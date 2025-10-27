"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/katastrofa-blizhe-chem-vy-dumaete-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii--v-strane-1070695927.html
"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 27.10.2025 Украина.ру
"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
В украинском экспертном сообществе нарастает паника - обсуждают, удастся ли перезимовать, хватит ли людей на фронте, стоит ли отправлять на передок полицаев и когда у Киева закончатся деньги на войну.
2025-10-27T06:00
2025-10-27T06:00
украина
киев
европа
андрей золотарев
дональд трамп
александр шелест
ес
вооруженные силы украины
рада
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв полагает, что стремящийся к завершению конфликта Дональд Трамп в конце концов "передавит" (убедит — ред.) воинственных европейцев, но это со временем, он сказал недавно в интервью - "посмотрим через полгода". За эти полгода прольются реки крови."Будапешт" всё же состоится, но позже. А пока Трамп играет на ослабление Европы.Кстати, премьер Венгрии Виктор Орбан тоже полагает, что "саммит мира в Будапеште состоится, и Европа может оказаться в положении наблюдателя со стороны".В свою очередь, Золотарёв напомнил, что не решается вопрос с передачей Киеву российских замороженных активов — опасаются ответных шагов Москвы, в России ведь тоже много западноевропейских активов."А без этих (российских — ред.) денег уже не понятно, как и этот год заканчивать, не говорю уже про 2026-й", - сказал эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Кроме того, на подконтрольной Киеву территории Украины выбита маневровая генерация, и остаётся только молиться, чтобы зима выдалась мягкая. В любом случае надо готовиться к жизни в условиях дефицита электроэнергии и газа, если пойдут отключения света по схеме по четыре часа без электричества, два часа с электричеством, то жителям многоэтажек придётся очень тяжело, сказал Золотарёв, посоветовав согражданам на всякий случай искать "запасные аэродромы" где-нибудь в селе.Политтехнолог также отметил, что на Украине "системно велась такая политика, которая привела к такому исходу, когда налицо у нас (у киевского режима — ред.) жесточайший дефицит людей на фронте, с другой стороны — практически мобилизационный ресурс близок к нулю"."Да, можно, конечно, триста тысяч полицаев отправить на фронт, но это ж такая… сомнительная публика", - заявил эксперт, добавив, что, по его данным, в занятой россиянами части Запорожской области половина полицейских перешла на сторону РФ.А вот покинувший страну экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* считает, что у режима ещё сохраняется потенциал для пополнения рядов ВСУ: могут снизить мобилизационный возраст, могут призывать женщин на не боевые специальности (и добровольно брать на боевые), наконец, ужесточат мобилизацию.Это может привести к локальным бунтам, но Запад, скорее всего, закроет на это глаза. А мобилизационные мероприятия могут дойти вплоть до оцепления отдельных районов и сплошного их прочёсывания с заходами в квартиры, рассказал бывший соратник Зеленского в интервью журналистке Юлии Латыниной*.По мнению экс-советника ОП, если в Киеве увидят, что "фронт реально трещит", то депутаты Рады проголосуют за такие меры, пусть и "с криком, шумом, гамом, спорами". А оспорить эти нововведения будет некому, поскольку Конституционный суд на Украине по факту отсутствует, "его деятельность приостановлена".ТЦК-ашники тем временем продолжают жёсткий отлов людей на улицах. По соцсетям расходятся кадры этой охоты, но власти делают вид, что ничего особенного не происходит. Более того, пытаются убеждать в этом сограждан. Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что все эти видео отлова и бусификации "либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта".Расскажите это украинцам, которых вынуждены месяцами и годами прятаться по домам. Тот же Шелест* публикует в своём телеграм-канале очередное видео "упаковки" человека людоловами из ТЦК, сопровождая это ироничным замечанием - "Потураевский ИИ старается...".Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" тоже публикует видео отлова будущих бойцов и сообщает, что подобных сюжетов каждый день десятки в сети, но - "народ так и не понял, что им никто не поможет кроме них самих"."По слухам, сейчас "отрядов" ТЦК в 3 раза больше работает на юго-востоке, так как эти регионы русскоязычные и власть преследует цель зачистить эти регионы как самые неудобные", - пишут авторы тг-канала.Но, сколько бы ни ловили будущих ВСУ-шников, катастрофа близится, очень скоро у киевского режима не будет денег для продолжения войны, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский."История про российские замороженные активы все больше и больше напоминает историю о выздоровлении, которую рассказывают безнадежно больному - Украине.Правительственные гарантии, которые Бельгия требует от стран ЕС - это решения парламентов Нидерландов, Германии, Франции, Польши, Италии и прочих - всего 27 стран ЕС.Вы реально верите, что такие гарантии возможны? Это абсолютная профанация", - написал политик в своём блоге.Он продолжил: "Своих ресурсов у Украины осталось на 5 месяцев. До конца первого квартала 2026-го года. Поэтому Трамп и сказал "посмотрим, что будет через 6 месяцев", а Путин так спокойно отнесся к санкционному удару США. Катастрофа ближе, чем вы думаете".Момент наступления этой катастрофы попытаются оттянуть. В частности, европейские страны могут отправить приехавших к ним украинцев призывного возраста снова на Украину, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Она напомнила, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и можно не сомневаться, что приехавших в страны ЕС украинцев (а они там все на учёте) в конечном счёте отправят назад — воевать и гибнуть "за европейскую демократию" и за "европейские ценности". Это бегство в Европу, по словам ведущей, на самом деле не что иное, как "смерть с отложенным эффектом".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине
украина
киев
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_6c23b69b8a53f7fc794b58366a893bb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, европа, андрей золотарев, дональд трамп, александр шелест, ес, вооруженные силы украины, рада, эксклюзив
Украина, Киев, Европа, Андрей Золотарев, Дональд Трамп, Александр Шелест, ЕС, Вооруженные силы Украины, Рада, Эксклюзив

"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

06:00 27.10.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе нарастает паника - обсуждают, удастся ли перезимовать, хватит ли людей на фронте, стоит ли отправлять на передок полицаев и когда у Киева закончатся деньги на войну.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв полагает, что стремящийся к завершению конфликта Дональд Трамп в конце концов "передавит" (убедит — ред.) воинственных европейцев, но это со временем, он сказал недавно в интервью - "посмотрим через полгода". За эти полгода прольются реки крови.
"Будапешт" всё же состоится, но позже. А пока Трамп играет на ослабление Европы.
Кстати, премьер Венгрии Виктор Орбан тоже полагает, что "саммит мира в Будапеште состоится, и Европа может оказаться в положении наблюдателя со стороны".
В свою очередь, Золотарёв напомнил, что не решается вопрос с передачей Киеву российских замороженных активов — опасаются ответных шагов Москвы, в России ведь тоже много западноевропейских активов.
"А без этих (российских — ред.) денег уже не понятно, как и этот год заканчивать, не говорю уже про 2026-й", - сказал эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Кроме того, на подконтрольной Киеву территории Украины выбита маневровая генерация, и остаётся только молиться, чтобы зима выдалась мягкая. В любом случае надо готовиться к жизни в условиях дефицита электроэнергии и газа, если пойдут отключения света по схеме по четыре часа без электричества, два часа с электричеством, то жителям многоэтажек придётся очень тяжело, сказал Золотарёв, посоветовав согражданам на всякий случай искать "запасные аэродромы" где-нибудь в селе.
Политтехнолог также отметил, что на Украине "системно велась такая политика, которая привела к такому исходу, когда налицо у нас (у киевского режима — ред.) жесточайший дефицит людей на фронте, с другой стороны — практически мобилизационный ресурс близок к нулю".
"Да, можно, конечно, триста тысяч полицаев отправить на фронт, но это ж такая… сомнительная публика", - заявил эксперт, добавив, что, по его данным, в занятой россиянами части Запорожской области половина полицейских перешла на сторону РФ.
А вот покинувший страну экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* считает, что у режима ещё сохраняется потенциал для пополнения рядов ВСУ: могут снизить мобилизационный возраст, могут призывать женщин на не боевые специальности (и добровольно брать на боевые), наконец, ужесточат мобилизацию.
Это может привести к локальным бунтам, но Запад, скорее всего, закроет на это глаза. А мобилизационные мероприятия могут дойти вплоть до оцепления отдельных районов и сплошного их прочёсывания с заходами в квартиры, рассказал бывший соратник Зеленского в интервью журналистке Юлии Латыниной*.
По мнению экс-советника ОП, если в Киеве увидят, что "фронт реально трещит", то депутаты Рады проголосуют за такие меры, пусть и "с криком, шумом, гамом, спорами". А оспорить эти нововведения будет некому, поскольку Конституционный суд на Украине по факту отсутствует, "его деятельность приостановлена".
ТЦК-ашники тем временем продолжают жёсткий отлов людей на улицах. По соцсетям расходятся кадры этой охоты, но власти делают вид, что ничего особенного не происходит. Более того, пытаются убеждать в этом сограждан. Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что все эти видео отлова и бусификации "либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта".
Расскажите это украинцам, которых вынуждены месяцами и годами прятаться по домам. Тот же Шелест* публикует в своём телеграм-канале очередное видео "упаковки" человека людоловами из ТЦК, сопровождая это ироничным замечанием - "Потураевский ИИ старается...".
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" тоже публикует видео отлова будущих бойцов и сообщает, что подобных сюжетов каждый день десятки в сети, но - "народ так и не понял, что им никто не поможет кроме них самих".
"По слухам, сейчас "отрядов" ТЦК в 3 раза больше работает на юго-востоке, так как эти регионы русскоязычные и власть преследует цель зачистить эти регионы как самые неудобные", - пишут авторы тг-канала.
Но, сколько бы ни ловили будущих ВСУ-шников, катастрофа близится, очень скоро у киевского режима не будет денег для продолжения войны, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
"История про российские замороженные активы все больше и больше напоминает историю о выздоровлении, которую рассказывают безнадежно больному - Украине.

Правительственные гарантии, которые Бельгия требует от стран ЕС - это решения парламентов Нидерландов, Германии, Франции, Польши, Италии и прочих - всего 27 стран ЕС.

Вы реально верите, что такие гарантии возможны? Это абсолютная профанация", - написал политик в своём блоге.
Он продолжил: "Своих ресурсов у Украины осталось на 5 месяцев. До конца первого квартала 2026-го года. Поэтому Трамп и сказал "посмотрим, что будет через 6 месяцев", а Путин так спокойно отнесся к санкционному удару США. Катастрофа ближе, чем вы думаете".
Момент наступления этой катастрофы попытаются оттянуть. В частности, европейские страны могут отправить приехавших к ним украинцев призывного возраста снова на Украину, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.
Она напомнила, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и можно не сомневаться, что приехавших в страны ЕС украинцев (а они там все на учёте) в конечном счёте отправят назад — воевать и гибнуть "за европейскую демократию" и за "европейские ценности". Это бегство в Европу, по словам ведущей, на самом деле не что иное, как "смерть с отложенным эффектом".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаКиевЕвропаАндрей ЗолотаревДональд ТрампАлександр ШелестЕСВооруженные силы УкраиныРадаЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Тяжелый день. Гладков рассказал о пострадавших от ВСУ жителях Белгородской области
08:00Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников
07:41Летевшие на Москву БПЛА, атака автобуса: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:20ВС РФ ударили по Конотопу в Сумской области - видео
06:41Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет…
06:40Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее
06:30Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров
06:20Мост вместо Берингова пролива. Как превратить Арктику из линии разрыва в линию соединения
06:10Будущая Европа - вне ЕС. "Венгрия - морская держава"? Товарищ Си и новая венгерская "империя"
06:00"Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
05:45"Наши ребята заходили поэтапно": военкор о том, почему ВСУ не смогут вернуть плацдарм на Карантинном
05:35Почему на Украине посыпался тыл
05:30Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел"
05:20ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО
05:13Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах
05:10"Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном
05:00"Все задачи по Украине будут достигнуты": эксперт о стратегии, которая лишит Запад интереса к войне
04:57Заразительная деградация. Как Европа украинизируется
04:50"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США
04:44Украина за неделю. Зеленскому очень нужны российские активы, но не все так просто
Лента новостейМолния