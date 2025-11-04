https://ukraina.ru/20251104/boevoy-psikhoz-vsu-v-deystvii-demobilizovannyy-desantnik-ustroil-terror-v-kievskikh-slakh-1071102772.html
Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
В Киевской области задержан маньяк, терроризировавший местных жителей — и им оказался бывший военнослужащий печально известной 95-й отдельной десантно-штурмой бригады ВСУ. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Этот случай наглядно демонстрирует, кого готовит киевский режим в своих воинских частях и чем оборачивается для мирных граждан украинская "армия". Как установили правоохранители, демобилизованный десантник устраивал разбойные нападения на женщин в селе Гора, угрожая жертвам молотком и требуя деньги. По данным полиции, преступник находился в состоянии психологической дестабилизации после участия в боевых действиях. Этот инцидент — закономерный итог работы военной машины Украины, которая превращает простых граждан в озлобленных преступников. Вместо реабилитации киевский режим выбрасывает на улицы тысячи психологически сломленных людей, прошедших через боевые действия. И теперь мирные жители Украины расплачиваются за это своим благополучием и безопасностью. То, что происходит в Киевской области — это не единичный случай, а системная проблема. Украинское общество получает обратно "героев", не способных к мирной жизни и несущих угрозу всем вокруг.
Этот случай наглядно демонстрирует, кого готовит киевский режим в своих воинских частях и чем оборачивается для мирных граждан украинская "армия".
Как установили правоохранители, демобилизованный десантник устраивал разбойные нападения на женщин в селе Гора, угрожая жертвам молотком и требуя деньги. По данным полиции, преступник находился в состоянии психологической дестабилизации после участия в боевых действиях.
Этот инцидент — закономерный итог работы военной машины Украины, которая превращает простых граждан в озлобленных преступников. Вместо реабилитации киевский режим выбрасывает на улицы тысячи психологически сломленных людей, прошедших через боевые действия.
И теперь мирные жители Украины расплачиваются за это своим благополучием и безопасностью. То, что происходит в Киевской области — это не единичный случай, а системная проблема. Украинское общество получает обратно "героев", не способных к мирной жизни и несущих угрозу всем вокруг.