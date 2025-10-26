https://ukraina.ru/20251026/teper-nadezhdy-net-eksperty-politiki-i-prostye-lyudi-o-situatsii-na-ukraine--1070677479.html

"Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине

"Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине - 26.10.2025 Украина.ру

"Теперь надежды нет". Эксперты, политики и простые люди о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, состоится ли всё же встреча лидеров РФ и США и, если состоится, то где именно. Думают и над тем, как украинцам пережить зиму без света и тепла.

2025-10-26T06:12

2025-10-26T06:12

2025-10-26T06:12

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

василь вакаров

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg

Встреча лидеров РФ и США в Будапеште вряд ли состоится, хотя позднее это может произойти в каком-нибудь другом месте, например, в Улан-Баторе, в Пекине, в Минске или снова в Анкоридже, считает болгарский политолог Пламен Пасков.Он пояснил – глобалисты поняли, что Россия и США могут договориться и без них, поэтому предпринимают соответствующие усилия для того, чтобы этого не случилось. Так, в Лондоне вспомнили о столетнем договоре с Киевом с секретными статьями. Как же об этом забыть? Ведь Британия может упустить свою выгоду.Что касается Будапешта, то ещё до разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио, глава СВР Сергей Нарышкин предостерёг, что британцы могут готовить провокации, сказал политолог, добавив, что некоторые "демонократы" предлагали посадить или даже сбить самолёт президента РФ. Поэтому вряд ли лидеры встретятся именно в Будапеште (хотя встреча всё же не отменена, а только перенесена на неопределённый срок).Пока Трампу не до этого, у него дома шатдаун и практически уже разгорается гражданская война, подчеркнул эксперт.Европейские страны готовят предложения об остановке войны по линии фронта, Трамп тоже это предлагал, при этом обещают снятие санкций против РФ. Правда, Трамп обещал снять санкции сразу, а тут речь о постепенном их ослаблении при выполнении Россией определённых условий. По мнению Паскова, главный вопрос — территориальный, ведь при такой протяжённости линии фронта зона отчуждения займёт огромные площади. При этом британцы уже готовятся отправить свои войска на Украину, но "это безумие".Если Трампу удастся решить дома проблему шатдауна, то его встреча с Путиным в конце концов состоится, это сто процентов, заявил Пасков в эфире интернет-канала Politeka. Он добавил, что пока британцы не договорятся с американцами, прекращения огня на Украине не будет, а когда договорятся — тогда на Украине будет устроено "что-то наподобие Кипра". Кстати, на Кипре как раз британцы обеспечивают демаркационную линию.Зеленский не хочет мира, а те, кто за мир, на Украине вынуждены молчать, любое неповиновение будет расцениваться как работа на врага, отмечает покинувший страну политолог Кость Бондаренко. Между тем ситуация в энергетической отрасли ухудшается день ото дня, хотя сказать что-то определённое о состоянии украинской энергетики пока сложно.Политолог высказал предположение, что сейчас украинцам готовят в качестве дублёра Зеленского нынешнего премьера Юлию Свириденко — если "благодаря её усилиям" удастся избежать зимой полного блэкаута и замораживания городов, тогда её популярность возрастёт, уже к весне её рейтинги будут достаточно высоки. И если вдруг РФ не захочет подписывать ничего с Зеленским, то тогда "у (главы ОП — ред.) Ермака будет запасной вариант".По мнению Бондаренко, в страшилках по поводу холодной зимовки без тепла и света есть и определённая PR-составляющая, хотя эта зима может быть и в самом деле очень тяжёлой.Страшилки или нет, а свет в Киеве и во многих других городах уже подают по графику. Покинувший страну украинский юрист и политолог Василий Вакаров в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* отметил, что продолжающиеся обстрелы могут привести к критической ситуации не только со светом, но и с теплоснабжением на Украине. В то же время ВСУ продолжают обстрелы объектов на территории РФ.Что с переговорами? Америка предлагает сначала прекратить боевые действия, а потом обсуждать всё остальное. Европа пытается влиять на повестку дня будущих переговоров (если они вообще состоятся). А пока то, что происходит, направлено против простых людей, которые мёрзнут, подчеркнул Вакаров. Он напомнил, что до этого Зеленский угрожал оставить без света москвичей — и вот теперь "пошла обратка".Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявлял, что зимовать украинцам придётся без тепла и света, поскольку власти не предприняли вовремя необходимых мер по защите энергообъектов. В связи с этим Вакаров напомнил об угрозах бывшего президента Украины Петра Порошенко* в адрес жителей Донбасса — то обещал, что "их дети будут сидеть в подвалах...".Политолог отметил, что сейчас уже мало кто об этом помнит, а зря. Кто теперь действительно прячется в подвалах?И позиция нынешней украинской власти заключается вовсе не в том, чтобы наладить теплоснабжение и дать свет людям — нет, режим Зеленского призывает украинцев вылезать из подвалов и идти воевать, сказал Вакаров. И добавил, что страну, конечно, можно защищать, но надо спросить себя — а какое будущее у этой страны?Эксперт предположил, что украинские олигархи, получившие право безнаказанно грабить и воровать в результате "первого Будапешта" в 1994-м, могут опасаться, что "Будапешт 2.0" (где бы он ни состоялся — ред.) положит этому конец, более того, у них могут отобрать награбленное. Конечно, они будут предпринимать всё возможное и невозможное для того, чтобы этого не случилось.Что ж, у олигархов свои заботы, а у граждан – свои. Как заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в большинстве городов Украины отопительный сезон может начаться не раньше ноября, а в Киеве даже в декабре, "в некоторых районах — 10 декабря".Проблемы есть не только с теплоснабжением. О реальной ситуации говорят простые люди. Так, у некоторых жителей Чернигова уже с 20 октября нет света, а на верхних этажах, начиная с пятого, нет воды, об этом сообщила местная жительница.По её словам, которую приводит украинское издание "Страна", "если раньше была надежда на что-то, теперь надежды нет – каждый день прилёты, „Шахеды“ по проспекту летают, как троллейбусы ходят".Зима будет трудной прежде всего для простых граждан Украины. А надо бы, чтобы без света, воды и тепла сидели не обитатели спальных районов, а деятели на улице Банковой. Тогда и перспектива достижения мира стала бы куда ближе.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов или входящие в состав экстремистских организацийНа эту тему — Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг - в материале Сергея Зуева "Хитросделанные украинские эксперты предлагают пока отступить и подождать, когда в России начнется спад"

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, василь вакаров, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, рада, сво, прогнозы сво, новости сво, новости сво сейчас, дзен новости сво