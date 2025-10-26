"Нужно присоединять": эксперт Брутер рассказал о неизбежной интеграции Харьковской области - 26.10.2025 Украина.ру
"Нужно присоединять": эксперт Брутер рассказал о неизбежной интеграции Харьковской области
Продвижение ВС РФ и установление контроля над новыми территориями ставят перед Москвой практический вопрос об интеграции этих регионов, включая Харьковскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что территориальные решения являются чувствительным вопросом. "На самом деле это никакой не чувствительный вопрос, потому что или Украина рассчитывает на то, что она вернет территории, или она соглашается с тем, что она их не вернет", — заявил Брутер.Он также дал свой прогноз относительно развития ситуации на фронте. "До конца года российская армия установит контроль над Купянском и Волчанском. И разве после этого мы будем отдавать Харьковскую область?" — отметил аналитик.По его словам, логика военных успехов неизбежно ведет к решению административных задач. "Ее нужно будет каким-то образом присоединять, потому что там должны работать какие-то институты власти", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
новости, харьковская область, украина, россия, владимир брутер, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, купянск, волчанск, харьков, харьков новости, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Харьковская область, Украина, Россия, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, завершение СВО, Купянск, Волчанск, Харьков, Харьков новости, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

Продвижение ВС РФ и установление контроля над новыми территориями ставят перед Москвой практический вопрос об интеграции этих регионов, включая Харьковскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что территориальные решения являются чувствительным вопросом. "На самом деле это никакой не чувствительный вопрос, потому что или Украина рассчитывает на то, что она вернет территории, или она соглашается с тем, что она их не вернет", — заявил Брутер.
Он также дал свой прогноз относительно развития ситуации на фронте. "До конца года российская армия установит контроль над Купянском и Волчанском. И разве после этого мы будем отдавать Харьковскую область?" — отметил аналитик.
По его словам, логика военных успехов неизбежно ведет к решению административных задач. "Ее нужно будет каким-то образом присоединять, потому что там должны работать какие-то институты власти", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния