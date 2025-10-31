"За спиной не только кнут, но и пряник": политолог об инструментах давления Вашингтона
Новые санкции, введенные администрацией Трампа против России, не оказывают существенного влияния на ситуацию в контексте уже существующих тысяч ограничений, а внутренние противоречия сводят на нет их значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"При этом Трамп ввел какие-то санкции в отношении России, тем самым показав, что у него не только пряник, но и кнут за спиной", — отметил Алексей Мухин. Однако эксперт подчеркнул: "Но я напомню, что против России введены уже больше 30 тысяч санкций. Двумя-тремя больше – это не производит уже такого впечатления".
Политолог обратил внимание на важные детали новых ограничений. "Если внимательно посмотреть на санкции, которые ввели США и Евросоюз, то там есть множество нюансов, которые сводят на нет значение этого инструмента", — заявил Мухин.
Эксперт пояснил, что санкционная политика Запада исчерпала свой потенциал воздействия на Россию. "Этими мерами Вашингтон пытается сохранить видимость давления, но реального эффекта они уже не имеют", — резюмировал собеседник Украина.ру.
