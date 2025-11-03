МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС - 03.11.2025 Украина.ру
МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС
Поддержка киевского режима по линии МВФ зависит от кредита Евросоюза из "замороженных" в ЕС российских активов. Об этом 3 ноября сообщило Politico со ссылкой на западных чиновников.
"Отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС Украине может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую поддержку Киева, что приведет к последовательной потере доверия к экономической жизнеспособности охваченной войной страны, предупреждают чиновники ЕС", - сказано в публикации.Анонимный информатор издания в среде евробюрократии заявил изданию, что кредит МВФ — "это то, с чем нам не следует играть".Издание отметило, что в ЕС сторонники спорного "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро, обеспеченного "замороженными" в Евросоюзе активами российского государства, утверждают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение. Они напуганы дефицитом времени на то, чтобы убедить фонд предоставить Киеву новые кредиты.Украина столкнулась с огромным бюджетным дефицитом и отчаянно нуждается в финансировании МВФ, чтобы продолжать сопротивляться России, обратило внимание издание. Фонд рассматривает предоставление киевскому режиму кредита в размере восьми миллиардов долларов в течение трёх лет.При этом надежды на получение финансовой поддержки МВФ зависят от того, сможет ли ЕС завершить выделение режиму Зеленского собственного кредита в размере 140 миллиардов евро, используя "замороженные" российские государственные активы, большая часть которых находится в депозитарии Бельгии.Неназванный чиновник Еврокомиссии и дипломаты из трех стран-членов ЕС заявили, сказано в публикации, что "заключение такого соглашения убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы, а это необходимое условие для того, чтобы вашингтонская организация могла финансировать" нынешнее руководство Украины.Также известно, что в октябре на встрече лидеров ЕС Бельгия выступила против такого кредита из-за финансовых и юридических проблем. Это подорвало надежды на завершение соглашения к декабрьскому решающему заседанию МВФ."Мы столкнулись с проблемой сроков", — заявил изданию анонимный представитель ЕС.Он указал на тот факт, что следующая встреча лидеров ЕС запланирована на 18-19 декабря. С этим связана необходимость ускоренного принятия срочных решений.США существенно сократили объем своей поддержки киевского режима. Поэтому МВФ ожидает, что в ближайшие годы основную тяжесть финансовых потребностей выпадет на ЕС.Ранее Еврокомиссия надеялась до конца 2025 года дать в долг Киеву €150 млрд за счёт конфискации российских "замороженных" активов. До этого Евросоюз тратил доходы от этих активов, которые Москва считает украденными - как и сами активы. Ранее на эту тему: РФ может потребовать у стран Европы компенсацию в €200 млрд за финансирование Украины после СВО Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС

"Отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС Украине может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую поддержку Киева, что приведет к последовательной потере доверия к экономической жизнеспособности охваченной войной страны, предупреждают чиновники ЕС", - сказано в публикации.
Анонимный информатор издания в среде евробюрократии заявил изданию, что кредит МВФ — "это то, с чем нам не следует играть".
Издание отметило, что в ЕС сторонники спорного "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро, обеспеченного "замороженными" в Евросоюзе активами российского государства, утверждают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение. Они напуганы дефицитом времени на то, чтобы убедить фонд предоставить Киеву новые кредиты.
Украина столкнулась с огромным бюджетным дефицитом и отчаянно нуждается в финансировании МВФ, чтобы продолжать сопротивляться России, обратило внимание издание. Фонд рассматривает предоставление киевскому режиму кредита в размере восьми миллиардов долларов в течение трёх лет.
При этом надежды на получение финансовой поддержки МВФ зависят от того, сможет ли ЕС завершить выделение режиму Зеленского собственного кредита в размере 140 миллиардов евро, используя "замороженные" российские государственные активы, большая часть которых находится в депозитарии Бельгии.
Неназванный чиновник Еврокомиссии и дипломаты из трех стран-членов ЕС заявили, сказано в публикации, что "заключение такого соглашения убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы, а это необходимое условие для того, чтобы вашингтонская организация могла финансировать" нынешнее руководство Украины.
Также известно, что в октябре на встрече лидеров ЕС Бельгия выступила против такого кредита из-за финансовых и юридических проблем. Это подорвало надежды на завершение соглашения к декабрьскому решающему заседанию МВФ.
"Мы столкнулись с проблемой сроков", — заявил изданию анонимный представитель ЕС.
Он указал на тот факт, что следующая встреча лидеров ЕС запланирована на 18-19 декабря. С этим связана необходимость ускоренного принятия срочных решений.
США существенно сократили объем своей поддержки киевского режима. Поэтому МВФ ожидает, что в ближайшие годы основную тяжесть финансовых потребностей выпадет на ЕС.
Ранее Еврокомиссия надеялась до конца 2025 года дать в долг Киеву €150 млрд за счёт конфискации российских "замороженных" активов. До этого Евросоюз тратил доходы от этих активов, которые Москва считает украденными - как и сами активы.
Новости Украина Россия МВФ ЕС Еврокомиссия Киев замороженные активы Бельгия Трамп и Зеленский СВО финансирование финансовая помощь кредит активы антироссийские санкции
 
