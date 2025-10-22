https://ukraina.ru/20251022/ssha-i-rossiya-v-poiskakh-granits-kompromissa-moskva-ne-otstupit-ot-svoikh-klyuchevykh-interesov-1070494075.html

США и Россия в поисках границ компромисса. Москва не отступит от своих ключевых интересов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова слухи о возможном срыве встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште назвала четко и емко: "Настоящий инфобалаган партии войны".

2025-10-22T16:47

Это действительно так, ибо в словесном балагане, полубазарной экспертной шумихе противоречивых мнений и хаосе самых разных заявлений всех политиков и городских сумасшедших, мнящих себя экспертами (в Украине их шутливо называли "искпердами") действительно тонут и главные вопросы современности, и цели, которые стороны ­– Россия и США – поставили перед собой. Поставили и неуклонно (это можно констатировать) добиваются – стратегии Путина и Трампа давно известны, просто у американца они более завуалированы и прикрыты излишней словесной дребеденью и потому он больше вихляет, играет на публику и откровенно придуривается.Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома действительно сообщил, что "президент США Дональд Трамп не планирует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем". И это после того, как об этом сообщил телеканал CNN, который сам Трамп считает лживой демократической пропагандисткой помойкой и разбрызгивателем фейков, а потом и стало известно, что срывается (переносится?) встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря-советника президента по нацбезопасности США Марко Рубио, которые должны были подготовить встречу в Будапеште. Во всяком случае, об этом говорили сами президенты. Да и Axios типа считается более сносным СМИ в сравнении с действительно изолгавшимся CNN.Подлил масла в огонь и невнятный опубликованный агентством Reuters комментарий самого Трампа, который предложил России и Украине остановить боевые действия на текущей линии фронта. То есть на линии боевого столкновения (ЛБС) российских и украинских ВС. По мнению Трампа, сейчас "78% территории уже взяты Россией, они (Россия и Украина – Авт.) могут договориться о чем-то позже", а сейчас, мол, нечего кровь солдат лить и смерти их умножать.Ситуация, как может показаться, зависла. Особенно на фоне разговоров о встрече 24 октября 2025 года "коалиции желающих" – стран Европы, которые типа поддерживают военную помощь Киеву и должны согласовать европейскую позицию на фоне растущей неопределенности вокруг курса США и личных договоренностей Трампа с Путиным.Радость о том, что отношения Путин/Трамп опять типа охладели и встреча их перенесена, европейские "ястребы войны" встретили, как голодные крокодилы, которым в загон упала жирная пьяная проститутка, а значит, можно и выпить, и перекусить, и дух перевести.Появилось также сообщение, что Европа и Украина работают над состоящим из 12 пунктов планом по завершению конфликта на нынешней линии фронта, как того и хочет Трамп. А потом, чтобы его еще больше лизнуть и завлечь на свою сторону, уведя от Путина, европейцы пустили еще одну информмульку: как написала Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников, план Европы и Украины по завершению конфликта, мол, предполагает создание Совета по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа. По примеру Газы, где такой совет как бы будет работать, чем Трамп гордится с яростью подростка, борющегося с фертильными прыщиками.Но главное – в другом: "Украина и ее европейские союзники готовят план мирного соглашения, который позволит США оставаться на стороне будущих переговоров с Россией после неоднозначных сигналов из Белого дома", — пишут британские журналисты, чтобы вообще умаслить американского президента, который смотрит на войну в Европе как на исключительный источник денег, получаемых за американское оружие, сжигаемое там на войне за евроденьги.Однако все не так просто для оголтелых европейцев, которых на войну маниакально толкает Великобритания, выходящая на первый план в кураторстве неонацистского режима просроченного недопрезидента Владимира Зеленского.И сдержанно комментирующий события Кремль, и Трамп, взявший паузу, просто дают и европейцам еще один шанс самим понять, что на самом деле происходит и в какую сторону развиваются события. Трамп это понял, а вот европейцы тупят.А диспозиция проста, как угол дома. Во-первых, между Россией и Украиной идет не война, а специальная военная операция (СВО), у которой есть четкие задачи: защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация, которые вернули бы Украину внеблоковой и нейтральный статус, не позволяющей ей размещать у себя на территории ракеты НАТО, нацеленные на Москву.Выполнены эти задачи? Нет. А что по этому поводу говорил Путин? Правильно: цели СВО будут неукоснительно выполнены, ибо этого требуют национальные интересы России, которые он защищает и будет защищать.Более того, в России никто никогда не скрывал, что защита национальных интересов ­– это первопричина конфликта и всей СВО. А не будет устранена первопричина – не будет и мира. А России нужен прочный мир, а не призрачное перемирие, как передышка для Запада, чтобы подготовиться к новой войне. Что тут непонятного или нелогичного?И вот что интересно: Трамп понял это в разговорах с Путиным, а вот Европа понимать не хочет. Потому что война для нее – единственный шанс остаться на международной арене сколь-нибудь заметным игроком. Экономику она уже профукала, в политике и дипломатии – раздрай, Евросоюз – на грани развал евроскептиками, НАТО распадется сама, если из нее уйдут США. Вот европейцы и спасаются войной – надеются, что их ВПК, возрожденные на подготовке оружия, станут драйвером возрождения и всей экономики. Ну, а потом – и политики. Может быть, потом, если им позволят что-либо самостоятельно вякать…Вот о чем вольно или невольно заставляют думать европейских лидеров на саммите желающих в Лондоне. Вот для это Трамп, не исключено, и взял паузу со встречей, чтобы чуваки собрались, послушали Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас и тихо ужаснулись. А потом, выйдя после рвотного недомогания из туалета, поняли: если они не остановятся в махании шашками и ракетами против России, то уйдут в небытие вслед за Украиной.Вот для этих целей Трампом и запущена идея остановки на ЛБС. Нет ничего подвижнее, чем ЛБС, в ситуации, когда одна армия во всем превосходит другу и не ведет активные боевые действия, чтобы сберечь жизни своих солдат, технику и территорию с мирными жителями своего врага. Как сейчас на фронтах СВО, где российская армия медленно, но уверенно и неотвратимо теснит ВСУ по всем направлениям и изменения этой парадигмы нет и не предвидится.Вот Трамп как бы и говорит России, что та должна быстрее двигаться и освободить (или занять) то, что ей нужно. Отсюда и эти неловкие и обидные разговоры о том, что Россия – "бумажный тигр", который должен был раздавить Украину за неделю, но тянет кота за подробности вот уже четвертый год.Отсюда и эти 78%, которые якобы уже заняты Россией, и она может забирать и остальные 22%.И вот тут появляется и второй момент: оставшиеся 22% – это не исключено, по подсчетам Трампа, и есть те бывшие территории Украины в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, которые уже стали конституционными территориями России. И которые Путин, как гарант Конституции, не может оставить врагу. Потому что не может, для него и для России такой исход – это политическое и геополитическое поражение в СВО. А зачем им это? И Трамп понимает ситуацию, и как бы говорит Москве: ну, давай быстрее забирай свое, а потом и поговорим и о том, что делать с Украиной, и каковы границы возможного компромисса, и какой кофе нам должны угодливо подносить эти чертовы европейцы, и как вообще мы будем жить дальше.Именно поэтому то, что происходит сейчас вокруг Украины и встречи Трампа с Путиным (или наоборот), – это констатация очевидного и поиски границы и глубины будущих компромиссов, когда будет устранены первопричины войны и соблюдены национальные интересы России. С учетом, разумеется, пожеланий и США, что и будет разменной монетой в поисках этого самого компромисса.Трамп понимает, что Россия никогда не отступит от своих целей, ибо потом ей, как говаривал Отто фон Бисмарк, все равно придется возращаться и приходить за своим. А зачем России новая война, когда она может все решить сейчас и сегодня? Ну, может, не сегодня, так завтра или послезавтра. России некуда торопиться: у нее в запасе вечность…И если этого никогда не поймет Великобритания, а ее англичанка будет гадить, как и гадила всегда, то теперь это должна понять остальная Европа.И она начинает понимать. Частично, мозгами прагматиков и евроскептиков типа Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, которая готовит встречу двух президентов. Или премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который уже написал в соцсетях: "…Если ЕС действительно хочет немедленного мира на Украине, чему я не верю, то он должен сделать все, чтобы встреча Трамп-Путин состоялась в Будапеште без препятствий и как можно быстрее. Скорейшее (проведение – Авт.) саммита Трамп-Путин в Будапеште без каких-либо препятствий и с полной поддержкой ЕС – моя официальная позиция".А потом Фицо и разъяснил, почему: "Основная часть государств-членов ЕС поддерживают войну на Украине, наивно полагая, что так получится ослабить или даже победить Россию". А фигушки, как говорят даже дети в песочнице. И Фицо точно знает, что русские стоят на коленях в одном случае: он видел, как они завязывают шнурки. Себе, а не, как европейцы, американцам…О том, произойдет ли встреча Путин - Трамп - в статье Павла Котова "Россия не дает забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом"

