https://ukraina.ru/20251104/boevoy-psikhoz-vsu-v-deystvii-demobilizovannyy-desantnik-ustroil-terror-v-kievskikh-slakh-1071102772.html

Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах

Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах - 04.11.2025 Украина.ру

Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах

В Киевской области задержан маньяк, терроризировавший местных жителей — и им оказался бывший военнослужащий печально известной 95-й отдельной десантно-штурмой бригады ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

2025-11-04T14:22

2025-11-04T14:22

2025-11-04T14:22

киевская область

украина

европа

вооруженные силы украины

украина.ру

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102448/03/1024480350_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_6e12bcdb1e91502361ac3efc213734a9.jpg

Этот случай наглядно демонстрирует, кого готовит киевский режим в своих воинских частях и чем оборачивается для мирных граждан украинская "армия". Как установили правоохранители, демобилизованный десантник устраивал разбойные нападения на женщин в селе Гора, угрожая жертвам молотком и требуя деньги. По данным полиции, преступник находился в состоянии психологической дестабилизации после участия в боевых действиях. Этот инцидент — закономерный итог работы военной машины Украины, которая превращает простых граждан в озлобленных преступников. Вместо реабилитации киевский режим выбрасывает на улицы тысячи психологически сломленных людей, прошедших через боевые действия. И теперь мирные жители Украины расплачиваются за это своим благополучием и безопасностью. То, что происходит в Киевской области — это не единичный случай, а системная проблема. Украинское общество получает обратно "героев", не способных к мирной жизни и несущих угрозу всем вокруг. Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру

киевская область

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киевская область, украина, европа, вооруженные силы украины, украина.ру, новости