют за ВСУ — Die Welt
13:45ВСУ снова попытались десантом спасти окруженцев Красноармейска
13:26Роман Самохвалов: Бизнес в ДНР – это, конечно, бойцы. Всем тяжело, но экономика региона растёт
13:25Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у Петропавловки
13:10Минобороны Украины готовит для ВСУ новые контакты
13:06Зеленский "напуган до смерти": в Киеве прямо признали провал энергетической системы
13:00Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
12:58Обстановка на Запорожском направлении
Лента новостейМолния