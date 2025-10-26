https://ukraina.ru/20251026/nuzhno-prisoedinyat-ekspert-bruter-rasskazal-o-neizbezhnoy-integratsii-kharkovskoy-oblasti-1070438554.html

"Нужно присоединять": эксперт Брутер рассказал о неизбежной интеграции Харьковской области

Продвижение ВС РФ и установление контроля над новыми территориями ставят перед Москвой практический вопрос об интеграции этих регионов, включая Харьковскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что территориальные решения являются чувствительным вопросом. "На самом деле это никакой не чувствительный вопрос, потому что или Украина рассчитывает на то, что она вернет территории, или она соглашается с тем, что она их не вернет", — заявил Брутер.Он также дал свой прогноз относительно развития ситуации на фронте. "До конца года российская армия установит контроль над Купянском и Волчанском. И разве после этого мы будем отдавать Харьковскую область?" — отметил аналитик.По его словам, логика военных успехов неизбежно ведет к решению административных задач. "Ее нужно будет каким-то образом присоединять, потому что там должны работать какие-то институты власти", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования конфликта на Украине: "Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло" на сайте Украина.ру.

