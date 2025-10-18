https://ukraina.ru/20251018/vladimir-bruter-tramp-ne-lyubit-slozhnykh-resheniy-no-rossiya-mozhet-zainteresovat-ego-vostochnoy-evropoy-1070303223.html

Владимир Брутер: Трамп не любит сложных решений, но Россия может заинтересовать его Восточной Европой

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Накануне в Вашингтоне прошла встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая продолжалась более 2,5 часа. Трамп также Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение следующих двух недель.- Владимир Ильич, Трамп, несмотря на грозные заявления перед телефонным разговором с Владимиром Путиным, отложил вопрос о поставках ракет "Томагавк" на Украину. Поменяет ли он свое решение в будущем?- Представьте, если бы он передал "Томагавки" перед встречей с Путиным. Зачем тогда эта встреча? Он часто меняет свое мнение, потом поменяет его опять. Что касается "томагавков", мне кажется, что это надуманная тема. А если бы американцы передали "Томагавки" в 2022 году, мы бы сдались? Понятно же, что мы будем отвечать. Но если они будут запускать "Томагавки", а мы будем отвечать, очевидно, что никакого мирного процесса не будет вообще. А из того, что говорит Трамп, можно сделать вывод, что он не хочет выходить из мирного процесса. Ему это невыгодно. Он хочет всех контролировать. Он только вчера говорил, что для него большая честь будет помирить Россию с Украиной.При этом он будет угрожать, что поставит ракеты Украине, если мы не согласимся с его условиями. И то, что Стармер предлагал мирный план, аналогичный плану в Секторе Газа, говорит о том, что давление они не прекратят.- Как вы думаете, в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона?- Я думаю, что у него озабоченное настроение. Он не получил того, чего хотел. Он знал, что он этого не получит. А вопрос в том, что дальше. Что мы собираемся предлагать в Будапеште более-менее понятно. А что они собираются предлагать? Трамп после переговоров улетел играть в гольф почти без общения с прессой, а все его заявления сводятся к тому, что "они должны поладить и закончить войну". Все это говорит о том, что он не может в публичной плоскости давить на Украину.- Публично он согласился с украинским предложением заморозить ситуацию по линии боевого соприкосновения.- Он же отказался от этого на Аляске. Все его маневры — это не самое главное. Главное то, что он нам ничего не может предложить и не хочет. И вчерашняя встреча, которая закончилась без какого-либо совместного заявления, говорит о том, что он не контролирует ситуацию с той стороны. Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый и выгодный результат.- После Будапешта Трамп опять заявит украинцам, выводите свои войска из Донбасса?- А украинцы покажут ему неприличный жест. Вопрос в том, что тянуть время до бесконечности нельзя, Трампу это в какой-то момент надоест. После встречи на Аляске Трамп требовал от Путина решения и его позиция постепенно радикализировалась до того, что заявил, что уже принял решение по "Томагавкам". Россия, понимая, что решение по "Томагавкам" делает невозможным мирный процесс, решила попробовать еще раз провести переговоры. Но без развернутого плана, который мы предложим Трампу, ничего не сдвинется. Трамп должен быть заинтересован, хотя сложных решений он не любит.Идея строительства тоннеля между Аляской и Беринговым проливом довольно странная. Разве между Камчаткой и Аляской есть товаропоток? Или он может быть, учитывая количество населения на российском Дальнем Востоке и на Аляске? Возить грузы можно по морю и с меньшими затратами.Я думаю, что все, что мы можем предложить, состоит из пяти пунктов.Первое — это нерасширение стратегического влияния России на оставшиеся регионы Украины. США при этом признают регионы, которые уже включены в состав России плюс Харьковская область.Второе — это реструктуризация Украины, которая остается как бы под западным контролем и степень участия России в этой реструктуризации. Недопущение того, чтобы Украина могла стать центром выяснения отношений.Третье — реструктуризация восточноевропейской политики. Выведение Восточной Европы из сферы влияния Западной Европы и вовлечение ее в сферу влияния США с некими опциональными возможностями для России.Четвертое — возможность России накладывать вето на ситуации, которые выходят из-под контроля и могут быть использованы против ее безопасности.Пятое — стратегическое понимание того, что все спорные вопросы между РФ и США должны решаться в установленном консультативном порядке. И никаких односторонних действий ни одна из сторон не предпринимает.- Заинтересуется ли этими предложениями Трамп?- Ему интересно с востока подбить Европейский союз. Он тогда становится президентом мира. Президент США Вудро Вильсон разрушил Австро-Венгерскую империю, а Трамп ее воссоздает. Через 100 лет восстанавливает историческую справедливость.Зеленский сказал, что мы будем говорить про "Томагавки", потому что это означает эскалацию. Но продолжение конфликта само по себе означает эскалацию. До конца года российская армия установит контроль над Купянском и Волчанском. И разве после этого мы будем отдавать Харьковскую область? Ее нужно будет каким-то образом присоединять, потому что там должны работать какие-то институты власти.Как сказал вчера Зеленский, территориальные решения — это очень чувствительный вопрос. На самом деле это никакой не чувствительный вопрос, потому что или Украина рассчитывает на то, что она вернет территории, или она соглашается с тем, что она их не вернет.Украина тоже не заинтересована в том, чтобы оставлять границу в полторы тысячи километров без юридических правил, если она не собирается эти территории возвращать. И это не корейский вариант, потому что в Корее с одной стороны стояли США, а с другой СССР и Китай.- За Украиной стоит Запад.- Но Запад не дает гарантий, что он эти территории отдал навечно. И об этом сказал Трамп, когда заявил, что это интересная война, и кто знает, вернет ли Украина эти территории. На корейском полуострове есть стороны, которые заинтересованы в том, чтобы ситуация не взорвалась. А в случае с Украиной вряд ли при остановке боевых действий ситуация на ЛБС может быть тихой. И как в этой ситуации можно договориться?Поэтому Россия предлагает уступки, но говорит Трампу, что остальное должен сделать он. Но Трампу сказали, что мир возможен только на условиях Украины и Европы. Об этом на днях заявил Макрон, который сказал, что если России придется заплатить, если она откажется от переговоров.

