Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам" - 01.11.2025
Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам"
Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам" - 01.11.2025 Украина.ру
Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам"
Глубинная причина конфронтации между Москвой и Вашингтоном заключается в фундаментальном различии интересов и нежелании США отказываться от роли мирового гегемона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-11-01T05:00
2025-11-01T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101185/15/1011851513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b7d6fc8be08793031751bcc3cc4fb48.jpg
"У нас слишком разные интересы с Соединёнными Штатами. И пока что США не готовы отказаться от концепции Америка-гегемон", — заявил Ищенко.Политолог пояснил, что эта концепция США подразумевает ультимативные требования к России, и даже несмотря на уступки, конфронтации всё равно будут продолжаться. "Потому что с точки зрения этой концепции, мы должны сдаться, разделиться, самоуничтожиться в политико-экономическом и военном плане и поступить в услужение американцам, если они соблаговолят нас принять", — сказал эксперт.Ищенко также прокомментировал ситуацию с возможной встречей лидеров. "Когда встретятся президенты двух стран неизвестно. Российской стороне спешить некуда", — отметил он. "Но этого никто пока не собирается делать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам"

05:00 01.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе "Манас"
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Перейти в фотобанк
Глубинная причина конфронтации между Москвой и Вашингтоном заключается в фундаментальном различии интересов и нежелании США отказываться от роли мирового гегемона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"У нас слишком разные интересы с Соединёнными Штатами. И пока что США не готовы отказаться от концепции Америка-гегемон", — заявил Ищенко.
Политолог пояснил, что эта концепция США подразумевает ультимативные требования к России, и даже несмотря на уступки, конфронтации всё равно будут продолжаться.
"Потому что с точки зрения этой концепции, мы должны сдаться, разделиться, самоуничтожиться в политико-экономическом и военном плане и поступить в услужение американцам, если они соблаговолят нас принять", — сказал эксперт.
Ищенко также прокомментировал ситуацию с возможной встречей лидеров. "Когда встретятся президенты двух стран неизвестно. Российской стороне спешить некуда", — отметил он. "Но этого никто пока не собирается делать", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.
О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
27 октября, 20:00
Лента новостейМолния