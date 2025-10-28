https://ukraina.ru/20251028/syn-za-ottsa-deti-rossiyskikh-generalov-gibnut-na-svo-a-ukrainskikh---pryachutsya-ot-voyny-1070781275.html
Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны
Украинская разведка решила поднять боевой дух бойцов на фронте и сообщила о ликвидации сына российского генерала Марзоева. Такие людоедские новости, по опыту ГУР, всегда вызывают оптимизм у свидомой части сограждан, и избавляют от уныния по поводу собственных потерь.
Достаточно вспомнить пляски на костях после смерти певца Иосифа Кобзона или всеобщее ликование от известия о гибели ансамбля имени Александрова в авиакатастрофе самолёта Ту-154 Министерства обороны России. Недаром же информационные разведчики используют отсыл к этим событиям, информируя об уничтожении 17 октября позиции операторов дронов россиян в районе села Плавни Запорожской области. "По полученным разведчикам координатам успешно полетела управляемая авиабомба – закобзонить российских убийц. В момент удара на позиции находился московитский лейтенант Василий Марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии российской оккупационной армии", – захлебываясь восторгом сообщает ведомство Кирилла Буданова**. И делает особый акцент на том, что среди погибших был сын генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией южного военного округа ВС РФ. Пафос сообщения очевиден: из локального эпизода в прифронтовой зоне ГУР пытается выжать информационную победу, подать ее как символ возмездия и "точечного удара по военной элите РФ".Однако, демонстративная эмоциональность ведомства Буданова - не более чем информационная компенсация. На фоне крупного поражения ВСУ под Мирноградом и Покровском возникла острая необходимость перекрыть негатив от растущих, как снежный ком, неудач. Вот и получается, что пока в Донецкой области формируются "котлы", где, по оценкам украинских же источников, могут оказаться от 10 до 15 тысяч бойцов ВСУ, киевские спецслужбы экстренно производят медийный адреналин. Надо же как-то вернуть ощущение контроля над событиями на поле боя, а главное - внушить аудитории телемарафона, что даже на фоне системных поражений украинская сторона "держит инициативу". Не менее интересен и тот факт, что ГУР из разведывательной структуры становится фабрикой символов, где каждое попадание подаётся как исторический успех, а каждая трагедия - как "акт возмездия".Однако, в этот раз Буданов и Ко определенно просчитались, распиарив гибель на передовой сына командующего армией ЮВО. Ведь сыновей украинских военных не то, что на передовой, в Украине днем с огнем не найти. По сути, ГУР этой новостью выстрелило себе в ногу, а командованию ВСУ и "генералиссимусу" Зеленскому - в голову.Возможно, так и было задумано вероятным конкурентом Зеленского на выборах? Этого мы не знаем, но можем ручаться за то, что наброс на вентилятор получился знатный. Первым новость о гибели Василия Марзоева (представлен к званию Героя России посмертно) понес в народ пропагандист Дмитрий Гордон*, но вместо смакования очередной "перемоги" вынужден был оправдываться на предмет того, где служат его сыновья вполне себе призывного возраста. Оказалось, что кровиночки журналиста преспокойно проживают за границей, потому что на Украине - опасно. "Двое моих сыновей родились не в Украине. Один имеет гражданство США, второй много лет там живет. Третий – болен", - скупо выдавил из себя Гордон. Вон оно что, оказывается… На Украине опасно, там стреляют и убивают, и Гордон спрятал своих сыновей подальше от войны. Но при этом не перестал подстрекать чужих детей идти в окопы и погибать за интересы англосаксов и Зеленского. К слову, у такой же пропагандистски украинского телеканала 1+1 Натальи Мосейчук, которая в своих репортажах ратует за тотальную мобилизацию и клеймит позором уклонистов, ее чадушко давно не живет на Украине, защищать которую призывает мамаша. Вполне здоровый и пригодный к воинской службе 27-летний Антон Мосейчук развлекается в немецких ночных клубах. Срыв покровов произошел после одного из эфиров "Темы Мосейчук", в котором она заявила, что подавляющее большинство украинских мужчин все же пройдут военкоматы и военно-врачебные комиссии, поскольку ситуация на фронте "не такова, чтобы шутки шутить". Но оказалось, что не все пойдут в военкоматы… В частности, по словам Мосийчук, ее сын Антон за три года до войны эмигрировал почему-то из столь любимой Украины, так как получил право на бесплатную учебу в Германии, получил там второе высшее образование и сейчас прорывается в аспирантуру вместо того, чтобы прорываться к Покровску. Не для того мама цветочек растила, как говорится… Ну да ладно, это продажные журналисты, а что же боевые генералы? Украинские политики? Где их сыновья, на каком участке фронта сражаются за независимость? О таковых украинцы слыхом ни слыхивали, поскольку своих детей украинская военная и политическая элита еще в первые дни конфликта благоразумно вывезла из страны и спрятала в Монако, Ницце, Сиднее, США, Канаде.Например, приемный сын главкома ВСУ Сырского - Иван - косит от мобилизации в районе Австралии. Более того, пасынок Сырского мечтает получить гражданство России, так как украинский аусвайс считает позором. "Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это - как клеймо", - не раз заявлял он прессе. Cам главком ВСУ от своего пасынка открестился: он передал сообщение местным СМИ, что якобы не оформлял опекунство над ребенком от первого брака, который поздравил российские войска со взятием Авдеевки и хочет получить гражданство РФ. И снова не угадал: украинцы посчитали, что таким заявлением Сырский продемонстрировал беспринципность, и с таким же успехом в случае необходимости он предаст Украину.А вот сын генерала Павла Ткачука (начальник национальной Академии Сухопутных войск во Львове) пристроен военным атташе в Австрии. В начале войны в 2022 году наследник генерала засветился в громком скандале в Вене: Андрей Ткачук сел в машину пьяным и устроил ДТП, в котором пострадало 5 человек. Естественно, расследование этого инцидента как в воду кануло - военный дипломат имел не только могущественного папу, но миллионы долларов на счетах. Ткачук-младший задекларировал криптовалюту, более 2 365 000 гривен дохода. Тогда как в разделе "денежные активы" он указал почти 900 тысяч гривен, более 209 тысяч евро и 21 тысячу долларов. Вот только такие суммы на дипломатической службе не заработаешь, поэтому деньжат явно подкинул папа-генерал. Но самая мякотка в том, что Андрей Ткачук работает…в ГУР. Да-да, в том самом ведомстве, где рассказывают на всю Украину, что сыновья российских военачальников гибнут на передовой. А почему там нет детей украинских генералов, умалчивают.Еще один яркий пример - сынок генерал-майора ГУР Игоря Табурца, который ныне занимает должность руководителя Черкасской обладминистрации. Генерал-губернатор, короче. Его сын Дмитрий призывного возраста с самого начала войны проживает в Париже, и ассоциирует себя не с боевыми, а с европейскими ценностями. Сын генерала позиционирует себя как художника, и регулярно выкладывает в соцсетях перфомансы сексуальной направленности. Например, в свой 27 день рождения Дмитрий Табурец выполз из огромной инсталляции женских половых органов и предстал перед зрителями, покрытый красной краской. "Born to shine (Рожденный, чтобы сиять)", - подписал он сей "шедервр" искусства. Но пока Табурец-младший сияет своими причиндалами во Франции, тысячи украинских парней гибнут на передовой.Это только доказывает, что военная и политическая элита Украины давно живёт по иной формуле - патриотизм на экспорт, безопасность по наследству. Хотя если верить риторике отцов "мажоров", война - это дело национальной чести, где каждый гражданин обязан отдать долг Родине. Только вот сыновья экс-президента Петра Порошенко** эти долги отдают в Англии, а мэра Киева Виталия Кличко - в Германии.Такой разрыв между фронтом и парижским салоном можно считать главным показателем конца мобилизационного объединения, которым Зеленский пытался удержать "единую страну". Когда люди видят, что детей простых украинцев гонят на убой, а детей генералов - на учебу в Лондон, то вера в "святость" и необходимость войны гаснет сама собой. И чем громче Киев требует жертвенности, тем отчетливей проявляется кризис между армией и обществом, тем громче звучит вопрос - а кто жертвует на самом деле?*-внесен в списки террористов и экстремистов;**- внесен в списки террористов и экстремистов;
