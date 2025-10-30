"Иногда нужно просто позволить им сражаться": Трамп высказался об СВО - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/inogda-nuzhno-prosto-pozvolit-im-srazhatsya-tramp-vyskazalsya-ob-svo-1070903105.html
"Иногда нужно просто позволить им сражаться": Трамп высказался об СВО
"Иногда нужно просто позволить им сражаться": Трамп высказался об СВО - 30.10.2025 Украина.ру
"Иногда нужно просто позволить им сражаться": Трамп высказался об СВО
Президент США Дональд Трамп считает для себя возможным разрешить участникам конфликта на территории Украины продолжать боевые действия. Об этом он заявил 30 октября после переговоров в Сеуле.
2025-10-30T11:02
2025-10-30T11:02
новости
сша
украина
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
владимир путин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070544715_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4b8902de742e6b438622c3366eea2d37.jpg
Трамп прокомментировал перспективы украинской проблемы на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи - там состоялись его переговоры с председателем КНР."Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться", - сказал Трамп журналистам.Как сообщает РИА Новости, президент США высказался по этому вопросу после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее.Трамп назвал происходящее на Украине "безумием", при котором противоборствующие стороны не предпринимают шагов по выходу из ситуации противостояния. До этого президент США отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии. Москва в очередной раз заявила, что перемирие её не интересует, а для долгосрочного урегулирования украинской проблемы должны быть устранены первопричины нынешнего конфликта.Ранее на эту тему: Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином и сделал важные заявления Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
южная корея
кнр (китай)
корея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070544715_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_41eb39ee0888cccba929948cfd9b3d98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво, международные отношения, международная политика, переговоры по украине 2025, новости переговоров, итоги переговоров, кнр (китай), корея
Новости, США, Украина, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО, международные отношения, Международная политика, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, итоги переговоров, КНР (Китай), Корея

"Иногда нужно просто позволить им сражаться": Трамп высказался об СВО

11:02 30.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп считает для себя возможным разрешить участникам конфликта на территории Украины продолжать боевые действия. Об этом он заявил 30 октября после переговоров в Сеуле.
Трамп прокомментировал перспективы украинской проблемы на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи - там состоялись его переговоры с председателем КНР.
"Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться", - сказал Трамп журналистам.
Как сообщает РИА Новости, президент США высказался по этому вопросу после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее.
Трамп назвал происходящее на Украине "безумием", при котором противоборствующие стороны не предпринимают шагов по выходу из ситуации противостояния.
До этого президент США отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии. Москва в очередной раз заявила, что перемирие её не интересует, а для долгосрочного урегулирования украинской проблемы должны быть устранены первопричины нынешнего конфликта.
Ранее на эту тему: Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином и сделал важные заявления
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаЮжная КореяДональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозыновости СВОмеждународные отношенияМеждународная политикапереговоры по Украине 2025новости переговоровитоги переговоровКНР (Китай)Корея
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Нацполиция Украины зафиксировала обстрелы 24 населённых пунктов Сумской области
11:37Российские военные выбили ВСУ из запорожского села Красногорское
11:26Зафиксированы новые преступления ВФУ в ДНР
11:04Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 октября
11:02"Иногда нужно просто позволить им сражаться": Трамп высказался об СВО
10:46Пленных российских бойцов пытают на электрическом стуле. Главные новости к этому часу
10:18В Николаевской области после ночной атаки обесточена железная дорога, задерживается ряд дальних поездов
10:12Си Цзиньпин сделал ряд заявлений по итогам встречи с Трампом: главное
10:10Украинцы остались без света из-за массированных атак по инфраструктуре
09:50Трампа раскритиковали в парламенте за сокращение военного присутствия в Европе
09:16ВС РФ атаковали четыре украинские ТЭС
09:13Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин
09:02Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октября
09:01Во Львовской области введен график отключения света
08:50Выяснились подробности результатов массированного удара по объектам Украины
08:41Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином и сделал важные заявления
08:38Ложь о "похищенных" детях. Главные новости к этому часу
08:37ВС РФ снова нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины
08:31"Пусть вытрет сопли и идет на войну!" Как на Украине от "бусификации" переходят к массовому терроризму
08:17Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами
Лента новостейМолния