Ядерные шутки Трампа

Ядерные шутки Трампа

У настоящего американца, независимо от его настроения, должна быть широкая лучезарная улыбка. Это – важная составная часть американской мечты.

В XV-XVII веках в Европе было модно иметь плохие зубы. Зубы особенно активно портил сахар, который тогда был безумно дорог, так как на месте не производился, а завозился из колоний, производство в которых, хоть и расширялось высокими темпами за счёт рабского труда, долго не могло полностью удовлетворить европейский спрос. Люди широко улыбались, демонстрируя гнилые пеньки, считалось, что это красиво.Не знаю перебралась ли эта мода в США. Они были гораздо ближе к местам основного производства сахара, на островах Карибского моря, так что "сахарная лихорадка" могла их миновать. Но уже в XIX веке искусство стоматологов позволило наладить достаточно массовый выпуск зубных протезов. Долгое время, практически до второй половины ХХ века, они тем не менее оставались достаточно дорогим удовольствием и улыбка в 32, поначалу золотых, а затем и белых как снег зуба, свидетельствовала о зажиточности её обладателя.Таким образом, "американская улыбка", приклеенная к физиономии среднего американца так же прочно, как автомобиль к его седалищу, является не признаком вечно хорошего настроения, а демонстрацией высокого уровня жизни – свидетельством реализации "американской мечты".Впрочем, это не отменяет и традиционный американский оптимизм по любому поводу и без повода. Съел бигмак, выпил колы, хлопнул друга по плечу, отразил вторжение инопланетной цивилизации (зомби или просто "плохих парней" из соседнего государства), весело рассмеялся и поспешил на матч по американскому футболу, в котором участвует кто-то из родственников или на который обещал сводить ребёнка – массовый сценарий среднестатистического американского фильма - американский культурный код.Нет ничего удивительного, что в момент, когда у США от былого величия остались только враги и привычка улыбаться независимо от обстоятельств, когда для подержания жизнедеятельности системы внешнего ресурса надо привлекать всё больше, а получается всё меньше, когда авторитет властей США падает как на международной арене, так и внутри страны, когда термин гражданская война всё чаще используется американскими СМИ, политиками и даже простыми американцами для описания текущей ситуации, американский президент демонстрирует неудержимый оптимизм и заразительно хохочет по любому поводу.Он даже не боится выглядеть клоуном, заявляя "я отправил к берегам России одну или две американских подводных лодки", "русские знают, что наша подводная лодка плавает у их берегов", "у нас есть супероружие, которого нет ни у кого и о котором не знает ни один человек". Всё же одну или две подводные лодки отправил к нашим берегам этот удивительный человек? Лодка плавает у берегов России бессменно или периодически её меняет какая-то другая? Если ни один человек не знает об американском супероружии, а Трамп знает, то кто это оружие спроектировал и произвёл (они-то должны знать или они не люди?) и человек ли сам Трамп, если он знает то, что ни один человек не знает?В принципе, Трамп выбрал верную тактику. На фоне унылого, вечно падающего, регулярно беседующего с тенью Байдена, чьё поведение усиливало в американском обществе ощущение катастрофы, никогда не унывающий старичок-бодрячок настраивает американцев на оптимистичный лад. "А вдруг у него получится? Видите какой весёлый, когда все грустят! Наверное, что-то знает!" - думают простые американцы и продолжают улыбаться во все 32 зуба, демонстрируя друг другу оптимизм и неиссякаемую уверенность в завтрашнем дне, а заодно и собственную зажиточность.Выходя на улицу, включая телевизор, заходя в социальные сети и повсеместно наблюдая эти нескончаемые улыбки, человек начинает понимать, что у всех всё хорошо, это только у него что-то не заладилось, но это пройдёт. Так и агитируют друг друга эффективнее любых СМИ: всем плохо, но всем кажется, что всем хорошо, а плохо только ему одному и то временно.Однако в своём безудержном оптимизме Трамп совершил роковой шаг – он "перестал бояться и полюбил бомбу". Собственно, он давно делал акцент во внешней политике на силовые возможности США. Ибо, если у вас недостаточно авторитета, вы не можете эффективно убеждать мир следовать вашим курсом, а значит вам приходится прибегать к принуждению. Но даже экономические санкции требуют подкрепления военной силой. Россия не в последнюю очередь успешно обходит большую часть торговых санкций потому, что может защитить свои торговые пути. Будь это какая-то Украина или даже Аргентина, американцы просто ввели бы блокаду морских путей, а по возможности и сухопутных границ и санкции "заработали" бы.На крайний случай, у США есть такая опция, как "гуманитарные бомбардировки" непокорных или даже "гуманитарное" вторжение. С Россией это не проходит только потому, что она сама кого хочешь может отправить в каменный век или даже дальше.А вот с Японией получается. Во время официального визита в эту страну Трамп без всякого стеснения так охарактеризовал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки: "Забавно, что с Японией у нас произошёл небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. … С тех пор наши отношения остаются крепкими уже долгое время".Четверть миллиона человек погибли сразу и ещё почти столько же умерли в течение ближайших лет потому, что американцы хотели решить три проблемы в одном флаконе:· провести испытания нового оружия в боевой обстановке;· продемонстрировать СССР свои возможности, с целью последующего ядерного шантажа и принуждения к подчинению американской политике;· ускорить капитуляцию Японии.Атомные удары не впечатлили СССР настолько, чтобы подчиниться американцам, а Японию настолько, чтобы капитулировать. К капитуляции потомки Аматерасу склонились только после того, как с молниеносным разгромом Квантунской армии силами РККА потеряли позиции на континенте, а советские войска, освободившие также Курильские острова и Сахалин были готовы к высадке на Хоккайдо. В Токио осознали, что и в их столицу, как незадолго до этого в Берлин, РККА может войти раньше американцев и поспешили сложить оружие.Однако со временем бомба сработала. Япония морально капитулировала перед США после войны, став не союзником, но верным вассалом Вашингтона в Азии, выполняющим любые прихоти сеньора. Именно поэтому американский президент может приехать в Японию и прямо во время визита хамски пошутить по поводу организованной американцами национальной трагедии. Японцы привычно поклонятся и проглотят.Но эта "шутка" - сигнал не только японцам. Это откровенная угроза всем оппонентам США: "Видите, на японцев бомбу сбросили, и они теперь шёлковые. Можем повторить. Видите, какое у президента хорошее настроение и с какой лёгкостью необыкновенной он говорит о бессмысленном, с военной точки зрения, уничтожении полумиллиона людей, как средства заставить целую нацию забыть о своих национальных интересах и склониться перед США.Вряд ли случайно это заявление прозвучало сразу после испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, обесценившей и без того не слишком совершенную американскую систему ПРО, прикрывающую национальную территорию США. Это недвусмысленная угроза, дающая понять, что действующий президент США находит применение ядерного оружия оправданным не только для достижения текущих военных, но и долгосрочных политических целей.В Японии американцы ударили не по военным объектам, а по купным городам, сознательно увеличивая количество гражданских жертв. Шутка Трампа по поводу японской трагедии – свидетельство того, что и в сложившейся ситуации США рассматривают террористический ядерный удар по крупным городам России, как средство минимизировать своё технологическое отставание в современных носителях ядерного оружия. Для удара по многомиллионной агломерации не надо иметь носители, обходящие систему ПРО или прорывающиеся сквозь неё за счёт скорости. Надо только нанести массированный удар, по принципу: что-то да прорвётся.Это серьёзная угроза. Разрушение крупных городов и миллионы гражданских жертв дезорганизуют тыл и, таким образом, обесценят или серьёзно нивелируют возможности армии. Думаю, что пришло время принять предложенные американцами правила игры. Они любят публично моделировать ядерные удары по российской территории и сообщать о прогнозируемых жертвах и разрушениях. Почему бы какому-нибудь российскому учёному (чтобы не было претензий к политикам) не смоделировать ядерный удар по территории США и не посчитать потенциально оставшихся после него, если, конечно, таковые будут в количестве превышающем статистическую погрешность.О том, что не просчитал Трамп - в статье ""Путин оказался другим": Трамп высказался о завершении украинского конфликта"

