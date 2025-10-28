Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА - 28.10.2025 Украина.ру
Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА
Защита промышленных объектов от украинских дронов требует простых и массовых решений, а не только высокотехнологичных систем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Комментируя законопроект, по которому резервистов можно будет привлекать для охраны НПЗ, эксперт описал методы защиты. По его словам, беспилотник – это низколетящая и медленная цель, попасть в которую из стрелкового оружия вполне реально. На вопрос о текущих возможностях противодействия дронам историк ответил прямо. "Стрелять из пулеметов. Знать бы еще, что у нас с "Шилками" и "Тунгусками". Сколько-то есть, но на все заводы их не хватит. Поэтому придется стрелять из обычных пулеметов на тачанках с прожекторами. Буквально как в Великую Отечественную войну", — констатировал он.Эксперт сформулировал принцип борьбы с массированными атаками украинских дронов. "Против примитивного и массового надо использовать примитивное и массовое", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Юрков о защите НПЗ: Мобильные группы на пикапах значительно проредят подлетающие БПЛА

© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Защита промышленных объектов от украинских дронов требует простых и массовых решений, а не только высокотехнологичных систем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Комментируя законопроект, по которому резервистов можно будет привлекать для охраны НПЗ, эксперт описал методы защиты. По его словам, беспилотник – это низколетящая и медленная цель, попасть в которую из стрелкового оружия вполне реально.
"Мобильные группы ПВО на пикапах вполне могут ездить вокруг завода и сбивать то, что подлетает. Они значительно проредят подлетающие БПЛА, если это будет с постоянной отработкой на полигонах", — заявил Юрков.
На вопрос о текущих возможностях противодействия дронам историк ответил прямо. "Стрелять из пулеметов. Знать бы еще, что у нас с "Шилками" и "Тунгусками". Сколько-то есть, но на все заводы их не хватит. Поэтому придется стрелять из обычных пулеметов на тачанках с прожекторами. Буквально как в Великую Отечественную войну", — констатировал он.
Эксперт сформулировал принцип борьбы с массированными атаками украинских дронов. "Против примитивного и массового надо использовать примитивное и массовое", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния