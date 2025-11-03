https://ukraina.ru/20251103/tramp-nazval-novyy-srok-uregulirovaniya-konflikta-na-ukraine-1071078203.html
Трамп назвал новый срок урегулирования конфликта на Украине
Трамп назвал новый срок урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп уверен в возможности урегулировать украинскую проблему за пару месяцев. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
2025-11-03T10:27
Трамп назвал новый срок урегулирования вооружённого конфликта на Украине 31 октября в интервью корреспонденту телеканала. Они начали с обсуждения недавней встречи президента США с председателем КНР Си Цзиньпином, затронув также проблему конфликта на Украине. Президент США заявил, что происходящее сейчас - "это война между Россией и Украиной". Трамп надеялся, что решение этой проблемы "будет самым лёгким, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным". Трамп традиционно напомнил об ответственности предыдущей администрации Белого дома за конфликт с Россией, получивший продолжение в военном конфликте на украинском поле."Джо Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов, включая огромное количество оружия, колоссальное количество, что позволило им воевать, потому что мы производим лучшее оружие в мире. Знаете, я перестроил нашу армию во время своего первого срока. Они использовали много этого оружия в той войне", - сказал Трамп.Он снова подчеркнул, что "это была война Джо Байдена, а не моя". "Я унаследовал эту глупую войну. Этой войны не должно было быть. Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом. И, кстати, четыре года этого не было. Не было даже сомнений, - заявил Трамп. - Потом выборы были сфальсифицированы и украдены, и вдруг вы видите, как они выстраиваются в очередь. А теперь я возвращаюсь и собираюсь решить и эту проблему".Говоря о сроках решения, президент США выразил уверенность, что этого возможно добиться за пару месяцев."Думаю, мы этого добьёмся, да", — сказал Трамп.До избрания президентом, в 2024 году Трамп утверждал, что способен урегулировать вооружённый конфликт на Украине за сутки. После избрания, в начале 2025 года, он отвёл себе на это 100 дней, затем - полгода. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
