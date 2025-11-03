Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз - 03.11.2025 Украина.ру
Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз
Страны Западной Европы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку его завершение приведет к неминуемым политическим последствиям для их руководства и экономическим трудностям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Потому что это лицемеры со стажем, которые кровно зависят от продолжения конфликта", — заявил Мухин. Эксперт пояснил: "Для них окончание войны означает, что их избиратели предъявят им претензии в том, что они натворили".Политолог также отметил экономические аспекты: "Обратите внимание, что военная возгонка, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России", — констатировал Мухин.Политолог добавил, что европейские политики оказались в ловушке собственной риторики. "Затяжной конфликт становится для них единственным способом избежать ответственности за принятые решения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз

05:15 03.11.2025
 
Страны Западной Европы заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку его завершение приведет к неминуемым политическим последствиям для их руководства и экономическим трудностям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Потому что это лицемеры со стажем, которые кровно зависят от продолжения конфликта", — заявил Мухин. Эксперт пояснил: "Для них окончание войны означает, что их избиратели предъявят им претензии в том, что они натворили".
Политолог также отметил экономические аспекты: "Обратите внимание, что военная возгонка, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России", — констатировал Мухин.
Политолог добавил, что европейские политики оказались в ловушке собственной риторики. "Затяжной конфликт становится для них единственным способом избежать ответственности за принятые решения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.
О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
31 октября, 12:39
"Мы должны немедленно выйти из НАТО". Великобритания накануне изменений Депутат британского парламента Зара Султана бросила вызов политическим устоям Соединённого Королевства. Она публично заявила о том, что Великобритания должна без промедления прекратить членство в Североатлантическом альянсе
