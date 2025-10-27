https://ukraina.ru/20251027/katastrofa-blizhe-chem-vy-dumaete-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii--v-strane-1070695927.html

"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 27.10.2025 Украина.ру

"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе нарастает паника - обсуждают, удастся ли перезимовать, хватит ли людей на фронте, стоит ли отправлять на передок полицаев и когда у Киева закончатся деньги на войну.

2025-10-27T06:00

2025-10-27T06:00

2025-10-27T06:00

украина

киев

европа

андрей золотарев

дональд трамп

александр шелест

ес

вооруженные силы украины

рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg

Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв полагает, что стремящийся к завершению конфликта Дональд Трамп в конце концов "передавит" (убедит — ред.) воинственных европейцев, но это со временем, он сказал недавно в интервью - "посмотрим через полгода". За эти полгода прольются реки крови."Будапешт" всё же состоится, но позже. А пока Трамп играет на ослабление Европы.Кстати, премьер Венгрии Виктор Орбан тоже полагает, что "саммит мира в Будапеште состоится, и Европа может оказаться в положении наблюдателя со стороны".В свою очередь, Золотарёв напомнил, что не решается вопрос с передачей Киеву российских замороженных активов — опасаются ответных шагов Москвы, в России ведь тоже много западноевропейских активов."А без этих (российских — ред.) денег уже не понятно, как и этот год заканчивать, не говорю уже про 2026-й", - сказал эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Кроме того, на подконтрольной Киеву территории Украины выбита маневровая генерация, и остаётся только молиться, чтобы зима выдалась мягкая. В любом случае надо готовиться к жизни в условиях дефицита электроэнергии и газа, если пойдут отключения света по схеме по четыре часа без электричества, два часа с электричеством, то жителям многоэтажек придётся очень тяжело, сказал Золотарёв, посоветовав согражданам на всякий случай искать "запасные аэродромы" где-нибудь в селе.Политтехнолог также отметил, что на Украине "системно велась такая политика, которая привела к такому исходу, когда налицо у нас (у киевского режима — ред.) жесточайший дефицит людей на фронте, с другой стороны — практически мобилизационный ресурс близок к нулю"."Да, можно, конечно, триста тысяч полицаев отправить на фронт, но это ж такая… сомнительная публика", - заявил эксперт, добавив, что, по его данным, в занятой россиянами части Запорожской области половина полицейских перешла на сторону РФ.А вот покинувший страну экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* считает, что у режима ещё сохраняется потенциал для пополнения рядов ВСУ: могут снизить мобилизационный возраст, могут призывать женщин на не боевые специальности (и добровольно брать на боевые), наконец, ужесточат мобилизацию.Это может привести к локальным бунтам, но Запад, скорее всего, закроет на это глаза. А мобилизационные мероприятия могут дойти вплоть до оцепления отдельных районов и сплошного их прочёсывания с заходами в квартиры, рассказал бывший соратник Зеленского в интервью журналистке Юлии Латыниной*.По мнению экс-советника ОП, если в Киеве увидят, что "фронт реально трещит", то депутаты Рады проголосуют за такие меры, пусть и "с криком, шумом, гамом, спорами". А оспорить эти нововведения будет некому, поскольку Конституционный суд на Украине по факту отсутствует, "его деятельность приостановлена".ТЦК-ашники тем временем продолжают жёсткий отлов людей на улицах. По соцсетям расходятся кадры этой охоты, но власти делают вид, что ничего особенного не происходит. Более того, пытаются убеждать в этом сограждан. Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что все эти видео отлова и бусификации "либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта".Расскажите это украинцам, которых вынуждены месяцами и годами прятаться по домам. Тот же Шелест* публикует в своём телеграм-канале очередное видео "упаковки" человека людоловами из ТЦК, сопровождая это ироничным замечанием - "Потураевский ИИ старается...".Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" тоже публикует видео отлова будущих бойцов и сообщает, что подобных сюжетов каждый день десятки в сети, но - "народ так и не понял, что им никто не поможет кроме них самих"."По слухам, сейчас "отрядов" ТЦК в 3 раза больше работает на юго-востоке, так как эти регионы русскоязычные и власть преследует цель зачистить эти регионы как самые неудобные", - пишут авторы тг-канала.Но, сколько бы ни ловили будущих ВСУ-шников, катастрофа близится, очень скоро у киевского режима не будет денег для продолжения войны, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский."История про российские замороженные активы все больше и больше напоминает историю о выздоровлении, которую рассказывают безнадежно больному - Украине.Правительственные гарантии, которые Бельгия требует от стран ЕС - это решения парламентов Нидерландов, Германии, Франции, Польши, Италии и прочих - всего 27 стран ЕС.Вы реально верите, что такие гарантии возможны? Это абсолютная профанация", - написал политик в своём блоге.Он продолжил: "Своих ресурсов у Украины осталось на 5 месяцев. До конца первого квартала 2026-го года. Поэтому Трамп и сказал "посмотрим, что будет через 6 месяцев", а Путин так спокойно отнесся к санкционному удару США. Катастрофа ближе, чем вы думаете".Момент наступления этой катастрофы попытаются оттянуть. В частности, европейские страны могут отправить приехавших к ним украинцев призывного возраста снова на Украину, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Она напомнила, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и можно не сомневаться, что приехавших в страны ЕС украинцев (а они там все на учёте) в конечном счёте отправят назад — воевать и гибнуть "за европейскую демократию" и за "европейские ценности". Это бегство в Европу, по словам ведущей, на самом деле не что иное, как "смерть с отложенным эффектом".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, киев, европа, андрей золотарев, дональд трамп, александр шелест, ес, вооруженные силы украины, рада, эксклюзив