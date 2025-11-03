Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев - 03.11.2025 Украина.ру
Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев
Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев
С наступающим Днем российского единства поздравил сограждан зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своём поздравлении 3 ноября он также рассмотрел проблемы Запада в украинской авантюре.
2025-11-03T12:17
2025-11-03T12:17
"Полтриллиона евро Именно столько передал запад бандеровской клике начиная с 2022 года", - констатировал Медведев.Рассуждая на тему этой суммы, Медведев отметил два подхода. "С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно", - заметил он.По его мнению, даже с учетом дикого воровства бандеровского режима эта сумма выглядит как "безобразно, закритично много". "На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", - считает Медведев. В то же время, продолжил он, потраченное Западом на Украину иначе выглядит в сравнении с потраченным на военную авантюру НАТО в Афганистане. "А с другой … несокрушимо свободный Пиндостан за период с 2001 по 2021 спалил в Афгане 2,3 трлн долларов для того, чтобы передать власть от талибов талибам. К чему я? А вот к чему - чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию", - заявил Медведев. Он уверен, что "все случится, как у США в Афганистане". "Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли, - заявил зампред российского Совбеза. - С наступающим Днем российского единства!"Тем временем стало известно, что МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Читать в
ДзенTelegram
С наступающим Днем российского единства поздравил сограждан зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своём поздравлении 3 ноября он также рассмотрел проблемы Запада в украинской авантюре.
"Полтриллиона евро Именно столько передал запад бандеровской клике начиная с 2022 года", - констатировал Медведев.
Рассуждая на тему этой суммы, Медведев отметил два подхода.
"С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее - ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно", - заметил он.
По его мнению, даже с учетом дикого воровства бандеровского режима эта сумма выглядит как "безобразно, закритично много".
"На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", - считает Медведев.
В то же время, продолжил он, потраченное Западом на Украину иначе выглядит в сравнении с потраченным на военную авантюру НАТО в Афганистане.
"А с другой … несокрушимо свободный Пиндостан за период с 2001 по 2021 спалил в Афгане 2,3 трлн долларов для того, чтобы передать власть от талибов талибам. К чему я? А вот к чему - чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию", - заявил Медведев.
Он уверен, что "все случится, как у США в Афганистане".
"Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли, - заявил зампред российского Совбеза. - С наступающим Днем российского единства!"
Тем временем стало известно, что МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
