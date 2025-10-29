https://ukraina.ru/20251029/1070873485.html

Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить

Украина до сих пор талдычит о границах 1991 года, репарациях России и других несбыточных мечтах. И когда Трамп поймет, что мир – это компромисс, а не выполнение хотелок проигрывающей стороны. Тогда и будет предмет для переговоров. А понять ему это помогут наши вооруженные силы на фронте

2025-10-29T18:41

интервью

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036282714_400:41:1993:937_1920x0_80_0_0_6be38d304b83743d03a72a371eac777a.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин- Алексей Алексеевич, как вы объясняете поведение Трампа, который отказался от саммита с Владимиром Путиным в Будапеште?- Трамп сыграл в игру. Он согласился отложить встречу, потому что из разговора Рубио с Лавровым понял, что российская позиция вряд ли изменится. И американский президент сейчас похож на ученика, который не сделал домашнее задание и пытается сорвать урок.У него было домашнее задание, которое он получил в Анкоридже на двоих с Владимиром Путиным. Путин свою часть домашнего задания выполнил. Россия проявляла серьезную гибкость на переговорах, это фиксировали все. А Трампу не удалось Украину и "коалицию желающих" уступить хоть в чем-то. Поэтому он решил сорвать урок: "Давайте отложим встречу на неопределенное время".При этом Трамп ввел какие-то санкции в отношении России, тем самым показав, что у него не только пряник, но и кнут за спиной. Но я напомню, что против России введены уже больше 30 тысяч санкций. Двумя-тремя больше – это не производит уже такого впечатления. Если внимательно посмотреть на санкции, которые ввели США и Евросоюз, то там есть множество нюансов, которые сводят на нет значение этого инструмента.- И какую позицию теперь займет Трамп в отношении Европы?- Мне кажется, он играет с ними в бесчеловечную игру – качает их на эмоциональных качелях. С одной стороны, он унижает Зеленского в Вашингтоне. С другой стороны, он принимает Рютте и говорит: "Интересно. Давайте я тоже введу санкции, посмотрим, что произойдет". А через месяц он скажет: "Видите, ничего не произошло? Вы зачем мне это предлагали? Я из-за вас чуть не испортил отношения с Путиным".- А почему у Трампа все же не получается продавить Евросоюз?- Потому что это лицемеры со стажем, которые кровно зависят от продолжения конфликта. Для них окончание войны означает, что их избиратели предъявят им претензии в том, что они натворили.Обратите внимание, что военная возгонка, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России. Во-первых, их на всех не хватит. Во-вторых, будут последствия. Россия тоже удерживает большое количество западных средств, чтобы компенсировать свои потери. У них – 300 миллиардов, у нас – 600. В два раза больше.Мы их не конфисковываем. Даже не угрожаем это сделать. Но если ящик Пандоры будет открыт, это произойдёт автоматически.Я уже не говорю, что после этого китайцы и саудиты будут массово выводить свои валютные и золотые резервы из западных структур. А это обрушение рынка. Финансисты говорят, что им это даже представить страшно.- Вернемся к началу разговора. На Аляске лидеры обсуждали эти вопросы. А сейчас настало время, когда надо уже принимать решения. И саммит отменился в том числе потому, что на нем бы решения не приняли за такой короткий срок. Когда же, на ваш взгляд, наступит время для принятия решений?- Когда Трамп сделает свое домашнее задание. Договорится с коалицией желающих и поставит по струнке Украину. Пока она будет пытаться ногой открыть дверь в Белый дом – ничего не будет. Обратите внимание, что они до сих пор талдычат о границах 1991 года, репарациях России и других несбыточных мечтах. И когда Трамп поймет, что мир – это компромисс, а не выполнение хотелок проигрывающей стороны. Тогда и будет предмет для переговоров. А понять ему это помогут наши вооруженные силы на фронте.- На днях мы провели учения стратегических ядерных сил, испытали "Буревестник" и "Посейдон". Какой именно сигнал мы благодаря этому посылаем Западу?- Россия довольно серьезно предупреждает наших западных оппонентов, что играть в казаки-разбойники – это здорово, но можно и доиграться. Вы обратили внимание, что хватило одного звонка Дональду Трампу, чтобы игра в "Томагавки" прекратилась полностью. Вот как воспринимает российского лидера американская сторона. Это серьезная победа в той самой информационной войне, в которой якобы никак не можем победить.

