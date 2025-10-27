https://ukraina.ru/20251027/koridory-konchayutsya-stenkoy-a-tonneli-vyvodyat-na-svet-1070706817.html

Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет…

Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет…

Есть забавная старенькая история. Повестка колхозного собрания: "1. Дрожжевание кормов. 2. Аморальное поведение скотника Иванова. 3. Построение коммунизма".

По такой же схеме строили регламент последней встречи Трампа и Зеленского: "1. Салат с артишоками. 2. Томагавки… с постным маслом. 3. Построение тоннеля в Беринговом проливе…"Последняя тема, как сказал один из комментаторов, "завирусилась". То есть, вклинилась в международный сетевой хайп. Славно! Жаль только, что пока на колхозном уровне. Где-то между сиамскими кошечками и польским курва-бобром.Даже наши многозначительные эксперты и авторитетные переговорщики трактуют проект то как геоэкономическую сенсацию, то как троллинг украинско-европейской мишпухи, то как логистическую маниловщину с душком советской фантастики…А вопрос, конечно, интересный. Весьма! Только вот он не совсем экономический, как считают наши аналитики. И не климатический, как полагали романтики эпохи поворота рек. И совсем не авантюристический, как трактуют современные "гиды мнений". Он цивилизационный.Сильный, четкий, артикулированный интерес к "Беринговому переходу" возникал всего дважды. Накануне и в ходе Первой и Второй мировой.И вот сейчас… Накануне Третьей?Мировые войны, в отличие от локальных, территориальных и даже субтерриториальных — это не про столкновение стран. Это про столкновение цивилизаций. Наше СВО — это арьергардные бои, разведка боем Третьей мировой.И опять Берингов пролив…Артур Шопенгауэр мудро отмечал, что любовь — это воление нерожденного ребенка. Даже — и не зачатого, но могущего появиться. Международные альянсы — это воля межцивилизационных проектов. Еще не начатых, но могущих состояться.Неоднократно вспоминал пророческие выводы фундаментального Николая Яковлевича Данилевского. Европа была для него не только колыбелью великих цивилизационных проектов, но и будущим их погостом. Начиная от религиозной сферы, заканчивая нравственной. Без вариантов.А вот Америка… Здесь возможны варианты.Напомню банальную предпосылку: ту или иную цивилизацию легко опознать. По типу семьи, форме собственности, отношению к государству.Западный мир — мерцающая цивилизация (не связывать только с микроскопическим и сиюминутным ее долговязым гномом Мерцем). В определенные периоды эта ойкумена совпадает территориально и ценностно. В другие — расходится. Часто радикально.Мировые войны — это и суть дихотомии ценностей и территорий.Первая мировая фактически закончилась поражением всех ее участников. Потому что были перепутаны базовые параметры. Об этом еще догадывался бравый солдат Швейк, когда с прямолинейностью идиота недоумевал, как в сложившихся альянсах умудрились объединиться страны столь различной цивилизационной ориентации.Вторая мировая, в ее кульминационной фазе ВОВ, продемонстрировала образ блистательной победы. Победы одной мировой цивилизации, советской, над враждебной, фашистской.И в первом, и во втором случае возникало не спорадическое, случайное, а системное, сущностное внимание мировых лидеров к "Берингову переходу". Как к наглядному символу и воплощению межцивилизационного транзита.В обоих случаях Штаты намеревались продемонстрировать через этот грандиозный проект большую эмпатию американского мира русскому, а не европейскому…А теперь самое время уточнить, что американской цивилизации ближе та, с которой они больше приобретают (от элиты до рядовых граждан), чем теряют.Достаточно очевидно, что коллективный Запад без Штатов не представляет экзистенциальной опасности для России.Очевидно и то, что последние пойдут сегодня на раскол Западного мира лишь уверившись, что "цивилизационный кульбит" принесет им больше плюсов, чем минусов. И вот здесь-то и актуализируется "третье пришествие Беринга".Поэтому еще раз подчеркнем: эта тема прежде всего цивилизационная. И только на этом уровне раскрывается в полной мере. Следовательно, стоит синхронизировать свое мироощущение с масштабом предложения.Это подскажет, что Штаты могут рассчитывать, пусть не на былую гегемонию, но на достойное величие, только с помощью России.Только у нас есть пара тузов, без которых даже козырный Трамп обречен на поражение (если уж говорить в любимых терминах последнего). Один из них — это главный мировой трек будущего — Северный морской путь. Или вся судьбоносная Арктика, шире говоря…Штаты, даже всосав Гренландию (Канада здесь, вопреки устоявшимся заблуждениям, не при делах), контролировать этот субрегион не способны вообще. С Россией — совсем другая игра. Совместный Берингов переход — это как общая караулка на входе в режимный объект. И символическая, и реальная.Во-первых, участие в нем спасает Америку от почти неизбежной войны с Китаем. Точнее, переводит вероятное вооруженное столкновение в режим невероятных возможностей торга и сотрудничества, вплоть до "большой сделки".То есть Россия этим проектом спасает MAGA — мечту реднековской Америки о величии страны. И спасает жизнь Трампа с его командой от унижения и уничтожения соросовскими антиподами.Во-вторых, Россия этим проектом спасает Америку в ее фатальной взаимосвязи со Старой Европой.Старушка давно стала несносной содержанкой, но всеми силами поддерживает у Нового Света иллюзию цивилизационного единства и общей судьбы. Типа, "жили вместе и умрем в один день".ЕС — это унификация пассионарного потенциала его членов. Когда гениальный Данилевский предсказывал дисгармонию и вражду Европы и России, он исходил прежде всего из их пассионарной разновекторности.Европа — нисходящий, Россия — восходящий вектор.Брюссельская бюрократия, избрав в этом аспекте принцип "равнение на слабейшего", только ускорила этот процесс.Но есть еще и НАТО как механизм донорства, перекачки крови между дряхлеющим либерастическим организмом и более крепким консервативным. Вампиры, типа Рютте, не могут жить без свежей американской кровушки.Да, Трамп в силу инстинкта самосохранения пока держит их на расстоянии рукопожатия. Избегает, рыжий хитрец, тесных объятий. Но они будут непрерывно и под любым предлогом тянуться через океан к заветной жилке.Россия через Берингов пролив и протягивает руку помощи для полнокровных американцев — реднеков ("красные шеи"). Подсказывает, что "американская цивилизация" — это отдельная для Запада история. Предлагает светлую сторону — перейди через пролив, ты из наступающей ночи сразу попадаешь в солнечное утро. Здесь даже полярное "белое безмолвие" неизмеримо богаче смыслами, чем западный информационный "белый шум"…Вот только спасти здоровую рядовую американскую цивилизацию от декадентской и увядающей европейской очень непросто. История, традиции, культура, кинематограф, интернет, сложившиеся технологические, финансовые, личные связи… И, конечно, язык.Язык общения является недооцененным колоссальным цивилизационным фактором. Все европейские лидеры не случайно фактически отказались от родных языков в пользу английского. Английская речь на Западе — это как феня на киче. Доходило до того, что предыдущая американская администрация пыталась уволить венгерского министра за ее плохое знание английского.В этом плане Украина — показательная модель. Когда-то абсолютно русскоязычный президент Янукович объяснял мне причины своего перехода на мову. Мол, в незалежной нельзя подняться без мовы, как на зоне без фени, или как на Западе без "англицкого". Это как татуха куполов во всю грудь. Без крестов…Европейские лидеры здесь преуспели. Некоторые вроде и родную речь позабыли. Да и зачем она нужна, если их "общая" квазицивилизационная виртуальность полностью сконструирована отнюдь не на национальных наречиях. А главное, на последних "зелени" не срубишь.Поэтому в Беринговой теме должны постоянно звучать цифры. Желательно триллионы, которые лежат за проливом на необъятном и общем северном шельфе. Американцы про триллионы понимают на любом языке…В-третьих, раз уж заговорили о деньгах, нельзя не упомянуть о том, что Берингов переход — еще до старта может дать пусть не триллионы, но многие миллиарды.Условный тоннель оценивают в восемь-девять миллиардов. Но адекватные железные дороги к нему будут стоить на порядок больше.Да, ж/д Аляски требуют совсем небольших вложений. Но тянуть современную ветку, скажем, из Совгавани до Уэлена обойдется под сотню миллиардов.Это ли не повод разморозить и совместно освоить наши трехсотмиллиардные активы, незаконно арестованные на Западе?И о мелких, но приятных деталях. Я совсем не строитель (не считая БАМа), но сам переход вижу в такой конфигурации: тоннель от нашей стороны до русского острова Ратманова, тоннель от Алясочки до американского острова Крузенштерна. А между ними — красавец четырехкилометровый мост, наподобие Крымского (Аркадий Романович Ротенберг справится.)Ведь межцивилизационный переход заряжен немыслимой символической силой. И Трамп сможет наладить выпуск красных бейсболок с рисунком моста. Для него это абсолютная прелесть! И уж тем более доказать всем медиа, указывая на мост, что контакт с русским берегом Америке выгоднее и экономически, и политически, чем неравный брак с яловой евро-либеральной цивилизацией…Кстати, о БАМе. Когда довелось там поработать лесорубом, познакомился в забайкальской тайге с местным шаманом. Тот посвятил меня в сакральные секреты влияния. Или, говоря в терминологии современных коучеров, "секреты суггестии". Там все просто. Если хочешь повлиять на визави, для начала надо к нему просто прикоснуться…

