"Нужно присоединять": эксперт Брутер рассказал о неизбежной интеграции Харьковской области
"Нужно присоединять": эксперт Брутер рассказал о неизбежной интеграции Харьковской области
Продвижение ВС РФ и установление контроля над новыми территориями ставят перед Москвой практический вопрос об интеграции этих регионов, включая Харьковскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что территориальные решения являются чувствительным вопросом. "На самом деле это никакой не чувствительный вопрос, потому что или Украина рассчитывает на то, что она вернет территории, или она соглашается с тем, что она их не вернет", — заявил Брутер.Он также дал свой прогноз относительно развития ситуации на фронте. "До конца года российская армия установит контроль над Купянском и Волчанском. И разве после этого мы будем отдавать Харьковскую область?" — отметил аналитик.По его словам, логика военных успехов неизбежно ведет к решению административных задач. "Ее нужно будет каким-то образом присоединять, потому что там должны работать какие-то институты власти", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.
