https://ukraina.ru/20251103/poltrilliona-evro-peredal-zapad-banderovskoy-klike-s-2022-goda-no-eto-im-ne-pomozhet---medvedev-1071081315.html

Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев

Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев - 03.11.2025 Украина.ру

Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев

С наступающим Днем российского единства поздравил сограждан зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своём поздравлении 3 ноября он также рассмотрел проблемы Запада в украинской авантюре.

2025-11-03T12:17

2025-11-03T12:17

2025-11-03T12:17

новости

запад

украина

россия

нато

совбез

дмитрий медведев

финансирование

финансовая помощь

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062832247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66fa73be1cac851001fd604574f2d6b8.jpg

"Полтриллиона евро Именно столько передал запад бандеровской клике начиная с 2022 года", - констатировал Медведев.Рассуждая на тему этой суммы, Медведев отметил два подхода. "С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно", - заметил он.По его мнению, даже с учетом дикого воровства бандеровского режима эта сумма выглядит как "безобразно, закритично много". "На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", - считает Медведев. В то же время, продолжил он, потраченное Западом на Украину иначе выглядит в сравнении с потраченным на военную авантюру НАТО в Афганистане. "А с другой … несокрушимо свободный Пиндостан за период с 2001 по 2021 спалил в Афгане 2,3 трлн долларов для того, чтобы передать власть от талибов талибам. К чему я? А вот к чему - чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию", - заявил Медведев. Он уверен, что "все случится, как у США в Афганистане". "Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли, - заявил зампред российского Совбеза. - С наступающим Днем российского единства!"Тем временем стало известно, что МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

запад

украина

россия

афганистан

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, россия, нато, совбез, дмитрий медведев, финансирование, финансовая помощь, военная помощь украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, постсоветское пространство, афганистан, сша, армия сша, "талибан", талибы, ес, украина-ес, война, война на украине