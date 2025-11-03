Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Объявление о продаже активов "Лукойла" можно рассматривать как тактический маневр для получения временной передышки. В условиях непредсказуемой политики США это не принесет существенных преимуществ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
"С одной стороны, можно рассчитывать на это — на время. С другой стороны, американская страна может менять свою позицию по 10 раз на дню", — отметил Гусев.
Эксперт проиллюстрировал свою мысль на примере американского президента: "Мы видим господина Трампа, который сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных", потом "за белых"".
Гусев добавил, что подобная непредсказуемость американской политики создает дополнительные сложности для долгосрочного планирования. Он отметил, что рассчитывать на стабильность в отношениях с Вашингтоном в текущих условиях России не приходится.
"Поэтому, думаю, что можно решать вопросы одновременно, а покупка времени здесь ничего не даст", — заключил собеседник издания.
