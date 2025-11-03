https://ukraina.ru/20251103/segodnya-za-zelenykh-poslezavtra-za-krasnykh-ekspert-o-nestabilnosti--politiki-trampa-1070981282.html

Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа

Объявление о продаже активов "Лукойла" можно рассматривать как тактический маневр для получения временной передышки. В условиях непредсказуемой политики США это не принесет существенных преимуществ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:72:1073:675_1920x0_80_0_0_5826b1f5f70024e0102b1867617b5d7a.jpg

Эксперт проиллюстрировал свою мысль на примере американского президента: "Мы видим господина Трампа, который сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных", потом "за белых"".Гусев добавил, что подобная непредсказуемость американской политики создает дополнительные сложности для долгосрочного планирования. Он отметил, что рассчитывать на стабильность в отношениях с Вашингтоном в текущих условиях России не приходится."Поэтому, думаю, что можно решать вопросы одновременно, а покупка времени здесь ничего не даст", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.

