Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе

Украинская энергетика балансирует на грани разбалансировки, но тотального блэкаута сразу на несколько регионов не происходит. Полную катастрофу ей можно устроить за считанные недели. Но для этого нужно серьезное политическое решение

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065518375_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_0a9b12d417c7cade2080a91e1cb624cf.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков Ранее под руководством Владимира Путина были проведены учения стратегических ядерных сил России с привлечением их наземной, морской и авиационной компонентов. Российские военные задействовали подвижный грунтовый комплекс "Ярс", ракету донного базирования "Синева" и неназванные системы, которые выпустил стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. - Дмитрий, давайте без шапкозакидательства по поводу "Пролива Сталина" попробуем разобраться, какой именно ущерб экономической и военной системе противника может нанести наша стратегическая ядерная триада? - Ущерб от ядерного оружия в любом случае катастрофический. И для нас, и для вероятного противника. Потому что речь пойдет о взаимном обмене, а не о внезапных ударах. У нас этого в доктрине нет. Ядерное оружие как работало на сдерживание, так и продолжает работать. Что касается последних наших учений, то они были заявлены как плановые. Как и учения нашего вероятного противника в Европе на территории Бенилюкса. Нам продемонстрировали на видеороликах пуски классических баллистических ракет "Ярс" грунтового базирования и "Синевы". Это ракеты с разделяющимися боевыми частями. Одна такая ракета способна уничтожить несколько крупных городов, что создает апокалипсис на территории одной взятой страны. Это серьезное оружие. Кстати, мне как специалисту по фортификации бросилось в глаза, что впервые нам показали пуск "Ярса" не просто с грунтового комплекса, а грунтового комплекса, который был расположен в специальном защищенном укрытии. Укрытиям этим уже тысячу лет, их давно используют. Называются они "Крона". Фактически это мощный металлический ангар, в котором стоит тягач с баллистической ракетой. Крыша этого ангара раздвигается, и оттуда внезапно выходит ракета, уже подготовленная к старту. Очень эффектное было видео. - Правильно ли я понимаю, что ядерное оружие не будет пытаться уничтожить ядерное оружие противника, а будет пытаться нанести сокрушительный ущерб территории? - Разумеется. Ядерное оружие много десятилетий работает на сдерживание и прекрасно работает. Когда доходит до прямого дипломатического общения крупных ядерных держав, сразу видны четкие барьеры, которые нельзя переступать. Все это понимают на интуитивном уровне. Потому что если дойдет до военного столкновения на все деньги, это катастрофа для всех стран. Поэтому приходится договариваться, учитывая интересы друг друга. В этом смысле ядерное оружие – прекрасная вещь. Замечательно, что регулярно проводятся такие напоминающие учения. Надеюсь, когда-нибудь дойдет до учений с применением настоящего ядерного оружия. Пока у нас действует запрет на это, но когда-нибудь он будет снят. Чтобы люди убедились, насколько это страшно и серьезно. - При каких условиях может быть снят запрет на проведение ядерных испытаний? - Я имею в виду, что Путин и Трамп могли бы снять эти юридические преграды и договориться о проведении ядерных испытаний на каком-то далеком северном острове. Может быть, даже совместных. Собрать журналистов и блогеров. Взорвать мощный заряд. Расставить на полигоне пластиковых человечков, чтобы продемонстрировать, что с людьми происходит, когда все пылает и горит на десятки километров вокруг. Современно и бодро показать это, чтобы люди в 4К посмотрели, как это выглядит на самом деле. Это был бы хороший отрезвляющий эффект. Когда ядерное оружие работает только на сдерживание, многие начинают думать, что эту дубинку никогда не вытащат, а если и вытащат, то она окажется гнилой и никому не повредит. Поэтому надо всячески напоминать, что это не так. - НГШ Герасимов предложил во время учений отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Означает ли это, что мы будем вносить какие-то изменения в ядерную доктрину? - Вряд ли. Обычно такие формулировки обрисовывают стандартные процедуры. Как правило подобные учения не очень-то эффектны. В данном случае мы увидели пуски двух ракет по полигону, а в некоторых случаях происходит лишь тренировка, когда мы подвесили к самолету некую ракету, самолет взлетел, сделал круг и сел. Отрабатываются непосредственные действия. Часто это делается вообще без ядерных боеголовок, с некими имитаторами. - По поводу ядерного оружия Запада. Кого нам больше всего следует опасаться? Америку, Америку с Европой или отдельно Европу? - Я думаю, Запада нам вообще не стоит опасаться. Единственная мощная ядерная держава, с которой у нас паритет как общему числу боеголовок, так и по числу развернутых боеголовок на носителях – это США. У нас обоих примерно по 5 тысяч. Что касается Великобритании, то у них есть по четыре подводные лодки с "Трайдентами" и довольно мягкая доктрина их применения. Опасаться их не следует. Они нанесут нам ограниченный ущерб, а мы от них вообще ничего не оставим. А с США все серьезно. Именно поэтому рано или поздно придется договариваться. - Насколько наш ядерный потенциал может защитить нас от ползучей эскалации, когда грань между войной и не войной стирается? - Это только в фильмах злодеи нажимают на красную кнопку исподтишка. В реальности ядерное оружие – это последний этап ползучей эскалации. Сначала мелкие конфликты, потом полноценное военное столкновение, потом, когда уже закончились крылатые ракеты с обычными боеголовками и встает вопрос о победе или поражении в войне, встает вопрос о применении ядерного оружия. И на каком-то этапе роста напряженности обычно сворачивают на дипломатию. Это было и в Карибский кризис. Надеюсь, это будет и сейчас. Предпосылки к этому есть. По крайней мере, США демонстрируют некоторую договороспособность. Они не пытаются до последнего топить за войну. - "Орешник" в Белоруссии – это против кого? Против группировки НАТО, которая может вторгнуться с территории Польши? Или против Франции и Великобритании, чтобы они в случае чего не думали отсидеться? - "Орешник" в Белоруссии – это очень хороший психологический ход. Запад тоже любит психологические ходы: "Мы сейчас как дадим Украине какое-то страшное оружие". "Орешник" - это ракета средней дальности. Теперь у нас юридические барьеры не действуют, поскольку ракеты средней дальности можно производить и размещать на разных территориях. В случае с Белоруссией он быстро накрывает Европу. В считанные минуты долетает до Берлина. Чуть подольше до Парижа. Это хороший отрезвляющий фактор, особенно если он в ядерной комплектации. Конечно, "Орешник" сам по себе – это не волшебная дубинка. Но как средство быстрой доставки ядерного боеприпаса на короткую дистанцию — это крайне серьезное оружие. Неспроста с конца 1980х американцы хотели отказаться от ракет средней дальности. В итоге договор был подписан с СССР. А сейчас это то, что снова может быть оружием внезапного удара. Не хотелось бы, чтобы Запад попытался учинить нам совсем крупную гадость. Потому что ответ прилетит за несколько минут. - Возможна ли война неядерными "Орешниками" или аналогичными западными ракетами вроде "Черного орла"? - Возможна. Мы же "Орешник" разок использовали в боевых условиях. Скорее всего, использовали вообще без каких-то боевых частей. Его можно укомплектовать и обычной боевой частью, и болванкой. При подобных скоростях даже болванка является огромным разрушительным объектом. Чисто за счет кинетической энергии вы можете разрушить какое-то здание и пробить защищенный подземный объект. Но надо понимать, что это будет оружие весьма ограниченного ущерба, как и любое оружие. Даже если вы уничтожите несколько ключевых зданий, вы не сможете никаким оружием в неядерном исполнении снести целый город. Если только у вас не будет полного контроля над воздушным пространством над этим городом. Вы должны полностью подавить систему ПВО над городом, чтобы ваши самолеты спокойно летали и обычным чугунием стирали его с лица земли. А дистанционная переброска крылатыми или баллистическими ракетами на сотни или тысячи километров в неядерном оснащении – это отдельные разрушенные здания. И такая война закончится тем, что у и нас, и у них закончатся ракеты. - А стратегическая боеголовка что именно может сделать? - Если говорить о Москве, то какие-то боеголовки могут разрушить все в пределах бульварного кольца, а какие-то - разрушить весь город, кроме отдаленных спальных районов по МКАД. Разброс идет от нескольких килотонн от нескольких сотен килотонн. Американское и британское оружие первого удара – "Трайдент", который базируется на подводных лодках. Его мощность составляет до 475 килотонн. Его зона поражения – много километров. От города мало что останется. - И именно из-за этого ужасающего ущерба фактор ядерного сдерживания будет работать? - Да. И у нас, и у них очень похожие по мощности и по дальности боезаряды. Раз уж мы заговорили о подводных лодках, то "Синева" и "Трайдент" - это очень похожие ракеты с разделяющимися боевыми частями, способными уничтожать крупнейшие города. Хлоп – и вы оказались в 19 веке по уровню экономики. Энергетика и промышленность выбиты. Этого не хочет никто чисто по прагматичным соображениям. Поэтому ядерное сдерживание работает. - Перейдем к обычным вооружениям. Что противник соберет какое-то количество "Томагавков", какое-то количество "Штормшэдоу", какое-то количество украинских ракет, а потом устроит массированный налет на наши тылы, которого ПВО просто не выдержит, потому что перегрузится? - В политическом плане никаких "Томагавков" в ближайшем случае ждать не приходится, потому что это будет серьезная эскалация. С нашей стороны это было четко заявлено. Кажется, с той стороны все поняли и отложили это в долгий ящик. И потом, "Томагавк" - это тоже не волшебная пилюля. Это средство доставки, которое позволяет быстро, эффективно и неприметно, огибая рельеф местности, доставить не 10-20-30 килограммов, как легкие беспилотники, а сразу по 300-400 килограммов взрывчатого вещества до какого-то города. Когда недавно прилетел украинский беспилотник по Красногорску, он повредил одну квартиру в многоэтажном жилом доме. А если в этот дом прилетит "Томагавк", при неудачном попадании сложатся несколько этажей. Это более реальный ущерб. Если передать Украине сразу 500 или 1000 "Томагавков", скорее всего, они прорвут нашу очень хорошую ПРО, и несколько ракет до какого-то города долетят. Но надо понимать, что ни 500, ни 1000 американцы не передадут, а 10-20 "Томагавков" погоды не сделают. Военного смысла не будет в этом никакого. Это будет пиар-акция запугивания. - Тем не менее, Верховный пообещал им сокрушительный ответ. - Ответ может быть сокрушительным. Небо над Киевом и другими городами защищено намного слабее. Там все может быть очень страшно. Если примитивные "Герани" прорывают ПВО и за счет массированности наносят многочисленные удары, то может быть еще хуже. Мы-то на все деньги не бьем. Мы накапливаем и наносим удар по отдельным мишеням. Довольно аккуратно наносим. Пока что. - Если ответ и будет, то только по территории Украины? - Да. "Томагавк" - это еще один тип носителей для большого объема взрывчатки. Это не что-то радикальное. К сожалению, отдуваться за них будут жители Киева и других городов, находящихся в и без того тяжелых условиях. Необязательно по Киеву. На Украине часто бывают иностранные советники, а в случае с "Томагавком" они там однозначно будут. Им не поздоровится. Да и не только им. А наносить удар по территории США никто не будет. Это было бы резким обострением конфликта. - Но американцы-то наносят удары по нашей территории. - Они все равно бьют руками своих прокси. Но, может быть, у нас тоже появятся какие-то прокси. Мало ли, что на Кубе может случиться. - Вы, кстати, всерьез оцениваете, что Госдума ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве? - Я бы всерьез пока не оценивал. Но мы никогда не знаем, как это будет развиваться. Знаменитый исторический сюжет, который привел к Карибскому кризису, тоже был внезапным. Мало кто ожидал, что на Кубе произойдет революция и что в американском подбрюшье будет такой неприятный сюрприз. И если в какой-то момент американцы обнаглеют и попытаются пойти на жесткую эскалацию по Украине, заваливая киевский режим объемами активно производящихся вооружений – кубинский или еще какой-то ответ возможен. Американских военных баз по всему миру очень много. Много желающих им насолить. И у этих желающих тоже может появиться какое-то современное оружие. Но это возможно только через год, два, три. Сейчас США технически это не могут сделать. - Обсуждается ли сценарий, когда беспилотники будут выступать в качестве средства доставки ядерного боеприпаса? - Современные БПЛА самолетного типа легкие и не могут нести тяжелый груз. Максимальная боевая нагрузка украинского "Лютого" до 75 килограммов, а 75 килограммов для ядерного оружия – это недостаточно. В самый разгар холодной войны были концепты диверсионных ядерных фугасов весом в 200 килограммов для закладки в шахты и на маршрутах следования вражеских войск. Считается, что в 1990е наиболее компактные из них уничтожили и мы, и США. И самое легкое из известного компактного ядерного боеприпаса – 68 килограммов. То есть при всем желании даже в "Лютого" оно вряд ли влезет. Теоретически можно создать еще более крупный беспилотник, в который вы запихнете специальный созданный под него ядерный фугас. Но этот беспилотник будет иметь размах крыльев метров в 7-8 и длину метров в 5-6. Это будет заметная и медленно летящая цель. Зачем она нужна, если ядерный заряд можно разместить на "Томагавке", который летит на низких высотах и с куда большей скоростью? В этом плане предел рационального использования беспилотников достигнут. Они нужны, чтобы терроризировать города и наносить маленькие болезненные удары по НПЗ. А ядерное оружие лучше размещать на чем-то более мощном. - Как раз Минобороны внесло в Госдуму законопроект, по которому можно будет привлекать резервистов для охраны НПЗ и других объектов в наших тылах. Есть ли примерное понимание, как это будет выглядеть технически? - Что касается защиты НПЗ и вообще промышленности, то есть наработанные планы, для реализации которых можно таскать резервистов. Если они по-настоящему проходили военные сборы и пройдут дополнительные сборы по противодействию БПЛА, это вполне возможно. Повторюсь, беспилотник – это низколетящая и медленная цель. Попасть в нее из стрелкового оружия вполне реально. Мобильные группы ПВО на пикапах вполне могут ездить вокруг завода с сбивать то, что подлетает. Они значительно проредят подлетающие БПЛА, если это будет с постоянной отработкой на полигонах. Еще у нас активно развиваются дроны-перехватчики. Да, пока есть проблемы с самонаведением, но это развивается семимильными шагами. Полагаю, через год-два тот, кто охраняет завод от БПЛА, будет просто сидеть за пультом и нажимать на кнопку, когда мишень появилась на радаре. А дальше дрон-перехватчик полетит навстречу вражескому БПЛА полностью под управлением искусственного интеллекта. - А пока их нет, что делать? - Стрелять из пулеметов. - Знать бы еще, что у нас с "Шилками" и "Тунгусками". - Сколько-то есть, но на все заводы их не хватит. Поэтому придется стрелять из обычных пулеметов на тачанках с прожекторами. Буквально как в Великую Отечественную войну. Против примитивного и массового надо использовать примитивное и массовое. - Насколько наши тыловые города могут перенять опыт Донецка и Белгорода в плане противодействия различным обстрелам? - В регионах все очень по-разному. Где-то жизнь заставила, чтобы это работало нормально. Где-то это может пробуксовывать, но когда дело дойдет до более частых налетов, то придется. Это зависит от людей на местах. - А как вы оцениваете устойчивость тыловой инфраструктуры Украины? Мы говорим, что она была построена в советское время в расчете на войну. Но какой-то же предел прочности у нее должен быть. - В 1990е и 2000е годы деградация убежищ и укрытий для населения на Украине была сильнее, чем в России. У нас во многих городах сохранили какой-никакой фонд противоатомных убежищ и укрытий фонд наращивали. Особенно в 2010е-2020е годы. А на Украине это все разваливалось, разваливалось и разваливалось. Там по инерции действовали какие-то старые советские регламенты защитных сооружений для населения, но по факту они взялись за них только в 2022 году. И то нехотя. И то деньги куда-то исчезали. Да, когда по городу что-то прилетает ежедневно, они вынуждены что-то делать. Но устойчивость всей системы ниже, чем у нашей, потому что она сильно повреждена. Это и касается и объектов энергетики, и защитных сооружений, и всего в целом. Да и ПВО, несмотря на западные поставки, находится у них не в лучшем состоянии. - Что для вас будет показателем, что, к примеру, энергетика Украины окончательно навернулась? - С энергетикой проще всего. Когда в городе темно, это означает, что энергетика навернулась. Это можно оценить, посмотрев со спутника. Чем больше темных пятен, тем хуже. Мы по энергетике удары всегда щадяще наносили. Все было очень точечно и аккуратно, когда все балансирует на грани разбалансировки, но тотального блэкаута сразу на несколько регионов не происходит. Полную катастрофу ей можно устроить за считанные недели. Но для этого нужно серьезное политическое решение. Никому не хочется, чтобы те же русские люди, ставшие заложниками своего режима, дополнительно страдали. - Как вы считаете, конфликт с Западом закончится после окончания украинской войны? Или нам стоит готовиться к более серьезному противостоянию и изучать все аспекты вашей основной специализации? - Надеюсь, что закончится. А как это может не закончиться? Да, какие-то провокации Запада на других участках возможны. Если в Прибалтике начнут еще больше гнобить русское население, мы будем жестче действовать политическими и экономическими методами. Зачем нам туда вводить войска? А на приграничные провокации будут дозированные приграничные ответы. И пока предпосылок для перерастания украинского конфликта в тотальную войну с Западом я не вижу.

