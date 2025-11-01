https://ukraina.ru/20251101/ischenko-ssha-ne-gotovy-otkazatsya-ot-gegemonii-i-khotyat-chtoby-rossiya-byla-v-usluzhenii-amerikantsam-1070790708.html

Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам"

Глубинная причина конфронтации между Москвой и Вашингтоном заключается в фундаментальном различии интересов и нежелании США отказываться от роли мирового гегемона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

"У нас слишком разные интересы с Соединёнными Штатами. И пока что США не готовы отказаться от концепции Америка-гегемон", — заявил Ищенко.Политолог пояснил, что эта концепция США подразумевает ультимативные требования к России, и даже несмотря на уступки, конфронтации всё равно будут продолжаться. "Потому что с точки зрения этой концепции, мы должны сдаться, разделиться, самоуничтожиться в политико-экономическом и военном плане и поступить в услужение американцам, если они соблаговолят нас принять", — сказал эксперт.Ищенко также прокомментировал ситуацию с возможной встречей лидеров. "Когда встретятся президенты двух стран неизвестно. Российской стороне спешить некуда", — отметил он. "Но этого никто пока не собирается делать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.

