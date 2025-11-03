https://ukraina.ru/20251103/litsemery-so-stazhem-politolog-obyasnil-pochemu-u-trampa-ne-poluchaetsya-prodavit-evrosoyuz-1070975202.html

Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз

Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз - 03.11.2025 Украина.ру

Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз

Страны Западной Европы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку его завершение приведет к неминуемым политическим последствиям для их руководства и экономическим трудностям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин

2025-11-03T05:15

2025-11-03T05:15

2025-11-03T05:15

новости

запад

украина

европа

алексей мухин

дональд трамп

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_50885c39555a42a79b60c5576ef9788f.jpg

"Потому что это лицемеры со стажем, которые кровно зависят от продолжения конфликта", — заявил Мухин. Эксперт пояснил: "Для них окончание войны означает, что их избиратели предъявят им претензии в том, что они натворили".Политолог также отметил экономические аспекты: "Обратите внимание, что военная возгонка, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России", — констатировал Мухин.Политолог добавил, что европейские политики оказались в ловушке собственной риторики. "Затяжной конфликт становится для них единственным способом избежать ответственности за принятые решения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".

https://ukraina.ru/20251031/my-dolzhny-nemedlenno-vyyti-iz-nato-velikobritaniya-nakanune-izmeneniy--1070968546.html

запад

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, европа, алексей мухин, дональд трамп, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война на украине, заморозка, замороженные активы