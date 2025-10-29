Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить - 29.10.2025 Украина.ру
Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить
Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить - 29.10.2025 Украина.ру
Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить
Украина до сих пор талдычит о границах 1991 года, репарациях России и других несбыточных мечтах. И когда Трамп поймет, что мир – это компромисс, а не выполнение хотелок проигрывающей стороны. Тогда и будет предмет для переговоров. А понять ему это помогут наши вооруженные силы на фронте
2025-10-29T18:41
2025-10-29T18:41
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин- Алексей Алексеевич, как вы объясняете поведение Трампа, который отказался от саммита с Владимиром Путиным в Будапеште?- Трамп сыграл в игру. Он согласился отложить встречу, потому что из разговора Рубио с Лавровым понял, что российская позиция вряд ли изменится. И американский президент сейчас похож на ученика, который не сделал домашнее задание и пытается сорвать урок.У него было домашнее задание, которое он получил в Анкоридже на двоих с Владимиром Путиным. Путин свою часть домашнего задания выполнил. Россия проявляла серьезную гибкость на переговорах, это фиксировали все. А Трампу не удалось Украину и "коалицию желающих" уступить хоть в чем-то. Поэтому он решил сорвать урок: "Давайте отложим встречу на неопределенное время".При этом Трамп ввел какие-то санкции в отношении России, тем самым показав, что у него не только пряник, но и кнут за спиной. Но я напомню, что против России введены уже больше 30 тысяч санкций. Двумя-тремя больше – это не производит уже такого впечатления. Если внимательно посмотреть на санкции, которые ввели США и Евросоюз, то там есть множество нюансов, которые сводят на нет значение этого инструмента.- И какую позицию теперь займет Трамп в отношении Европы?- Мне кажется, он играет с ними в бесчеловечную игру – качает их на эмоциональных качелях. С одной стороны, он унижает Зеленского в Вашингтоне. С другой стороны, он принимает Рютте и говорит: "Интересно. Давайте я тоже введу санкции, посмотрим, что произойдет". А через месяц он скажет: "Видите, ничего не произошло? Вы зачем мне это предлагали? Я из-за вас чуть не испортил отношения с Путиным".- А почему у Трампа все же не получается продавить Евросоюз?- Потому что это лицемеры со стажем, которые кровно зависят от продолжения конфликта. Для них окончание войны означает, что их избиратели предъявят им претензии в том, что они натворили.Обратите внимание, что военная возгонка, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России. Во-первых, их на всех не хватит. Во-вторых, будут последствия. Россия тоже удерживает большое количество западных средств, чтобы компенсировать свои потери. У них – 300 миллиардов, у нас – 600. В два раза больше.Мы их не конфисковываем. Даже не угрожаем это сделать. Но если ящик Пандоры будет открыт, это произойдёт автоматически.Я уже не говорю, что после этого китайцы и саудиты будут массово выводить свои валютные и золотые резервы из западных структур. А это обрушение рынка. Финансисты говорят, что им это даже представить страшно.- Вернемся к началу разговора. На Аляске лидеры обсуждали эти вопросы. А сейчас настало время, когда надо уже принимать решения. И саммит отменился в том числе потому, что на нем бы решения не приняли за такой короткий срок. Когда же, на ваш взгляд, наступит время для принятия решений?- Когда Трамп сделает свое домашнее задание. Договорится с коалицией желающих и поставит по струнке Украину. Пока она будет пытаться ногой открыть дверь в Белый дом – ничего не будет. Обратите внимание, что они до сих пор талдычат о границах 1991 года, репарациях России и других несбыточных мечтах. И когда Трамп поймет, что мир – это компромисс, а не выполнение хотелок проигрывающей стороны. Тогда и будет предмет для переговоров. А понять ему это помогут наши вооруженные силы на фронте.- На днях мы провели учения стратегических ядерных сил, испытали "Буревестник" и "Посейдон". Какой именно сигнал мы благодаря этому посылаем Западу?- Россия довольно серьезно предупреждает наших западных оппонентов, что играть в казаки-разбойники – это здорово, но можно и доиграться. Вы обратили внимание, что хватило одного звонка Дональду Трампу, чтобы игра в "Томагавки" прекратилась полностью. Вот как воспринимает российского лидера американская сторона. Это серьезная победа в той самой информационной войне, в которой якобы никак не можем победить.
интервью, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, алексей мухин, ес, будапешт, ядерное оружие, переговоры, сво, замороженные активы, запад
Интервью, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Алексей Мухин, ЕС, Будапешт, Ядерное оружие, переговоры, СВО, замороженные активы, Запад

Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить

18:41 29.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАлексей Мухин
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина до сих пор талдычит о границах 1991 года, репарациях России и других несбыточных мечтах. И когда Трамп поймет, что мир – это компромисс, а не выполнение хотелок проигрывающей стороны. Тогда и будет предмет для переговоров. А понять ему это помогут наши вооруженные силы на фронте
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
- Алексей Алексеевич, как вы объясняете поведение Трампа, который отказался от саммита с Владимиром Путиным в Будапеште?
- Трамп сыграл в игру. Он согласился отложить встречу, потому что из разговора Рубио с Лавровым понял, что российская позиция вряд ли изменится. И американский президент сейчас похож на ученика, который не сделал домашнее задание и пытается сорвать урок.
У него было домашнее задание, которое он получил в Анкоридже на двоих с Владимиром Путиным. Путин свою часть домашнего задания выполнил. Россия проявляла серьезную гибкость на переговорах, это фиксировали все. А Трампу не удалось Украину и "коалицию желающих" уступить хоть в чем-то. Поэтому он решил сорвать урок: "Давайте отложим встречу на неопределенное время".
При этом Трамп ввел какие-то санкции в отношении России, тем самым показав, что у него не только пряник, но и кнут за спиной. Но я напомню, что против России введены уже больше 30 тысяч санкций. Двумя-тремя больше – это не производит уже такого впечатления. Если внимательно посмотреть на санкции, которые ввели США и Евросоюз, то там есть множество нюансов, которые сводят на нет значение этого инструмента.
- И какую позицию теперь займет Трамп в отношении Европы?
- Мне кажется, он играет с ними в бесчеловечную игру – качает их на эмоциональных качелях. С одной стороны, он унижает Зеленского в Вашингтоне. С другой стороны, он принимает Рютте и говорит: "Интересно. Давайте я тоже введу санкции, посмотрим, что произойдет". А через месяц он скажет: "Видите, ничего не произошло? Вы зачем мне это предлагали? Я из-за вас чуть не испортил отношения с Путиным".
- А почему у Трампа все же не получается продавить Евросоюз?
- Потому что это лицемеры со стажем, которые кровно зависят от продолжения конфликта. Для них окончание войны означает, что их избиратели предъявят им претензии в том, что они натворили.
Обратите внимание, что военная возгонка, которая идет в Западной Европе, серьезно отражается на экономике этих стран. Они даже не смогут поправить положение путем "конфискации" незаконно замороженных золотовалютных резервов России. Во-первых, их на всех не хватит. Во-вторых, будут последствия. Россия тоже удерживает большое количество западных средств, чтобы компенсировать свои потери. У них – 300 миллиардов, у нас – 600. В два раза больше.
Мы их не конфисковываем. Даже не угрожаем это сделать. Но если ящик Пандоры будет открыт, это произойдёт автоматически.
Я уже не говорю, что после этого китайцы и саудиты будут массово выводить свои валютные и золотые резервы из западных структур. А это обрушение рынка. Финансисты говорят, что им это даже представить страшно.
- Вернемся к началу разговора. На Аляске лидеры обсуждали эти вопросы. А сейчас настало время, когда надо уже принимать решения. И саммит отменился в том числе потому, что на нем бы решения не приняли за такой короткий срок. Когда же, на ваш взгляд, наступит время для принятия решений?
- Когда Трамп сделает свое домашнее задание. Договорится с коалицией желающих и поставит по струнке Украину. Пока она будет пытаться ногой открыть дверь в Белый дом – ничего не будет. Обратите внимание, что они до сих пор талдычат о границах 1991 года, репарациях России и других несбыточных мечтах. И когда Трамп поймет, что мир – это компромисс, а не выполнение хотелок проигрывающей стороны. Тогда и будет предмет для переговоров. А понять ему это помогут наши вооруженные силы на фронте.
- На днях мы провели учения стратегических ядерных сил, испытали "Буревестник" и "Посейдон". Какой именно сигнал мы благодаря этому посылаем Западу?
- Россия довольно серьезно предупреждает наших западных оппонентов, что играть в казаки-разбойники – это здорово, но можно и доиграться. Вы обратили внимание, что хватило одного звонка Дональду Трампу, чтобы игра в "Томагавки" прекратилась полностью. Вот как воспринимает российского лидера американская сторона. Это серьезная победа в той самой информационной войне, в которой якобы никак не можем победить.
