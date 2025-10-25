https://ukraina.ru/20251025/khotyunchiki-zakhoteli-no-ne-smogli--kak-putin-cherez-trampa-ostavil-zelenskogo-ni-s-chem-no-tolko-poka-1070652078.html

Хотюнчики захотели, но не смогли. Как Путин через Трампа оставил Зеленского ни с чем, но только пока

Хотюнчики захотели, но не смогли. Как Путин через Трампа оставил Зеленского ни с чем, но только пока - 25.10.2025 Украина.ру

Хотюнчики захотели, но не смогли. Как Путин через Трампа оставил Зеленского ни с чем, но только пока

Точки провала просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского на так называемой "коалиции желающих" 24 октября 2025 года в Лондоне обозначил, как ни странно, сам хозяин встречи – британский премьер Кир Стармер.

2025-10-25T08:34

2025-10-25T08:34

2025-10-25T08:34

украина

россия

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

ес

еврокомиссия

нато

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070652402_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_14f162e51885f58d81a6f4f266ee35ac.jpg

Накануне мероприятия канцелярия этого человека с рыбьим глазом душевно больного параноика выступила с письмом, в котором сказано: "Ожидается, что в ходе разговора премьер-министр призовет лидеров ...принять меры для вывода российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работы по российским суверенным активам, чтобы разблокировать миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия".Другими словами, съехавшиеся в столицу Великобритании (сам Зеленский тут как тут, он же – "королева попрошаек", должен соответствовать) и присоединившиеся к ним по связи виртуально (конченые представители 20 государств) решили обсудить самую актуальную сейчас западную триаду: 1) санкции против российских энергоносителей, 2) воровство активов, сдобренное благородной риторикой про демократию, и 3) удары дальнобойными ракетами вглубь России.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, а также генсек НАТО Марк Рютте под ручку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают за принятие этих решений в Лондоне всеми конечностями. И уже давно ведут себя, как люди с красными носами, на кончике которых выскочили хотюнчики – маленькие прыщики от нетерпения и самых разных желаний. Оттого "коалицию желающих" и называют подчас "коалицией хотюнчиков" – так звучит точнее...Однако сам Зеленский картину тоже накануне обрисовал, как половинчатую, когда рассказал о результатах встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне: "Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет Tomahawk. Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо".В переводе на нормальный русский язык это означает, что Зеленский очень доволен тем, что введены санкции против российских энергоносителей (в том числе, полный запрет на транзакции с компаниями "Газпромнефть" и "Роснефть" по 19-му пакету от ЕС и блокирующие санкции против "Роснефти" и "Лукойл" от США).Доволен он и тем, что пока не будет встречи в Будапеште, где Трамп и президент России Владимир Путин предполагали поговорить о судьбе Украины без самой Украины и без него, Зеленского, к которому у обоих президентов в высшей степени брезгливое отношение.Но очень печалится недопрезидент, что ему все же не дали дальнобойные крылатые "Томагавки" и он теперь не может безнаказанно убивать мирных жителей в тылу России.Но, в принципе, иначе и быть не могло, потому что, к огромному несчастью и Трампа и его недоклиента Зеленского, на земле есть Россия, а у нее есть президент Путин.Сначала Путин остудил воинственный пыл Трампа и Зеленского, когда сказал, что их шуры-муры с "Томагавками" приведут к новому витку эскалации, который Россию не пугает, и к ухудшению российско-американских отношений, начавших только-только налаживаться хотя бы на словах. И Трамп Зеленскому "Томагавков" не дал.А потом, кода саммит ЕС вознамерился наехать на Россию по полной и выдать Украине свои дальнобои и прорву другого разного оружия, введя 19-й пакет санкций и ограбив активы, Путин опять заявил прессе: "Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают".И европейцы в тот же день, 23 октября 2025 года, подумали и сдали назад. Несмотря на старческое и геополитическое безумие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и словесное недержание Каи Каллас, никак не связанное с ее мозговой деятельностью по причине недоразвитости этих мозгов, саммит ЕС 19-пакет санкций ввел, но вот активы решил пока не трогать и не воровать.И вот стало известно, что по итогам саммита решение об экспроприации активов России отложено до саммита ЕС в декабре текущего года. А заявление по Украине (ну, типа о том, как демократическая Европа до поцелуев Зеленского в десна любит демократию на Днепре) не удалось принять единогласно и потому текст его не вошел в итоговую декларацию саммита.Как сообщает Politico со ссылкой на свои источники, в первом случае против выступила Бельгия, которая опасается, что если воровство активов России случится, то это окончательно подорвет доверие к финансовой системе и ее, и всей Европы и инвесторы уйдут на другие площадки. Кроме того, Бельгия потребовала больше гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами в размере 140 млрд евро (163 млрд долл).Во втором случае был против премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предложивший европейским коллегам пока не принимать никаких решений по Украине с учетом сохраняющейся возможности проведения саммита Россия- США или Путин-Трамп в Будапеште.И Евросоюз отложил до декабря принятие решения о том, следует ли использовать замороженные активы российского центрального банка для помощи Украине. Лидеры ЕС попросили Еврокомиссию подготовить и более тщательно обосновать варианты безнаказанного воровства российских денег. Вот, значит, что слово животворящее делает, если его сказать вовремя…Да и у встречи в Будапеште обнаружились обнадеживающие подвижки – она брезжит в дали, когда, скорее всего, подойдет ее срок. Если Трамп встречу как бы отменил, то госсекретарь США Марко Рубио уже после заявления шефа в четверг, 23 октября, сказал, что американская администрация готова к встречам с российскими официальными лицами для содействия мирному урегулированию на Украине. А американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер озвучил проблему с другой стороны. По его словам, чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, Трамп изучает способы оказать давление не только на Россию, но и на Зеленского. "Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского.., чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня", – заявил он в эфире Newsmax.То есть налицо типичные геополитические качели, на которых США с легкой руки их президента Трампа в один день позволяют себе качать и других лидеров, и свою позицию, и общественное мнение. Может, им кажется, что они таким образом запутывают следы. Или заметают.И сегодня чтобы там ни решила "коалиция хотюнчиков" и как бы это ни было понято и интерпретировано в мире, можно констатировать, что очередная острая фаза эскалации, связанной с войной на Украине, несколько заторможена и снята с повестки дня – стороны остались при своих и изыскивают возможности, чтобы либо начать войну с новыми вводными, либо примириться. Ну, а Зеленский традиционно получил по носу.Но, увы, щадяще и легонько получил, не очень больно. И потому по-прежнему сегодня нужно обращать внимание на логику процесса противостояния, которая характеризуется двумя факторами.Во-первых, война как средство решения проблем и инструмент достижения своих целей на коллективном Западе, который бредит сохранением своей гегемонии (в США это вопрос стоит особо остро) не снят с повестки дня.С помощью войны или давления на грани войны пытаются решить свои проблемы и США, и стагнирующая Европа, где особо ярится Великобритания, которая хочет вернуть себе былое влияние Британской империи и которая сделала все, чтобы война на Украине продолжалась. Как написал по этому поводу телеграм-канал Win-Win: "Если с Байденом во главе США мы имели дело с престарелым злодеем, то теперь у нас во врагах два клоуна, за спинами которых прячется престарелая британская корона. Согласитесь, более идиотский цирк трудно себе представить".И в чем он не прав? "Война Байдена", с которой якобы боролся новый президент США Трамп, уверенно превращается в "войну Трампа". И он уверен, что сможет передавить Путина в войне санкций. Его спросили о Путине сказавшем, что Россия неуязвима для санкций США, и Трамп зловеще ответил: "Рад, что он так думает. Посмотрим через шесть месяцев".А его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт о надежде на санкции сказала: "Мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб, как вчера сказал министр финансов. …Если вы почитаете и посмотрите на санкции, то они довольно внушительные. И я видела сегодня утром международные новости из Китая, что они сокращают закупки нефти из России. Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента. Президент также призвал европейские страны, наших союзников тоже прекратить закупки российской нефти. Так что это, безусловно, полная мобилизация. И мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб, как вчера сказал министр финансов".Сам же Зеленский, подзуживаемый шатаниями Вашингтона, покорной и тупой уступчивостью Брюсселя, Парижа и Берлина, а также провокациями Лондона, сегодня говорит, что готов бомбить российские тылы и без "Томагавков". Собственными дальнобойными ракетами. Во-вторых, – и это главное! – ситуация означает, что в скором будущем если не изменятся подходы, то неонацистская Украина, как передовой кулак коллективного Запада, направленный против России, получит все: и еще больше дронов и обычного вооружения, и дальнобойные ракеты, и разрешение Запада бить по российским тылам, и, не исключено, даже тактическое ядерное оружие. Все для "победы над авторитаризмом".И Зеленский не теряет надежды, а наоборот – полон оптимизма. С одной стороны, он пока сдерживается, и, не желая подставить Трампа, уверяет всех, что ВСУ никогда не использовали американское оружие дальнего действия для поражения целей в России. Но с другой – допускает, что Украина все-таки получит от США ракеты "Томагавки". "Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра "Томагавки" будут у нас. Я не знаю", – загадочно изрек он.Хотя какая тут загадка?..Более подробно о позиции России в нынешних геополитических условиях - в статье "США и Россия в поисках границ компромисса. Москва не отступит от своих ключевых интересов"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, еврокомиссия, нато, мнения, весь скачко