"За спиной не только кнут, но и пряник": политолог об инструментах давления Вашингтона - 31.10.2025
"За спиной не только кнут, но и пряник": политолог об инструментах давления Вашингтона
"За спиной не только кнут, но и пряник": политолог об инструментах давления Вашингтона - 31.10.2025 Украина.ру
"За спиной не только кнут, но и пряник": политолог об инструментах давления Вашингтона
Новые санкции, введенные администрацией Трампа против России, не оказывают существенного влияния на ситуацию в контексте уже существующих тысяч ограничений, а внутренние противоречия сводят на нет их значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"При этом Трамп ввел какие-то санкции в отношении России, тем самым показав, что у него не только пряник, но и кнут за спиной", — отметил Алексей Мухин. Однако эксперт подчеркнул: "Но я напомню, что против России введены уже больше 30 тысяч санкций. Двумя-тремя больше – это не производит уже такого впечатления".Политолог обратил внимание на важные детали новых ограничений. "Если внимательно посмотреть на санкции, которые ввели США и Евросоюз, то там есть множество нюансов, которые сводят на нет значение этого инструмента", — заявил Мухин.Эксперт пояснил, что санкционная политика Запада исчерпала свой потенциал воздействия на Россию. "Этими мерами Вашингтон пытается сохранить видимость давления, но реального эффекта они уже не имеют", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
Новые санкции, введенные администрацией Трампа против России, не оказывают существенного влияния на ситуацию в контексте уже существующих тысяч ограничений, а внутренние противоречия сводят на нет их значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"При этом Трамп ввел какие-то санкции в отношении России, тем самым показав, что у него не только пряник, но и кнут за спиной", — отметил Алексей Мухин. Однако эксперт подчеркнул: "Но я напомню, что против России введены уже больше 30 тысяч санкций. Двумя-тремя больше – это не производит уже такого впечатления".
Политолог обратил внимание на важные детали новых ограничений. "Если внимательно посмотреть на санкции, которые ввели США и Евросоюз, то там есть множество нюансов, которые сводят на нет значение этого инструмента", — заявил Мухин.
Эксперт пояснил, что санкционная политика Запада исчерпала свой потенциал воздействия на Россию. "Этими мерами Вашингтон пытается сохранить видимость давления, но реального эффекта они уже не имеют", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.
О том, почему во внешней политике Трамп сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
Вчера, 14:28
Как Си Цзинпин и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятнуюВ четверг, 30 ноября, в кулуарах 32-го заседания АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу состоялась знаковая встреча - впервые за шесть лет - между председателем КНР Си Цзинпином и президентом США Дональдом Трампом.
