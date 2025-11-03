Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/segodnya-za-zelenykh-poslezavtra-za-krasnykh-ekspert-o-nestabilnosti--politiki-trampa-1070981282.html
Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа
Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа - 03.11.2025 Украина.ру
Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа
Объявление о продаже активов "Лукойла" можно рассматривать как тактический маневр для получения временной передышки. В условиях непредсказуемой политики США это не принесет существенных преимуществ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2025-11-03T05:30
2025-11-03T05:30
новости
европа
украина
сша
дональд трамп
алексей мухин
украина.ру
нефть
геополитика
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:72:1073:675_1920x0_80_0_0_5826b1f5f70024e0102b1867617b5d7a.jpg
Эксперт проиллюстрировал свою мысль на примере американского президента: "Мы видим господина Трампа, который сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных", потом "за белых"".Гусев добавил, что подобная непредсказуемость американской политики создает дополнительные сложности для долгосрочного планирования. Он отметил, что рассчитывать на стабильность в отношениях с Вашингтоном в текущих условиях России не приходится."Поэтому, думаю, что можно решать вопросы одновременно, а покупка времени здесь ничего не даст", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251028/energeticheskie-voyny-sanktsii-ssha-protiv-5-mirovoy-nefti-i-zagadochnye-vzryvy-na-npz-v-rumynii-i-1070773387.html
европа
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:0:1073:804_1920x0_80_0_0_f39568086efe52fe60b01573c090c61e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, сша, дональд трамп, алексей мухин, украина.ру, нефть, геополитика, международные отношения, международная политика, активы, главные новости
Новости, Европа, Украина, США, Дональд Трамп, Алексей Мухин, Украина.ру, нефть, геополитика, международные отношения, Международная политика, активы, Главные новости

Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа

05:30 03.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Объявление о продаже активов "Лукойла" можно рассматривать как тактический маневр для получения временной передышки. В условиях непредсказуемой политики США это не принесет существенных преимуществ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
"С одной стороны, можно рассчитывать на это — на время. С другой стороны, американская страна может менять свою позицию по 10 раз на дню", — отметил Гусев.
Эксперт проиллюстрировал свою мысль на примере американского президента: "Мы видим господина Трампа, который сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных", потом "за белых"".
Гусев добавил, что подобная непредсказуемость американской политики создает дополнительные сложности для долгосрочного планирования. Он отметил, что рассчитывать на стабильность в отношениях с Вашингтоном в текущих условиях России не приходится.
"Поэтому, думаю, что можно решать вопросы одновременно, а покупка времени здесь ничего не даст", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.
Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
Энергетические войны - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
28 октября, 06:31
Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и ВенгрииНа долю Роснефти и ЛУКОЙЛа, попавших под санкции США, приходится около 5% мировой добычи сырой нефти, что составляет порядка 5,3 млн баррелей в сутки. При этом около 3,5 млн из них идут на экспорт.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаСШАДональд ТрампАлексей МухинУкраина.рунефтьгеополитикамеждународные отношенияМеждународная политикаактивыГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией
06:11"Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
05:55Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского
05:50Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
05:40Молодым — бежать, остальным — прятаться: политолог о перспективах мобилизации на Украине
05:30Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа
05:15Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз
05:00Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ
04:45"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами
04:30Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов
04:15"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА
04:00Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"
18:00"Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября
17:06Раскулаченный олигарх. Где сейчас на самом деле находится Игорь Коломойский*
16:00Между первой и второй перерывчик небольшой. 70 лет назад началась Вторая Индокитайская война
15:58ВС РФ вернули контроль на Красно-Лиманском направлении
15:50Группировка "Восток" наращивает давление на Южно-Донецком направлении
15:39Пропали бойцы 125-й мехбригады ВСУ. Новости к этому часу
15:33На Украине массово закрываются аптеки
15:28Октябрь стал рекордным месяцем для армии России по продвижению
Лента новостейМолния