Испытания: в США — ядерные, в ВСУ — медицинские. Хроника событий на утро 30 октября

Испытания ядерного оружия в США возобновляются по решению главы Белого дома Дональда Трампа. Освобожденные военные российской армии заявили о пытках в украинском плену.

2025-10-30T09:02

2025-10-30T09:02

2025-10-30T09:11

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Воздушные атаки были отражены над территориями Брянской (48 БПЛА), Воронежской (21), Нижегородской (16), Калужской (15), Ростовской (14) и Курской (10) областей. Еще по девять дронов сбито над Московским регионом, включая шесть, летевших на столицу, и над Тульской областью.Кроме того, ПВО работала над Рязанской, Волгоградской, Новгородской (по 5 БПЛА), Белгородской, Орловской областями и Крымом (по 4), а также над Липецкой областью (1).Кроме того, в ночь на четверг российские войска нанесли массированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Налеты затронули западные, центральные и южные области.Гиперзвуковым "Кинжалом" был поражен Ладыжин в Винницкой области. Сообщается о прилётах по Бурштынской ТЭС, а также о взрывах в Львовской, Сумской, Николаевской и Запорожской областях. В Запорожье удар по энергообъекту вызвал масштабный пожар.Последствия привели к перебоям с электричеством в западных областях и задержкам поездов "Укрзализницы". Этому удару предшествовала ночная атака дронами "Герanь" по объектам в Одесской, Черниговской, Киевской и других областях.Сразу же после переговоров с Си Цзиньпином: самолет уже Трампа вылетел из Южной КореиВ южнокорейском городе Пусан прошла встреча между председателем КНР Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Это первая личная беседа лидеров двух стран с 2019 года. Переговоры прошли на территории авиабазы Кимхэ, которая ранее использовалась американскими военно-воздушными силами. Как уточнил журналистский пул Белого дома, здание расположено рядом с международным аэропортом. По данным Министерства иностранных дел Китая, в ходе диалога лидеры планировали обсудить развитие двусторонних отношений, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также ситуацию на Украине. После завершения встречи Трамп назвал председателя КНР лидером великой страны и в то же время отметил, что он "тяжелый переговорщик". Американский лидер заявил, что по итогам саммита с Си Цзиньпином может быть подписана торговая сделка с Китаем."Возможно, это случится. У нас будет глубокое понимание", — заявил Трамп на встрече с лидером КНР. Он также подчеркнул, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.Кроме прочего, Трамп заверил, что Си Цзиньпин пообещал помочь с украинским урегулированием. После переговоров президент США сразу направился к своему спецборту, не сделав совместного заявления. Самолет уже вылетел в Вашингтон.Визит Си Цзиньпина в Республику Корея связан с его участием в 32-й неформальной встрече руководителей экономик АТЭС, которая проходит в городе Кёнджу. В составе делегации председателя КНР находились руководитель секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр иностранных дел Ван И, вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн. Трамп призвал Пентагон начать тестирование ядерного оружия США после испытаний в России Президент США Дональд Трамп объявил о решении возобновить испытания американского ядерного оружия. Как сообщил американский лидер в своей социальной сети, испытания будут проводиться "на равных" с другими ядерными державами. Трамп подтвердил, что этот процесс начнется немедленно, и заверил, что США обладают самым большим в мире ядерным арсеналом, хотя и признал, что Китай активно наращивает свой потенциал.Данное заявление прозвучало на следующий день после предупреждения конгрессвумен Рашиды Тлаиб о рисках новой гонки ядерных вооружений. Она напомнила, что американцы до сих пор страдают от последствий проводившихся в прошлом испытаний.Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на провокационное предложение пользователя социальной сети X испытать подводный аппарат "Посейдон" у берегов Бельгии.Под записью Медведева, посвященной российскому оружию, один из пользователей написал, что "Посейдону" "нужны дополнительные испытания… с Бельгией в качестве полигона". На это российский политик лаконично ответил: "Тогда Бельгия исчезнет".Ранее британская газета Express сообщала, что заявление президента России Владимира Путина об испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон" вызвало тревогу в западных странах. Данное оружие считается одним из самых мощных в российском арсенале.Электрошокеры и электрический стул: российские военные сообщили о пытках в пленуРоссийские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сообщили о жестоких пытках, включая применение электрического стула. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству РИА Новости.По словам дипломата, бойцы ВС РФ подвергались систематическим издевательствам, избиениям, медицинским экспериментам и приему неизвестных препаратов. Один из освобожденных военных рассказал, что его сослуживца затравливали собаками до смерти.Ранее другой российский боец с позывным Рекрут также подтвердил факты жестоких пыток в плену. "Электрошокером били, дубинками. Одному дубинкой руку раздробили", — отметил военнослужащий, добавив, что применялись и другие изощренные методы издевательств.Фронтовая сводка Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Покровском направлении идут тяжелые бои на окраинах Новоподгородного и Мирнограда. Наши войска продвигаются в сторону Гришино, одновременно отражая контратаки ВСУ. На Добропольском выступе продолжаются столкновения в районе Шахово.На Угледарском направлении освобждено село Вишнёвое. Развивая успех, российские подразделения наступают в направлении Даниловки и дороги на Гуляйполе. Также продолжаются бои на окраинах Новопавловки и Ивановки.На Запорожском участке фронта позиционные бои ведутся в районах Приморского, Степногорска и Малой Токмачки. Противник активно использует артиллерию и беспилотники.На Константиновском направлении российские подразделения продвигаются вглубь города, ведя бои в районе трамвайного депо.На Купянском направлении зафиксировано продвижение в районах Купянска-Узлового, Бологовки и Двуречанского. Контратаки ВСУ не имеют успеха, противник несет потери.Тем временем на Украине продолжает расцветать коррупция. Все более абсурдный характер приобретает ситуация с "официальным" киевским управлением в городах, которые уже давно вошли в состав Российской Федерации. Подробности в публикации Мэры-призраки: как украинские чиновники осваивают бюджеты несуществующих городов.

