https://ukraina.ru/20251028/dmitriy-yurkov-o-zaschite-npz-mobilnye-gruppy-na-pikapakh-znachitelno-proredyat-podletayuschie-bpla-1070743246.html

Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА

Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА - 28.10.2025 Украина.ру

Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА

Защита промышленных объектов от украинских дронов требует простых и массовых решений, а не только высокотехнологичных систем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

2025-10-28T05:20

2025-10-28T05:20

2025-10-28T05:20

новости

украина

сша

россия

украина.ру

нпз

защита

сво

дзен новости сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/66/1033906691_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_d817b807b1a16dd47774a83fc41a6825.jpg

Комментируя законопроект, по которому резервистов можно будет привлекать для охраны НПЗ, эксперт описал методы защиты. По его словам, беспилотник – это низколетящая и медленная цель, попасть в которую из стрелкового оружия вполне реально. На вопрос о текущих возможностях противодействия дронам историк ответил прямо. "Стрелять из пулеметов. Знать бы еще, что у нас с "Шилками" и "Тунгусками". Сколько-то есть, но на все заводы их не хватит. Поэтому придется стрелять из обычных пулеметов на тачанках с прожекторами. Буквально как в Великую Отечественную войну", — констатировал он.Эксперт сформулировал принцип борьбы с массированными атаками украинских дронов. "Против примитивного и массового надо использовать примитивное и массовое", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251027/rezhim-chs-obyavlen-v-belgorodskoy-oblasti-posledstviya-udara-vsu-po-plotine-podrobnosti-1070741898.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, украина.ру, нпз, защита, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, пулемет, бпла, атака бпла, беспилотники, дроны, нефтебазы, новости сво сейчас