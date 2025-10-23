https://ukraina.ru/20251023/smychka-evroezha-s-amerikanskim-uzhom-kak-ssha-i-es-situativno-szhimayut-antirossiyskie-ryady----1070546216.html

Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды

Лидеры Евросоюза и его стран-членов, у которых серьезно подгорает по всем направлениям их бурной, но, судя по результатам, никчемной деятельности, не оставляют попыток втянуть США в свои геополитические авантюры.

Для ЕС это очень важно для выживания, ибо он сам загнал себя в такую передрягу. С одной стороны, он боится Россию, потому как думает, что та на него нападет и схрумкает. На самом деле:– Россия не хочет ни на кого нападать. Более того, ЕС еще совсем недавно был для нее удобным, емким и довольно обширным рынком. Например, для энергоносителей, и Москве не нужно было искать покупателей своих нефти и газа по всему остальному миру. Но сегодня она успешно диверсифицирует свою торговлю этим сырьем и в ус не дует, а ЕС продолжает "бороться с Россией и ее энергоэкспансией";– ЕС, охваченный неолиберальными глобалистскими фантомными болями, сам отказался от России и выступает с нападками на нее, потому что хочет первым добраться до российских ресурсов и опередить в этом деле США и Китай. Оно и понятно: будущее – это ужесточение борьбы за ресурсы. За все. И у России этого "всего" – хоть завались, а у Европы ничего нет;– Европа первой включилась в борьбу за ресурсы, но попала впросак – ее поджимают с двух сторон Китай, на котором остановилась Россия как на альтернативном энергорынке, и США, которые воспользовались неудачной переориентацией Европы, подтолкнули ее на неверный шаг, а потом навязали свои энергоресурсы, только втридорога. И сейчас Европа медленно, но уверенно экономически стагнирует и политически загибается между китайской Сциллой и американской Харибдой, за чем с интересом наблюдают в Москве;– США тоже медленно, но уверенно обезжиривают Европу, превратив ее одновременно и в поле возможной войны с Россией, например, за Украину, и источник поступления денег за свое оружие, которое отныне европейцы должны покупать, чтобы передавать той же Украине и бесконечно длить конфликт. А чё? США это выгодно – денежка капает исправно, а случится разрастание военных действий, будет капать еще сильнее и обильнее;– и США, и Китай не против использовать несчастную Европу в борьбе друг против друга. Вашингтон хочет, чтобы Европа санкциями порвала с Китаем и тем самым ослабила его, а Китай не хочет этого столкновения и вообще уходит из Европы. И Европа, как с нею уже повелось, опять остается один на один своими проблемами.Такая вот диспозиция. И, с другой стороны, Европа традиционно, а скорее от безысходности и по старой привычке, не хочет верить, что США ее кинут, и тянутся за Атлантику за прежней дружбой и защитой – от обычного оружия до ядерного зонтика США, который типа укрывал ее от злых российских ракет.И сегодня Европа как бы бьет с двух рук. Накануне саммита ЕС, намеченного на 23 октября 2025 года, в Вашингтон отправился генсек НАТО Марк Рютте. Субъект удивительной флюгерности и конъюнктурного непостоянства, но все же голландский поданный, который даже с такой степенью тупой заданности в восприятии действительности не может не понимать, что ему очень скоро придется либо сваливать из Европы, либо жить в ней, нищей и ободранной, в том числе, и с его помощью.Задача Рютте в США – отвадить тамошнего президента Дональда Трампа от сближения с президентом России Владимиром Путиным и окончательно сорвать возможную встречу двух президентов в Будапеште, где может продвинуться дело мира в войне между Украиной и Россией.Рютте пошел по накатанному пути – решил работать лестью, на которую маниакально падок Трамп. Президент США, как известно, предложил прекратить огонь, остановиться на ЛБС – линии боевого столкновения ВС России и ВСУ и разойтись, чтобы "позже о чем-то договориться". Трампу кажется, что так он уладит девятую по счету войну и страшно устыдит членов Нобелевского комитета, который нагло, дешево и сердито прокатил его с премией мира. Нарочито прокатил, и сейчас Трамп пыжится отомстить.И Рютте убалтывал Трампа, соглашаясь на разграничение по ЛБС, прекращение огня и создание некоего совета мира" по типу такой же структуры, которую Трамп предложил для урегулирования конфликта в Сектора Газа, готов ее возглавить и страшно гордится этим своим изобретением.Как сообщил лояльный к республиканцам Трампа телеканал Fox News, Рютте подчеркнул, что поддерживает идею Трампа о полной остановке боевых действий, и сказал: Мы – это в смысле Европа. И Трамп от радости и для видимости якобы поплыл, как биоотходы вниз по Енисею. Или по Оби с Иртышем, это уж как кому нравится.И Рютте добился своего: Трамп сказал, что отказался от встречи с Путиным в Будапеште. – сказал Трамп в ночь на 23 октября.Параллельно Рютте удостоверился, что в США у него много сторонников, у которых при слове "Россия" мигрень делается и возникают проблемы с ускоренным метаболизмом. Глобалисты-русофобы, что называется, сжимали ряды и посылали сигналы, мы, мол, с вами.Как стало известно, комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил три антироссийских законопроекта:а) законопроект, направленный на использование суверенных российских активов, замороженных в США, для оказания финансовой помощи Киеву. Документ предусматривает передачу таких авуаров в "Фонд поддержки Украины" и ежеквартальное перечисление Киеву процентов от их инвестирования;б) законопроект, предусматривающий введение санкций в связи с якобы поддержкой со стороны Китая российской СВО на Украине. Это заморозка активов в США и запрет на выдачу виз и въезд на территорию Штатов китайским физическим и юридическим лицам, которые якобы причастны или способствуют поставкам и продаже товаров или услуг для российской армии или предприятий российского ВПК;в) законопроект о включении России в американский список государств-спонсоров терроризма, в который Госдепартамент США до этого включил Иран, КНДР, Кубу и Сирию.Конечно, в США сейчас шатдаун, никто не работает и потому этот акт сенатского комитета – символ и проформа. Но зато какие они красноречивые! Кроме того, Сенат при случае или в других обстоятельствах может вернуться к этим документам и принять их.А в это время еврорусофобы ярились и в самой Европе. Накануне все того же саммита ЕС стало известно, что на нем будет утвержден уже согласованный 19 пакет санкций против России. В издании "Коммерсантъ" они довольно подробно изложены – вчитайтесь, если хотите:"Финансовый сектор:ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ.ЕК предложила ввести полный запрет на операции российских банков, включая банки, работающие в третьих странах.ЕК предложила ввести санкции против российских и зарубежных банков.ЕС намерен ввести санкции против российской платежной системы "Мир".ЕС предлагает принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют.ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая.ЕС в скором времени сформулирует предложение о том, как использовать российские активы для помощи Украине.ЕК не включила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.Энергетический сектор:ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России к 1 января 2027 года.ЕК предлагает ввести полный запрет на транзакции с компаниями "Газпромнефть" и "Роснефть".ЕК предлагает ввести санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе КНР.Торговый сектор:ЕК предложила ввести санкции против еще 118 судов, которые подозревают в транспортировке российской нефти.ЕК предложила ввести санкции против 45 российских и зарубежных компаний.ЕК ужесточит экспортный контроль для промышленности России, Индии и КНР.ЕК предлагает запретить экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей".Все, конец цитаты.Все, да не все. Во-первых,с санкциями согласились как бы "пророссийские" Венгрия и Словакия, которым Брюссель пообещал персональные коржики за плевки в адрес Москвы. И Будапешт с Братиславой сладостно плюнули. Вот тебе и "друзья России".Во-вторых, стало также известно, что параллельно министры энергетики ЕС согласовали положения плана по отказу от российского газа. Министр климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании Ларс Оагор так и сообщил журналистам: "…Мы посылаем четкий сигнал: Европа отказывается поддаваться энергетическому шантажу. Поэтапно отказываясь от импорта российского газа, мы укрепляем нашу коллективную энергетическую безопасность и делаем решительный шаг к подлинной стратегической независимости и переходу к чистой энергетике".И, наконец, в-третьих, стало известно, что на саммите ЕС главными темами станут экспроприация активов России (аккурат в унисон с американским документом) и… уже 20-й пакет санкций. В открытом письме-приглашении лидерам ЕС на саммит глава Европейского совета Антониу Кошта написал: Лидеры обсудят планы увеличения финансовой поддержки Украины, в частности, подтвердив наши обязательства предоставить финансовую поддержку этой стране в ближайшие годы, в том числе за счет блокированных российских активов".Речь идет о том, чтобы из 210 млрд евро суверенных активов России, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, использовать от 130 млрд евро до 185 млрд, как некий "кредит" Киеву на закупки оружия для Украины у европейской промышленности и на покрытие бюджетного дефицита. Еврокомиссия ранее сообщила, что Украине потребуется не менее 60 млрд евро внешнего финансирования на два ближайших года на все ее хотелки.Отдавать "кредит" Киев будет репарационными деньгами, которые ему типа вернет Россия после своего проигрыша в СВО.Что касается 20-го пакета санкций, то он тоже может предусматривать меры по ограничениям в области финансов, передачи технологий и доступа к важнейшим товарам.Казалось бы, единый фронт против России вырисовался, вот он, тут как тут. Еж и уж, несмотря на то, что первый может быть пищей для второго, вступили в борьбу против общего врага. Однако в этом задекларированном единстве уже видны трещины, которые могут превратиться в непроходимы пропасти.Например, относительно отъема российских активов есть противоречия. Европа хочет сделать это с благословения США и параллельно с ними, чтобы не было так страшно, когда Россия воспримет изъятие активов, как воровство и адекватно ответит. Вашингтон же хочет, чтобы ограбление активов совершила Европа сама и воевала с Россией сама. Это однозначно сделает Европу более легкой жертвой США.Точно та же картина и с санкциями. Америка хочет, чтобы ЕС ввел вторичные санкции против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей. Потому Трамп и поддержал санкционный режим - ввел свои санкции против России. "Я почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали", – сказал Трамп.А Евросоюз не хочет этого делать вообще. Потому что Китай, как партнер, ему нужен крайне. Еврокомиссия уже хочет изучать повышение конкурентоспособности европейской экономики в условиях окончательного запрета странам ЕС покупать российские энергоресурсы. И китайские деньги тут ой как нужны.Несостыковки позиций есть и по закупкам оружия. Старая Европа смотрит на закупки, как на возможность возродить ВПК стран Европы и использовать его как драйвер общего оздоровления экономической ситуации. А вот Польша, "Трибалтийские вымираты" (Латвия, Литва Эстония), Скандинавия отдают предпочтение американскому оружию. Потому что европейского оружия еще нет, а американское есть и только им, уверены они, можно отбиться от России, если та посягнет.Короче, Трамп типа определился, а саммит ЕС будет работать и штамповать свои решения, чтобы потом долго их согласовывать и обсуждать.Ну, а Россия будет заниматься СВО, освобождая шаг за шагом свои конституционные территории и явочным порядком устраняя те противоречия, что волнуют Трампа и пугают Украину и Европу.И вот на этом фоне возможен и возврат Трампа, как они любят говорить, на переговорный трек. О мире. И с учетом позиций России. Он – прагматик, который за пиар-фанаберией, политическим шутовством, медиаклоунадой с фейками и белым информшумом прикрытия прячет четкое понимание ситуации, свою стратегию и подлинные планы. Он – политик, который достигает цели подчас методами бизнеса, но все-таки политик. Он не может не понимать, что сделки заканчиваются быстро, когда исчерпывают свой потенциал пользы, а вот политические договора и тенденции определяют геополитическое развитие иногда на десятилетия.Сейчас, пытаясь напугать и нагнуть Россию, сомкнув ряды с Европой, Трамп не может не понимать, что в геополитическом противостоянии России и Запада может быть только один победитель, если ему удастся уничтожить другого. А это с Россией невозможно, равно как и Россия не стремится уничтожить Запада, как бы там ею не пугали граждан. А значит, все равно придется договариваться.Именно поэтому Трамп пока не дал Украине "Томагавки", чтобы та била вглубь России и провоцировала жертву бомбардировок на возможную Третью мировую войну в ядерном исполнении. – сказал Трамп. И, назвав статью Wall Street Journal (WSJ) об ударах "Томагавками" фейковой, подчеркнул, что не давал Украине разрешение стрелять ракетами по российским тылам.Он не может также не понимать, что выдача "Томагавков" Украине – это будет только его шагом, и "война Байдена" станет "войной Трампа". И что тогда это станет шагом к Третьей мировой войне и сделает его он, Дональд Джон Трамп. А он-то хочет войти в историю миротворцем из миротворцев.Такая вот закавыка нарисовалась в казалось бы стройной картине мира Дональда Фредовича, который крутится сейчас как уж на вилах, и ему не до мелких европейских ежей…На эту тему читайте также в статье Владимира Скачко "США и Россия в поисках границ компромисса. Москва не отступит от своих ключевых интересов"

