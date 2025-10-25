https://ukraina.ru/20251025/strashnye-bombovye-udary-i-perestavshiy-byt-vazhnym-pokrovsk-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1070642552.html

Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 25.10.2025 Украина.ру

Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на текущей неделе часто беспокоились по поводу усовершенствования российских КАБов (корректируемых авиабомб), которые теперь глубже проникают в тылы ВСУ

2025-10-25T07:08

2025-10-25T07:08

2025-10-25T07:08

эксклюзив

россия

киев

черниговская область

алексей арестович

игорь мосийчук

татьяна покровская

вооруженные силы украины

нацгвардия

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058124630_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_cb519bc21f330750c294f2816daa11a7.jpg

Представитель украинского Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказывал на днях, что Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км.Офицер ВСУ с позывным "Алекс" утверждает, что таким боеприпасом россияне впервые атаковали Полтаву, которая находится далеко от линии фронта. По его словам, это гибрид ракеты и КАБа под названием "Гром-1", который представляет угрозу любым объектам в глубоком тылу. Он имеет дальность примерно 100–120 км и боевую часть массой 250–315 кг — это в три–пять раз больше, чем несёт "Герань".Замдиректора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказывает, что РФ использует против ВСУ до пяти тысяч КАБов в месяц, а иногда 280 единиц одновременно конвейерным способом залетают только по одному участку фронта.В телемарафоне украинский эксперт в сфере БПЛА Валерий Яковенко признаёт, что эффективного противодействия им у Киева нет. Единственным вариантом он считает уничтожение носителей авиабомб и российских аэродромов, откуда они взлетают.Заявил военнослужащий 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш в эфире телеканала "Эспресо", рассказывает, что модифицированные КАБы представляют собой грозное оружие. "Это страшные просто удары. Когда я был на позициях, и управляемая авиационная бомба падала где-то вблизи нас, то чувство будто у тебя внутри желе. И это при том, что КАБ падал за 150–200 метров от нашей позиции", — передаёт выживший военнослужащий.Экс-депутат Рады и радикальный националист Игорь Мосийчук* утверждает, что Киев "полностью проиграл небо"."Выносят Днепр, выносят Харьков. Тестовые КАБы прилетели под Полтаву, в 15 километрах, да, они в поле взорвались, но это тестовые. Я понимаю, что они прорабатывают и показывают", — рассказывает Мосийчук.В дальнейшем он прогнозирует наступление россиян в Черниговской области, проводя параллели с наступлением революционных частей на Киев в далёком 1918 году. "Большевики куда наступали? Именно туда. Бой под Крутами, о котором так много любят говорить — а, вот, как раз это и есть то направление! И не факт, что надо прямо пойти и дойти до Киева. Можно там закрепиться — и дронами взять столицу под контроль", — паникует Мосийчук.Украинский телеграм-канал "Легитимный" тоже считает, что РФ готовит открыть новый фронт в Черниговской области, связывая с этими планами активизацию ударов по региону.Впрочем, о планах наступления на Черниговскую область украинские военные и эксперты сообщали и в прошлом году. На Украине еженедельно пугают новым наступлением то на Запорожскую, то на Харьковскую область, пытаясь предугадать направление и планы Генштаба РФ.Украинский эксперт и отставной полковник Константин Машовец утверждает, что российская армия пока не столько пытается наступать, сколько увеличивает "серую зону", не закрепляясь на новых позициях. Увеличение расстояния до позиций ВСУ позволяет россиянам готовить новые прорывы в будущем, считает эксперт. "Потом, скрытно накопившись в каком-то одном месте, они наносят конкретный удар с целью прорыва тактической системы обороны ВСУ. Поэтому большая серая зона только на руку им играет", — говорит Машовец.Вместе с тем бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит о том, что российское наступление продолжается, хотя украинские ресурсы и заявляли о его замедлении. "Противник продвигается, темпы его продвижения не падают он позволяет себе роскошь вести перегруппировку, перебрасывая войска вдоль линии фронта", — рассказывает Арестович, подчёркивая катастрофическое положение частей ВСУ в Купянске и Покровске.Украинский военный эксперт Павел Лакийчук утверждает, что Покровск свою роль якобы уже сыграл и утратил стратегическую ценность. "Роль Покровского оборонительного узла в обеспечении вот этой линии крепостей, Константиновка-Дружковка-Краматорск, уже его роль на порядок упала", — говорит эксперт, готовя украинцев к новостям о потере города. Проще говоря, Покровск резко становится "ненужным и дотационным".Последнее время основную роль в боевых действиях играют дроны, но на этой неделе украинские эксперты отмечали, что ВС РФ стали чаще использовать бронетехнику. В частности, об этом рассказывал спикер ВСУ Владислав Волошин, комментируя попытки прорыва российской армии к Орехову Запорожской области. Украинский паблик Deep State тоже отмечал, что россияне пошли на штурм в этом районе, используя бронетехнику и мотоциклы, высадив пехоту, которая вошла в село Малая Токмачка.Националист Дмитрий Снегирёв из партии "Свобода"* считает, что россияне отрабатывают смену тактики прорыва так называемой килл-зоны (зоны контроля дронов) за счёт снова применения большого количества бронетехники. "Идёт 40 единиц бронетехники, оператору FPV поднять такое количество FPV практически невозможно. Ты же по бронетехнике одной FPV не отработаешь. Вот на это и делается расчёт — большая колонна наступает, они готовы жертвовать до 70 % бронетехники, но дать возможность 30 % закрепиться", — предполагает Снегирёв.Офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Черняк говорит в эфире телеканала "Мы — Украина", что увеличение бронетехники наблюдается и под Покровском. Командир полка беспилотных систем "Ахиллес" ВСУ Юрий Федоренко рассказывает, что Россия накопила много бронетехники и будет её теперь чаще использовать, так как с ухудшением погодных условий осенью бронетехнику хуже видят украинские операторы БПЛА. "Вы увидите, что на всех участках боестолкновения так или иначе бронированная техника в эту пору года будет появляться", — прогнозирует украинский офицер.Тревожные и панические комментарии украинских военных в Офисе Зеленского пытаются вновь перебить обещаниями поставок "Томагавков" или шведских истребителей. До сих пор эта тактика обещаний работала, поэтому Зеленскому нет нужды её менять.* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов; организации, деятельность которых в РФ запрещенаЧитайте также: Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр

россия

киев

черниговская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, киев, черниговская область, алексей арестович, игорь мосийчук, татьяна покровская, вооруженные силы украины, нацгвардия, минобороны