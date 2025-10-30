"Иногда нужно просто позволить им сражаться": Трамп высказался об СВО

https://ukraina.ru/20251030/inogda-nuzhno-prosto-pozvolit-im-srazhatsya-tramp-vyskazalsya-ob-svo-1070903105.html

Президент США Дональд Трамп считает для себя возможным разрешить участникам конфликта на территории Украины продолжать боевые действия. Об этом он заявил 30 октября после переговоров в Сеуле.

Трамп прокомментировал перспективы украинской проблемы на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи - там состоялись его переговоры с председателем КНР."Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться", - сказал Трамп журналистам.Как сообщает РИА Новости, президент США высказался по этому вопросу после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее.Трамп назвал происходящее на Украине "безумием", при котором противоборствующие стороны не предпринимают шагов по выходу из ситуации противостояния. До этого президент США отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии. Москва в очередной раз заявила, что перемирие её не интересует, а для долгосрочного урегулирования украинской проблемы должны быть устранены первопричины нынешнего конфликта.Ранее на эту тему: Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином и сделал важные заявления Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

