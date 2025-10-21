https://ukraina.ru/20251021/1070428687.html

Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло

Трамп – это очень серьезный и опасный противник. Но это никакой-то закоренелый враг России, который просыпается с мыслью о том, какую бы гадость нам сделать. Это прагматичный политик, для которого интересы американской гегемонии стоят на первом месте. С ним можно иметь дело. В отличие от европейцев

Об этом политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее издание Politico сообщило, что Владимир Путин "одним телефонным звонком" изменил мнение Трампа о российско-украинском конфликте. Во время встречи с Зеленским Трамп якобы требовал от него передать Донбасс России. Но уже после беседы в Белом доме американский президент вновь заговорил о заморозке ситуации по линии боевого соприкосновения.- Игорь Сергеевич, можно ли вообще так ставить вопрос?- Меня умиляют и смешат все эти трактовки, когда пропаганда начинает лепить из Трампа образ внушаемого дедушки. Дескать, кто последний с ним поговорил, к такому мнению он и пришел. "Он грозил России санкциями из ада только потому, что зашла жена Мелания и накрутила ему хвост. А потом ему позвонил Путин и сказал, что главный злодей мира – Зеленский". Давайте уже поймем, что это – уровень детского сада.Трамп – один из сильнейших политиков США и всего мира. Что о нем говорил наш президент на одной из пресс-конференций, когда тема о якобы невменяемости Трампа тоже широко раскручивалась? "Я общался с Трампом неоднократно. Это волевой и сильный человек". Вот и давайте исходить из этого. Если Трамп поднялся после того, как его выкинули из Белого дома в результате фактического государственного переворота в виде голосования по почте, как можно называть его легко вменяемым старичком?Более того, не надо воспринимать Трампа как доброго дедушку, который хочет мира во всем мире, но не может определиться, кто же этому миру мешает: Путин или Зеленский. Трамп как дорожный каток последовательно воплощает в жизнь лозунг "Сделаем Америку снова великой". Его цель – обеспечить мировую гегемонию США. И переговоры по Украине – лишь средство для достижения этой цели.Что касается разговора Путина и Трампе, то его содержание должно держаться в тайне. Все остальное – это утечки, рассчитанные на ту или иную реакцию населения Украины, России и США. Единственное, что мы точно знаем – так это то, что Путину благодаря телефонному разговору с Трампом удалось отвести мир от очень опасной черты. Так же, как ему удалось отвести мир от опасной черты в августе 2022 года.Что тогда произошло? В июле Трамп выдвинул ультиматум России и сказал, что если через 50 дней его требования не будут выполнены, то на нас обрушатся "те самые санкции из ада, а экономика будет разорвана в клочья". Россия на это никак не отреагировала. Срок ультиматума истекал. Тем более, Трамп его сократил для пущего давления. Мир стоял на грани: Россия не реагирует, а Трамп, чтобы сохранить лицо, вынужден будет сделать шаг к необратимой эскалации. Но в этот момент договариваются о встрече на Аляске.То же самое произошло сейчас с "Томагавками".Сначала на Генассамблее ООН Трамп обрушился на Россию. Не подействовало. Наша реакция была нулевая. Я имею в виду реакцию публичную. Мы не знаем, что Россия передала американцам по дипломатическим каналам. После этого Трамп выпускает в эфир Вэнса и Келлога, которые говорят, что если Россия не исправится, то могут быть поставлены "Томагавки". Причем с формулировкой "Решение еще не принято". Реакции никакой. Потом уже сам Трамп заявляет, что "Томагавки", скорее всего, в ближайшее время будут поставлены Украине.Он что, не понимал, что он делает? Прекрасно понимал. Трамп не собирался поставлять "Томагавки". Это был инструмент давления. Он думал, что доведет ситуацию до грани катастрофы, и Россия сломается. И вот от этой грани катастрофы телефонный разговор с Трампом мир отодвинул. Но это не означает, что мир наступил.Повторюсь, Трамп – это очень серьезный и опасный противник. Но это никакой-то закоренелый враг России, который просыпается с мыслью о том, какую бы гадость нам сделать. Это прагматичный политик, для которого интересы американской гегемонии стоят на первом месте. С ним можно иметь дело. В отличие от европейцев.- Как раз глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что европейские лидеры сделают все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште.- Сиярто абсолютно прав.У нас почему-то считают, что есть плохая европейская бюрократия, а есть хорошие национальные европейские государства. Это не так. И для Евросоюза, и для лидеров ведущих европейских государств (Франция и Германия) окончание украинского конфликта на любых условиях кроме капитуляции России – смерти подобно. Они пошли ва-банк. Евросоюз без стратегического поражения России долго не протянет. Поэтому они в своих документах записали, что украинский конфликт имеет для Евросоюза экзистенциальное значение – быть или не быть.Быть или не быть Франции и Германии в разряде великих держав? Получать им или не получать свою долю от ренты гегемона с колониального ограбления всего мира, которая во многом обеспечивает их благосостояние и уровень жизни? Кстати, вспомните, как отреагировала Марин Ле Пен на первый телефонный разговор Путина и Трампа, которую у нас считают национально ориентированной и не врагом России. Она сказала, что этот телефонный разговор – предательство Европы". Именно так они все это воспринимают.Повторюсь, в Будапеште будет решаться не судьба Украины, а судьба европейских держав. Поэтому и Евросоюз, и европейские национальные лидеры будут сделать все, чтобы не допустить урегулирование конфликта на взаимовыгодных для России и США условиях.Венгрия это прекрасно понимает. И их министр четко об этом сказал.- Еще одна новость в подтверждение ваших слов. Министр обороны Германии заявил, что Россия милитаризирует Арктику, угрожает коммуникациям НАТО, поэтому противостоять этому будет некий германо-норвежский проект.- Это заявление звучит забавно. Россия (арктическая держава) наращивает мощь своего Северного флота, и это ай-ай-ай как не хорошо. Зато Германия, которая не является арктической державой, собирается усиливать свой северный флот ради мира во всем мире. Гитлер тоже шел завоевывать Советский Союз со словами, что идет спасать мир и европейскую цивилизацию. И Наполеон говорил, что пошел на Россию, чтобы покончить с "московским варварством, которое несет угрозу для европейского континента".Проблема в том, что за последние 80 лет никто из европейских стран не осмеливался сказать, что намерены "спасать Европу от России". Видимо, сейчас у них этот страх пропал. Тот же Мерц к годовщине поражения Гитлеровской Германии заявил, что Германия возвращается и намерена создать самую сильную в Европе армию. Лавров тогда четко провел историческую параллель: "Мы уже проходили времена, когда Германия создавала самую сильную в Европе армию".Поэтому нет смысла доказывать Мерцу и Писториусу, что наш Северный флот не направлен против них. Даже если мы объявим, что сократим арктический флот на 50%, они еще больше будут нас обвинять, потому что перестанут бояться окончательно.Также по теме - в интервью Владимира Брутера: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса.

